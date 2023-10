Gilberto Aranda, analista internacional: “El ataque al hospital de Gaza va a alimentar las iras”

El académico de la Universidad de Chile, y analista internacional Gilberto Aranda -especialista en el mundo árabe y autor del libro Oriente Medio: la eterna encrucijada, junto con al diplomático y exembajador en Jordania, Luis Palma- dice “estar consternado”, por el ataque que recibió ayer por la tarde el hospital Ahli Arab, en la Franja de Gaza, que dejó cerca de 500 civiles muertos. Muchos de los cuales habían llegado al recinto huyendo de localidades cercanas a la frontera con Israel.

Aranda, quien ha investigado temas de Medio Oriente desde hace 20 años, cree “poco posible, pero no descartable” que en el ataque con misiles al hospital haya sido un error de Hamas. Esto porque Hamas considera que la población que está al interior de Gaza bajo su protección y el hospital está en Gaza”.

“El punto es que hay 500 personas civiles aproximadas que llegaron a pasar las últimas noches ahí. Entonces, primero, hay que probar de cuál es la autoría. A mí me parece que todo apunta hacia una de las partes. Si es así, se pasan a violar todas las leyes, las convenciones más elementales del Derecho Internacional Humanitario de Ginebra. O sea, si a un lugar que está bajo la protección ahí tendría base una futura acusación contra Israel”, afirma Aranda.

-¿Cuál es su análisis de lo ocurrido en el hospital?

-Cómo usted sabe, primero está la guerra, y luego surge el conflicto mediático. Se alcanzó el hospital Ahli Arab, eso es una cosa cierta, pero ahora vienen las versiones sobre quién hizo el disparo del misil. En principio, se entendería que el hospital fue alcanzado por bombardeos israelíes. Y si es así, el haber alcanzado un hospital, que está básicamente compuesto por personas que no pudieron moverse hacia la zona de seguridad y que además ha revelado no ser tan segura, sino tan vulnerable como el área norte. Y sí se sabía que había cientos de personas que habían llegado a pasar las últimas noches después de perder sus casas, a refugiarse en ese hospital luego de perder sus habitaciones, sus casas, precisamente porque pensaban que era poco posible que Israel alcanzara o bombardeara ese lugar. Esto muestra que la guerra está alcanzando ribetes más allá del derecho internacional humanitario y que la población civil es la afectada.

-El primer ministro Netanyahu dijo que era obra de Hamas o la Yihad Islámica. ¿Qué opina?

-Pueden haber algunos análisis que dicen que dentro de los desplazados en el hospital había personas de células de Hamas, lo cierto es que básicamente se daña a población civil y personas súper vulnerables que están en condiciones de inmovilidad absoluta o movilidad reducida. Acá hay un conflicto mediático. Lo primero que le dije en análisis es el conflicto mediático y por lo tanto se está disputando de quién es la autoría. Yo me puse en lo posible y lo posible es que fuera un bombardeo o un ataque israelí, pero tampoco voy a descartar la otra opción.

–¿Es verosímil que Netanyahu afirme que fue Hamas o la Yihad Islámica?

–Todo parece indicar que fue un ataque israelí al hospital o un daño colateral de un ataque a ese lugar, y haciendo caso omiso de lo que se le ha pedido a Israel, bajo la idea de que pueden haber miembros de células de Hamas. Pero más bien yo diría que la autoría posible es Israel. Me parece poco posible, pero no descartable, a menos que hubiese un error, que haya sido Hamas. Esto porque Hamas considera que la población que está al interior de Gaza está bajo su protección y el hospital está en Gaza. Por lo tanto, sería dispararse en los pies. Yo veo poco posible que haya sido Hamas y más bien apuntaría a lo otro. Y por supuesto que reconocer un error o un ataque intencional por parte de Israel en este momento, donde se le exige que cediera a lo que es el Derecho en la guerra, el Derecho Internacional Humanitario, le hace un flaco favor a la imagen de Israel.

-En 2008 se demandó a Israel en la Corte Penal Internacional por la operación Plomo Fundido en Gaza por la muerte de 200 civiles.

-Yo recuerdo tres operaciones de Israel en Gaza. Esa fue la más importante, donde hubo un ingreso del Ejército israelí durante algunos días y donde se buscó ir casa por casa para eliminar las células de Hamas. Eso claramente no dio resultado y después de 2008, después de 15 años, tenemos una nueva generación de personas dispuestas a todo para golpear a Israel. Es decir, claramente no se cumplió el objetivo del Ejército.

-¿De comprobarse que la autoría del ataque al hospital Ahli Arab podría suceder lo mismo?

-Lo que pasa es que se trata de procesos que se van alargando. El gran problema que tenemos con estas acusaciones es que son contra un Estado, pero por la otra parte no son representados por otro Estado. Acá estamos hablando de Israel entrando a un territorio que controla parcialmente una organización no estatal, que es Hamas. Y por lo tanto cualquier defensa o cualquier proceso, primero, se alarga indefinidamente y, segundo, no tiene la contundencia de que fuera con un Estado detrás. En caso de terminarse la autoría de Israel podría ser acusado de un delito de lesa humanidad al golpear a un centro de salud donde hay personas con movilidad reducida o casi sin movilidad. O sea, absolutamente indefensa y que bajo ningún punto de vista pueden ser combatientes enemigos. El punto es que hay 500 personas civiles aproximadas que llegaron a pasar las últimas noches ahí. Entonces, primero, hay que probar de cuál es la autoría. A mí me parece que todo apunta hacia una de las partes. Y segundo, si la autoría fue un daño colateral o si bien hubo una intencionalidad. Si es así, se pasan a violar todas las leyes, las convenciones más elementales del Derecho Internacional Humanitario de Ginebra. O sea, si a un lugar que está bajo la protección de la Cruz Roja o sobre todo de la Agencia de los Refugiados de la Nación Unida pues ahí tendría base una futura acusación.

-¿En la región podrían intervenir otros países para sumarse al conflicto de alguna forma?

-Sin duda, lo del hospital de Gaza va a alimentar las iras. Y hay mucha gente hoy en día que está acumulando rabia por lo que vimos en el hospital. Estoy consternado. Pero tengo que reconocer que la potencial escalada, que no necesariamente va a suceder, excede al hospital. La potencial escalada está determinada por lo que pasa en el Frente Norte entre Hezbollah y la Fuerza de Defensa de Israel y que Irán acepte el desafío y tome parte si es que Hezbollah se ve demasiado comprometido. Yo diría que ahí está el foco. El foco sobre todo Hezbollah-Irán. Y desde luego lo que pueda pasar ya en otro nivel los Altos del Golán entre Siria e Israel.