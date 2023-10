Cercada por la presión de su sector Evelyn Matthei se decanta por el “A favor”

“Si el proceso sigue así, no voy a poner mi capital político para aprobar la Constitución”. Esa frase, emitida el pasado 24 de septiembre, por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), sorprendió a todos, porque la figura más presidenciable que tiene la oposición descartó votar a favor del texto constitucional que elabora el Consejo Constitucional, desmarcándose de la postura opositora que empujaba la aprobación de la nueva propuesta constitucional.

Prácticamente un mes después, y con el país inmerso en el boom de los Panamericanos Santiago 2023, la alcadesa Matthei hizo gala de las mejores volteretas de gimnasia para explicar este miércoles que votará a favor del texto, aun cuando tiene reparos y “frustración” con la propuesta.

“Voy a votar a favor porque en general es un buen texto”, señaló Matthei durante esta jornada, para posteriormente intentar explicar este cambio de opinión un mes después. “Ya tenemos un texto desde el lunes (…) una Constitución nueva, por sí misma, no soluciona todos los problemas, sin embargo, es cierto que tener abierto un proceso constituyente por cuatro años hace que se posterguen muchas otras decisiones. Por lo tanto, creo que es bueno para el país cerrar este proceso”, dijo la alcaldesa.

Voces conocedoras de las conversaciones en Chile Vamos reconocen que el texto tiene una visión cargada hacia la derecha y que, además, el mundo empresarial pide solo una cosa: cerrar el capítulo constitucional por el tema de la incertidumbre. Con ese sentimiento habrían conectado otras figuras más ligadas a la centro derecha como el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones y el ex candidato presidencial Sebastián Sichel.

La alcaldesa de Providencia habría recibido esas solicitudes, según fuentes ligadas a la derecha empresarial, pero aún no estaba clara su determinación pues sí guarda reparos con la propuesta. Ahora, de manera pública, Matthei reveló sus frustraciones y sus principales críticas a la propuesta: “Debo confesar que siento frustración porque este proyecto no haya sido, efectivamente, un acuerdo más amplio, eso es un tema frustrante”.

Además, agregó que “hay otros temas que me hubiera gustado que no estuvieran en la nueva Constitución; uno claramente es el tema de las contribuciones, a mi juicio no debería estar en la Constitución. El tema también de haber sustituido la explicación ‘del que está por nacer’ por el ‘quien’… si bien yo estoy convencida que no pone en peligro la ley de las tres causales, yo hubiera preferido que no se hubiese tocado en absoluto”, explicó.

Esto, contrasta con sus dichos en agosto al diario La Tercera en el que declaró que “el Estado no tiene el derecho de obligar a una mujer a llegar al fin de un embarazo producto de una violación. Tampoco puede forzar a una mujer a tener un embarazo cuando el feto viene sin cerebro. No tiene el derecho. Punto”.

Al interior de Chile Vamos, comentan que esas declaraciones fueron un error no forzado, pues se comprometió con aspectos que hoy parecen reñirse con una coherencia discursiva. Sin embargo, el costo político de desmarcarse de la oposición para llamar a votar por el “en contra” es mucho más grande que con lo que había capitalizado en el centro. Además, otro factor que pesa es que es la principal carta presidenciable del sector, por lo que podría perjudicar su respaldo el hecho de tomar una decisión contraria a su partido.

Matthei declaró, sin embargo, que votará “a favor porque me parece que el texto, en general, es un bastante buen texto. La verdad es porque creo además que este texto debiera darle estabilidad a nuestro país que ha estado bastante paralizado”, complementó. En esa línea valoró positivamente aspectos de la propuesta que robustecen el control de migración, la descentralización y la reducción de margen para la fragmentación política.

La alcaldesa UDI descartó que su decisión fuese tomada por presiones, sino que las tomó luego de evaluación y estudio. “He puesto en la balanza los aspectos positivos con los aspectos que no me gustan tanto, pero siento que finalmente es razonable votar a favor”, sentenció.