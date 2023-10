Contralor raya la cancha a La Moneda: Crispi debe rendir cuentas a Comisión investigadora

Un nuevo flanco de críticas abrió el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD) para el Ejecutivo. Esto, luego de que Crispi nuevamente se negara a comparecer ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados que está reuniendo antecedentes sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aludiendo a que no es funcionario público.

Crispi estaba citado a comparecer en la instancia que se desarrolló este lunes, a partir de las 11:00 de la mañana, pero el jefe del Segundo Piso se ausentó por tercera vez. En esta oportunidad, también estaba presente el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, a quien el presidente de la comisión, el diputado RN José Miguel Castro, le pidió que el órgano fiscalizador se pronunciase sobre esta negativa de Crispi a comparecer.

La respuesta de Bermúdez apuntó directamente a Crispi y, de paso, a La Moneda, quienes recibieron el mensaje como un varapalo, considerando que desde que se destapó el caso Democracia Viva, ligado a Revolución Democrática, los dardos han apuntado al exministro Giorgio Jackson, a la jefa de Presupuesto, Javiera Martínez y al mismo Crispi, todos militantes RD.

“Como Contraloría hemos recibido ya varias presentaciones a propósito de cual es la situación que tiene el jefe de la asesoría de la Presidencia, lo que comúnmente se denomina como el jefe del Segundo Piso. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un estado democrático”, planteó el contralor.

Bermúdez añadió que durante su gestión, Contraloría ha apuntado a atender “la función que se desempeña, más que la denominación”. Es decir, que ante una función pública, con uso de recursos públicos se entiende que eso es público.

“En el caso en particular del señor Crispi, que es efectivamente la persona que desempeña el cargo de jefe de asesores de la Presidencia, es cierto que no existe todavía una jurisprudencia, no existe una situación que se haya presentado en el pasado respecto de lo mismo y por lo tanto a nosotros lo que nos corresponde hoy día es esperar que nos responda para poder emitir el dictamen que evidentemente esperamos hacerlo a la brevedad”, agregó.

Los 13 legisladores que integran la comisión buscan establecer responsabilidades políticas por irregularidades en los convenios entre reparticiones estatales y fundaciones. Por lo mismo, citaron en reiteradas ocasiones a Crispi debido a que se desempeñó hasta septiembre de 2022 como subsecretario de Desarrollo Regional.

Uno de esos legisladores, el PPD Raúl Soto valoró lo dicho por Bermúdez. “Es absolutamente certero, el señor Crispi tenía la obligación de asistir a la Comisión”, dijo.