Experto PS descarta “atrincheramiento” en el Consejo porque no tienen trinchera

El abogado integrante de la Comisión Experta, Gabriel Osorio (PS) se refirió al presente del Consejo Constitucional, considerando el rol que está tomando la derecha de cara al plebiscito del 17 de diciembre y al hecho de que Republicanos tenga la mayoría en la instancia, lo que ha hecho imposible que se puedan llegar a acuerdos más transversales en distintas materias, como el estado social o el aborto en tres causales.

De acuerdo al profesional, los acuerdos no se han podido dar porque la Comisión Experta que él integra no “toma decisiones políticas”, ya que todas ellas recaen en el Pleno del Consejo Constitucional. Por lo mismo, no cree cuando la derecha -que domina el Pleno- culpa a la izquierda de que no han llegado a acuerdos transversales porque se han atrincherado en sus ideas.

“¿Quién conduce el consejo? La derecha ¿Quiénes tienen la mayoría del consejo? La derecha. Entonces cuando a nosotros nos dicen, que nos hemos atrincherado, yo todavía no encuentro mi trinchera porque no tengo texto dónde atrincherarme y no tengo ni siquiera una mayoría por la cual pudiese empezar a negociar”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Lo que nosotros hacemos es sentarnos a esperar y ver si es que quieren negociar con nosotros”, añadió.

Osorio dijo que en la reciente etapa que pasó, “todo el texto que fue despachado posteriormente a la Comisión Experta para sus observaciones fueron realizadas a las 3 de la mañana, 5 minutos antes de la votación entre Chile Vamos y el Partido Republicano y nosotros mirando como yo miro las pastelerías en Chile, con hambre”.

Según la derecha, la forma de lograr acuerdos es que la izquierda -la que representa una minoría- ceda en algunas de sus propuestas, lo que de acuerdo a Chile Vamos y Republicanos no ha ocurrido. Osorio discrepa, porque dice que presentaron “indicaciones respetando las decisiones del Consejo. Nosotros nunca propusimos borrar la libertad de elección en todas nuestras enmiendas que le presentamos a la derecha durante ese proceso de negociación”.

“Siempre estuvo el principio de deferencia respecto a las decisiones que había tomado el Consejo Constitucional. Lo único que pedíamos es que nuestras ideas no fueran inconstitucionales, cosa que hoy no está ocurriendo, lo único que está ocurriendo es que se está declarando constitucional el status quo, es decir, las AFP con el Pilar Solidario, las Isapres con el Fondo Nacional de Salud, no existiendo ninguna posibilidad para el legislador de actuar de una manera diferente o de tener otro sistema respetando la previsión mixta, pública o privada de derechos sociales”, cerró.