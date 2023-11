Comisionada Catalina Lagos (PS): “La derecha podía aprobar la norma que quisieran y así lo hicieron”

La integrante de la Comisión de Expertos del proceso constitucional, Catalina Lagos (PS), se refirió a la esperada transversalidad o a que la nueva Constitución sea “la casa de todos”. Las críticas apuntan a la postura rígida que tuvo la izquierda, tanto por parte de los comisionados expertos como en el Consejo Constitucional, para llegar a un acuerdo.

“A mí me causa harta gracia, porque es una afirmación que ha tomado harto revuelo, esto de la intransigencia de la izquierda, pero la izquierda en el Consejo tenía 17 votos, no tenía ni siquiera capacidad de vetar una norma”, señaló la comisionada Lagos, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. O sea, explicó, “la derecha con sus 33 votos, los 22 de Republicano y los 11 de Chile Vamos, podían aprobar la norma que quisieran sin necesidad de contar con la anuencia de la izquierda, y así lo hicieron”.

La experta del Partido Socialista aseguró que desde la izquierda se colaboró en todas las instancias, tanto en el Consejo como en la Comisión. “Presentamos numerosas enmiendas, que fueron en general rechazadas”, fustigó.

Lagos destacó que en el Consejo Constitucional —cuya mayoría militaba en el Partido Republicano— se aprobó solamente el 3% de las enmiendas que presentó Unidad para Chile. Y remarcó que se contó con la aprobación solo en aquellas partes que mantenían el “espíritu” del anteproyecto. Todo lo demás, afirmó, “es el proyecto maximalista programático e identitario de Republicano con la adhesión y el apoyo de Chile Vamos“.

Entonces, dijo, “no es que sea un texto con acuerdo transversal, porque los textos son normas que fueron aprobadas con unanimidad, porque eran normas que provenían del anteproyecto”. Pero, a su juicio, los textos constitucionales se tienen que analizar de manera integral. “Son un sistema de normas. Y ese sistema de normas, como quedó con ese 30% de normas que no tuvieron la adhesión de la izquierda, son normas que van a restringir, reducir el ámbito de la deliberación democrática en el Congreso Nacional”.

“Con esta Constitución se cierran discusiones que son legítimas en el Congreso Nacional y se le pone un punto final, lo que a mi juicio es el mismo error que cometió la Convención Constitucional, que es un error del que deberíamos haber aprendido como país. Y yo lamento profundamente que no se haya hecho ese aprendizaje, sobre todo porque la derecha ya había impuesto un proyecto constitucional durante la dictadura”, sentenció la comisionada Catalina Lagos.

Consultada acerca de cuáles son las materias a las que se les cierra la puerta, argumentó que muchas tienen que ver con derechos sociales, seguridad social o educación, por ejemplo, donde “se cierra la puerta a otro tipo de financiamiento que no sea por estudiante”. Además, criticó que “se cierra la puerta en materia de salud para la posibilidad de establecer un sistema público de salud más robusto y, sobre la base de ese sistema público, tener acceso a instituciones privadas que ofrezcan seguros complementarios”. En este sentido, “también se cierra la puerta a la elección entre un sistema público y privado de salud”. Sobre este último punto, concluyó, “si usted no puede pagar mi plan, no puede acceder a él”.