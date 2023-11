Correa Sutil y texto constitucional: “Tiene tantas trabas, que no quisiera que se apruebe”

El abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, Jorge Correa Sutil, aseguró que “no quiere” que el texto elaborado por el Consejo Constitucional se apruebe en el próximo plebiscito de salida del 17 de diciembre.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Correa Sutil explicó por qué considera que es mejor quedarse con la actual Constitución y no con la propuesta elaborada por el Consejo. “Tiene cosas mejores, garantiza más la gobernabilidad, pero creo que tiene tantas trabas que yo no quisiera que se apruebe”, dijo.

“Si quisiera -agregó- y ese es el mayor anhelo y la mayor esperanza que tengo, es que antes de la votación los partidos de izquierda pudieran hacer un pacto solemne de decir ‘mire señor, si gana el rechazo vamos a cerrar el proceso constituyente, no vamos a seguir en este proceso constituyente que tiene al país muy cansado ya’. Y vamos a hacer un conjunto muy acotado de reformas para cerrar el proceso constituyente”.

Esas reformas, que dice Correa Sutil, son las 12 bases constitucionales, las “que no están en la Constitución. Reconocimiento de los pueblos originarios, Estado social y democrático de derechos. Y luego vamos a hacer reformas para asegurar que no haya tanta dispersión en el Congreso Nacional y así tener mayor gobernabilidad. Ese sería para mí el mundo ideal, que ese compromiso se asumiera”.

“Si ese compromiso se asumiera, los partidos de izquierda tendrían muchas más posibilidades de que ganara el rechazo, porque la gente está cansada del proceso constituyente. Si le ofrecen que esto va a terminar en un esfuerzo por asamblea constituyente, creo que va a ganar el apruebo. Y capaz que hasta yo termine votando por el apruebo, si ese es el horizonte que la izquierda pone. Pero si es un conjunto de reformas muy acotada a la Constitución vigente y con eso cerramos el proceso constituyente, para mí sería el mundo ideal”, indicó.

No le parece que las AFP se “constitucionalicen”

En otra parte de la conversación, Correa Sutil se refirió a los dichos del padre de las AFP, José Piñera, quien dijo que los principios esenciales del sistema de capitalización individual entran a la propuesta constitucional al protegerse la propiedad de los fondos y las cotizaciones de los trabajadores, entre otros.

Sobre esto, “a mí no me parece que este texto constitucionalice las AFP, parece que es parte de la propaganda de la demagogia de José Piñera y de algunos sectores de izquierda. No están constitucionalizadas las AFP. Lo que está establecido en la Constitución es que los trabajadores son dueños de sus cotizaciones. Eso es una tautología, es una es una repetición de lo ya dicho. Si son sus cotizaciones, bueno, son dueños de ellas. Está establecido en la actual Constitución, con claridad”.