Banda que se caracterizaba por su extrema violencia fue la que asaltó al alcalde de Zapallar

Luego de más de 100 días de investigación, la PDI de Los Andes y Valparaíso, junto a la Fiscalía de Análisis Criminal de la segunda ciudad, lograron la detención de seis miembros de una banda, acusados de ser los responsables del violento asalto que se produjo en la madrugada del 5 de julio pasado en la vivienda del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, y que en un principio se especuló que era una represalia por las denuncias de este en contra de las bandas de narcotraficantes que han ocupado en forma ilegal viviendas en el litoral central.

Pese a que la PDI y la Fiscalía indicaron que el hecho fue meramente circunstancial, de todos modos remarcaron que se trataba de un grupo de sujetos extremadamente peligrosos, cuyo modus operandi –indicaron fuentes del caso a El Mostrador– es excepcional, pues exhibían un patrón de agresividad contra las víctimas que escapaba de las conductas que comúnmente despliegan los ladrones de viviendas.

En el operativo de detención del grupo, que actuaba en contra de residencias acomodadas de distintas comunas de la Región de Valparaíso, fueron allanados 11 inmuebles, recuperándose todo tipo de especies robadas, además de un auto y cuatro armas –dos rifles y dos pistolas semiautomáticas–, junto con munición de distintos calibres.

Al respecto, el fiscal Benjamín Santibáñez indicó que el día en que los acusados robaron en la casa de Alessandri lo hicieron previamente donde uno de sus vecinos, y agregó que “destaca el hecho por la gran violencia que ejercen estos sujetos en contra de las víctimas”, pues relató que los asaltantes agredieron violentamente a una persona enferma y a otra de sus víctimas, una mujer, le cortaron el pelo.

Luego de ello atacaron la casa del alcalde, “a quien lo agreden también violentamente, producto de lo cual resultó con lesiones graves, pues tuvieron que colocarle 48 puntos en base a todas las heridas que le propinaron. Además amenazaban con violar a las mujeres”, precisó el persecutor, quien detalló además que los cargos contra ellos incluyen un robo con violación, siete robos con violencia e intimidación, receptación y el incendio de dos vehículos, aunque no son los únicos delitos que se les imputarán, pues hay más delitos del mismo tipo en los cuales se indaga su participación.

De los detenidos, tres son hombres directamente implicados en los hechos, a lo que se suma igual número de mujeres. Otros tres asaltantes se encuentran ya en prisión preventiva por delitos distintos. Según explicó, es una banda configurada por vínculos familiares, pues dos de los imputados son matrimonio y otros dos son madre e hijo. Pese a que los imputados residen en Valparaíso, Limache, Quillota y Reñaca, cuatro de ellos fueron aprehendidos en la Ruta 5 sur, a la altura de Curicó, por personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Los Andes, con apoyo de la BIRO de Valparaíso, pues se tenía información de que estaban desplazándose hacia el sur, con el fin de cometer otros delitos del mismo tipo.

Consultado acerca del ensañamiento en contra del alcalde Alessandri, el fiscal respondió que “una de las características, el modo operativo de estos sujetos, es precisamente la violencia con la cual actúan en contra de sus víctimas”. Dentro del mismo modus operandi –detalló–, los investigadores se dieron cuenta de que los sujetos amarraban a sus víctimas con los cordones de los zapatos, de tal modo que estas quedaban inmovilizadas y que a eso le llamaban “el barco”.

Respecto de la posibilidad de una vendetta narco en contra del jefe comunal de Zapallar, el fiscal señaló que “no puedo confirmar ni descartar esa hipótesis”, pero posteriormente puntualizó que “fue una cuestión circunstancial, puesto que en el domicilio en el que estaban, que es vecino, una vez que estaban ya concretando su hecho, ellos le consultan a la gente quién vive en la otra casa y ellos señalan, como una forma de amedrentarlos, que el alcalde, y ellos se van hacia el domicilio”.

En cuanto a la violencia desplegada, precisó que esto no solo tiene que ver con los golpes, sino que “en el caso del alcalde los amenazaron con que iban a violar a su hija de nueve años y, también, la cónyuge del alcalde señala que en un momento ella temió por su hijo menor, porque en un momento dijeron que lo tirarían desde el balcón”.

A su vez, la subprefecta Ximena Giovine, jefa de la BIRO Los Andes, explicó que los imputados fueron detenidos gracias a un trabajo que consistió en “análisis de los tráficos telefónicos, e-mails, posicionamiento y georreferenciación de antenas de telefonía”. También reveló que, mientras los hombres asaltaban al interior de las viviendas, “las mujeres principalmente cumplían una función de seguridad y cobertura”.

El testimonio de las víctimas

Una de las víctimas del grupo, que accedió a prestar su testimonio a la prensa, explicó que su casa (también en Zapallar) fue robada en junio, a las 15:00 horas, a plena luz del día, cuando su esposa, que se encontraba embarazada, se hallaba sola al interior del domicilio, pese a lo cual igualmente la agredieron.

Según explicó, eran “tipos muy violentos, varios de ellos drogados, personas sin ninguna consideración, mi mujer… una mujer embarazada”. Además, agregó que él es un empleado y que junto a su cónyuge cuidan una casa de campo (que es la que fue asaltada) y que la vivienda más cercana está a más de un kilómetro de distancia.

Junto con agradecer a los detectives, expresó que gracias a ellos “uno va a dormir un poco más tranquilo. Gracias a dios capturaron a una banda grande, violenta”. Sin embargo, también señaló que la sensación de temor es persistente, pues dijo que “todos los días (cuando) escuchas un vehículo no sabes quién es, no sabes si es un delincuente, no sabes si te va a volver a suceder algo”.

Por su parte, el alcalde Gustavo Alessandri también agradeció el trabajo policial y de la Fiscalía. Respecto del descarte de la venganza narco como motivo de lo ocurrido en su casa, señaló que “soy un chileno común y corriente, me daría mucha paz que fuera circunstancial”, junto con agregar que quiere “pedirle al Ejecutivo y al Legislativo que se pongan las pilas, porque hoy día perdemos la batalla contra la delincuencia”, destacando también el trabajo que realizaron las propias víctimas, buscando pruebas destinadas a apoyar la labor policial.