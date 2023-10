Ex PDI relata en su libro el brazo más secreto y letal de la DINA

Nelson Jofré, prefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) en retiro, se refirió a la investigación que descubrió al grupo más secreto y letal de la DINA -el brazo armado de Augusto Pinochet- y que está incluido en su libro “La implacable verdad policial”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Jofré indicó que cree que “lo primero que me gustaría resaltar es que había una mochila, había una tremenda carga de información que manejaba a lo largo de mis años, que dediqué a todos estos casos, quizás emblemáticos en violación a los derechos humanos. Y es importante entregar esa información, porque esto es parte de la historia. Y hay cosas que son inéditas, que las manejaba uno policialmente, que no están en los procesos policiales. Entonces, esta es la verdad policial”.

Jofré hace, en ese sentido, una diferencia entre la verdad judicial y la verdad policial. “Queda en evidencia de que el detective tiene también su autonomía, su opinión propia sustentada en la ciencia, en la investigación, en todas las herramientas que puede tener un detective para también llegar a esa verdad policial. El policía lo que tiene que hacer es reunir los medios de prueba, todos los antecedentes, y el juez es el que aplica”.

En el libro, Jofré dice que “aquí investigamos a un aparato estatal, con recursos, con medios, con tecnología, y contra esa adversidad tuvimos que nosotros investigar. Un reducido equipo de detectives, abocados con esta

tremenda responsabilidad, logramos llegar a puerto y estos son los diferentes casos que están plasmados en este libro”.

Un ejemplo que da Jofré es el caso protagonizado por “el juez Adolfo Bañados Cuadra, investigando el caso Letelier, y en el año 93, como decía recién, logramos obtener muy rápido la confesión de un autor de un crimen, me refiero al de Carmelo Soria Espinosa. Con todo el aparataje, fue impactante también para nosotros porque nos cambió la historia del país. Nosotros estábamos acostumbrados a investigar otro tipo de homicidio, pero aquí había todo un cuerpo de agentes, cierto, todo bien planificado, todo estaba bajo tierra. Y este hallazgo, este testimonio, esta confesión de este agente, logramos saber rápidamente lo que sucedió”.

“Esto el ministro Bañados se lo da a una ministra de la Corte de Apelaciones, ministra Violeta Guzmán Farra, y ella, juntos con el equipo detective, comenzamos a interrogar a todo este aparataje, que era una brigada que nadie la conocía, ni siquiera dentro de la DINA se conocían. Era la DINA exterior, más cercana a Augusto Pinochet. Era una unidad de exterminio de personas. Y cuando estábamos en plenitud investigando, vino la justicia militar a través de todo un cuerpo de apoyo, me refiero la auditoría y le arrebatan la causa a la ministra y se va a la justicia militar. Y ahí quedó. Después la justicia hizo lo suyo. ¿Qué es lo que hizo? Dos veces se aplicó ley de amnistía (…) y ahí quedó en el congelador del poder judicial esta causa”.

“Hace unos días atrás, logramos conocer una nueva resolución de la Corte Suprema, donde sancionan definitivamente a esos autores, varios de ellos ya fallecidos. Y lo curioso, que yo ya me he retirado después de más de treinta años que habíamos investigado este episodio, y cuarenta y cuatro años aproximadamente de ocurrir ese hecho, la resolución de la Corte Suprema no tiene nada nuevo de lo que había investigado en el año 1993. O sea, los mismos hechos que investigamos ese año, aquí ya deciden resolver y se condenan. Por eso el título del libro se llama La Verdad Policial. Se distancia de la verdad judicial. Aquí no tenemos atenuante ni agravante. La verdad policial es una sola y fue descubierta en este caso, que para mí es uno de los casos más emblemáticos de impunidad en el año 1993”, añadió.

Sobre el grupo secreto de la DINA, Jofré explica que era “un brazo, pero no utilizaban los cuarteles que utilizaron todos los que conocemos de la DINA. Estos usan residencias, departamentos del barrio alto, eran un grupo selecto. Para el 11 de septiembre, cuando Pinochet asume, llega un equipo de comandos de la escuela de paracaidismo, y un grupo se va directo a la casa del general Pinochet, quienes lo levanten y lo acuestan, por decirlo de alguna manera”.

“El otro grupo es el grupo letal, Brigada Mulchén, con todas sus letras. Ellos trabajaban directamente, dependían directamente de Pinochet”, agregó.

Este grupo era el encargado de eliminar a las personas que le interesaban a Pinochet: “¿Quién más podía atentar contra Letelier? ¿Quién más podría estar interesado en atentar contra Bernardo Leighton en Roma? Son ciertas personas, autoridades que le hacían ruido e incomodaban a Pinochet. Y este grupo era el encargado de actuar en esto. La DINA es exterior, pero dentro de la DINA exterior hay una estructura que era muy poco conocida y dentro de esa está la Brigada Mulchén”.