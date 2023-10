Evelyn Matthei sola y atrapada por sus palabras

La carrera por el plebiscito del 17 de diciembre, el que determinará si Chile tiene o no una nueva Constitución, ya está en curso. El fin de semana recién pasado figuras de la derecha como el ex Presidente Sebastián Piñera, el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el excandidato presidencial Sebastián Sichel se sumaron al “A favor”. Las dos primeras figuras, son grandes representantes de la derecha, sin embargo, la mejor evaluada del sector es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien se ha mantenido en silencio. Fuentes de la derecha política como de la económica refieren que la alcaldesa se encuentra atrapada por sus palabras y presa de las circunstancias, a tal punto que cualquier decisión que tome traerá aparejado un costo político.

Aunque ven como poco probable que pueda resistir la presión de su sector que pide que decante su postura por el A favor, es conocida su disconformidad con ciertos pasajes del proyecto constitucional que lidera el Partido Republicano. Es mas -apuntan las fuentes – la alcaldesa ha aprovechado esa divergencia para buscar crecer sus aspiraciones presidenciales hacia el centro.

“No hemos conversado los últimos días, pero yo tengo la confianza de que ella va a hacer campaña por el a favor”, dijo Macaya sobre Matthei el domingo en Tolerancia Cero. Además, insistió que “no entendería” que la alcaldesa se declarara por la opción “En contra”, dado que la propuesta constitucional que se está emanando es “una tremenda oportunidad que yo creo que Evelyn va a tener la oportunidad de tomar”.

Esta versión contrasta con el último despliegue que tuvo la alcaldesa respecto al proceso constituyente. El domingo 24 de septiembre, Matthei apareció en El Mercurio mostrando su preocupación respecto al destino de la propuesta que estaba elaborando el Consejo Constitucional. En la noche de ese día en Tolerancia Cero, marcó aún más su línea y advirtió que la nueva constitución “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”.

Esas declaraciones generaron ruido al interior de Chile Vamos y en particular en la UDI. Sin embargo, tras los dichos de la alcaldesa, Macaya y Matthei aparecieron en un video afirmando que no habían tensiones y que desde el partido gremialista respetaban los dichos de la alcaldesa. Incluso, el domingo Macaya sostuvo que el llamado de la alcaldesa “fue muy importante para hacer un llamado de atención de que ciertas cosas tuvieran un tono diferente”.

Hubo una frase, sin embargo, que dejó el senador en los medios, que hoy resuena: “Evelyn Matthei lo que hace, quizás contraintituitivamente a lo que se manifiesta expresamente, es jugar capital político para tratar de ayudar en una situación que se reconoce que está difícil. Es en el fondo apagar el ruido innecesario y subir el volumen en el fondo, en las cosas que importan en la Constitución”.

Desde la UDI afirman que no saben los pasos de la alcaldesa Matthei, pero aseguran que su definición es importante. Si bien afirman que no esperan un rol activo en la campaña, sí creen que tiene que definirse y, para algunos parlamentarios, ojalá lo antes posible para activar con fuerza una campaña que será corta. El senador gremialista Sergio Gahona sostiene que no ve “como un indispensable, que alguien en este momento diga si va a favor o en contra. Todo llega en su momento. En ese sentido, hay que ser responsable y esperar que el Consejo haga entrega del texto final”. Ahora bien, transparenta que “sin duda que la postura de una figura cómo Evelyn Matthei es importante y no tengo dudas de que su decisión final la tomará pensando en Chile, al igual que muchos de nosotros”.

La tesis que se maneja en el Gobierno es que la oposición dejó aislada a Matthei, cosa que desmienten desde Chile Vamos. Incluso sostienen que en la reunión de los líderes de derecha del lunes en la mañana ni siquiera se nombró a la principal figura presidencial del sector. Otras voces de Chile Vamos desdramatizan la tensión que existe respecto a su pronunciamiento.

Por otro lado, desde la derecha más dura consideran que Matthei ha cometido errores que le costarán caro, como por ejemplo, haber mencionado que saldría a la calle en caso de que el proyecto de nueva constitución ponga en riesgo el aborto en tres causales. Desde Chile Vamos coinciden con que esa declaración fue un error no forzado y agregan que , si bien es una carta fuerte en la derecha, los otros partidos de la coalición también buscarán posicionar candidatos para no orbitar al rededor de la figura de la alcaldesa.

Además, revelan que en el caso de que la alcaldesa se declare “En contra” y se rechace la propuesta de nueva Constitución elaborada por las derechas, podrían responsabilizarla y así mermar su apoyo para que se convierta candidata presidencial.

Adicionalmente sostienen que un antiguo competidor de la edil de Providencia se está moviendo activamente y generando nexos: El ex Presidente Sebastián Piñera. Las voces que se vieron afectadas con la arremetida de Matthei, no descartan impulsar la figura de Piñera.

En definitiva, sostienen que la principal carta presidencial de la UDI, está en una encrucijada y atrapada por las circunstancias. El hecho de abrirse a un centro y de haberse manifestado en contra del artículo que ponga en riesgo el aborto en tres causales, le generaría un costo político personal a la hora de anunciar que votará a favor de la propuesta constitucional.

En el caso contrario, si afirma que votará en contra, respaldando sus dichos, encontraría desencuentros en su sector para una proyección presidencial.

Al preguntar en su equipo de prensa afirmaron que no se referiría al tema. Sin embargo, en su círculo cercano señalan que ella es de la idea que el proceso constituyente va a fracasar y que va a ganar el En Contra.