Estrategia de la derecha para el plebiscito de diciembre: sacar al Gobierno a la cancha

Desde que Gabriel Boric asumió como Presidente de la República, Chile ha pasado por dos procesos electorales: el plebiscito de salida del año pasado y la elección de consejeros constitucionales en mayo de este año. Ambos procesos tuvieron un agrio sabor para el Gobierno, pues en el primero ganó el Rechazo, opción por la que bregó la oposición y, en los comicios de mayo, el gran ganador fue el Partido Republicano. Para el plebiscito de salida que se avecina, distintas fuentes apuntan a que varios sectores de derecha pretenden que la campaña se trate del Presidente y de su gestión, lo que le sumaría una eventual tercera derrota, en caso de que triunfe la opción “A favor”. Sin embargo, desde el oficialismo esperan que el silencio en La Moneda pueda evitar la estrategia opositora.

En efecto, voces al interior de Chile Vamos comentan que una de las estrategias del Partido Republicano es que la votación del 17 de diciembre se trate de una evaluación a la administración de Boric. También revelan que incluso desde la UDI hacen lo mismo, al insistir en que desde La Moneda transparenten su preferencia por la opción “En contra”.

Se refieren, por ejemplo, al emplazamiento al Ejecutivo del timonel gremialista, Javier Macaya, quien dijo, por un lado, que el Gobierno estaba “al debe” en su labor de informar –cuando aún no terminaban todas las etapas– y, por otro, le pidió a la administración encabezada por Gabriel Boric que adopte una postura respecto de las opciones del plebiscito de diciembre.

“Cualquier personaje político relevante, como es el Presidente de la República, y los actores más importantes, tienen que tomar esa definición y decir si van a estar por el ‘A favor’ o el ‘En contra”‘, señaló el senador Macaya, quien agregó que “desde la UDI creemos que el Gobierno está mirando las encuestas para esta indefinición y no tomar la definición explícita del ‘En contra’, que es la intención que ellos tienen”.

La secretaria general del partido, María José Hoffmann, secundó a Macaya: “Si el Presidente Boric está mirando las encuestas, nos parece que es un acto bastante egoísta, porque este es un proceso que sabemos que él entiende que tenemos que cerrar”.

Ante estos emplazamientos, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Gobierno mantendrá la prescindencia en este proceso, porque –dijo– no quieren que se desvíe la atención de lo que se vota, lo que definió como “la deliberación de la ciudadanía frente a una propuesta del texto constitucional, más que un juicio del Ejecutivo”. Con ello, acusó recibo de la estrategia opositora.

Sin embargo, sobre lo mismo, emitió comentarios acerca del proceso constituyente que no estuvieron exentos de críticas. “Por lo tanto, lamentando que no haya habido un acuerdo transversal para la redacción de un texto tan importante como es la Constitución Política de nuestro país, nuestro Gobierno, nuestras autoridades, van a estar abocadas en el marco de la prescindencia a cumplir con sus funciones de Estado”, aseguró la ministra.

Eso va en contra de lo que señalan bajo reserva algunas altas fuentes de los partidos oficialistas. Algunos sostienen que la mejor estrategia para el Gobierno es no decir nada sobre el proceso constituyente, pero otros aseguran que mantendrán una distancia para no sumar problemas comunicacionales y, por supuesto, no mostrar ninguna preferencia explícita, dado que por ley eso está prohibido.

Los dichos de la ministra vocera generaron algunas reacciones de la oposición, al igual que los del titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien aseveró que “nosotros vamos a llevar adelante todas las tareas de difusión necesarias para que la ciudadanía concurra a las urnas de manera informada (…). Se va a difundir todo lo referente al contenido del nuevo texto para que la ciudadanía concurra informada a las urnas y, por tanto, se desarrolle un plebiscito de alto estándar”.

Hasta ahí no hubo críticas, pero estas afloraron cuando agregó que “una Constitución debe ser un espacio de encuentro y quizás se debió haber hecho un esfuerzo mayor”.

Es necesario recordar que la narrativa de la derecha respecto del pronunciamiento del Mandatario sobre el texto constitucional era muy distinta a la que hoy despliega. Por un lado, criticaron duramente en su momento al exministro Giorgio Jackson –cuando era titular de la Segpres– después que la Contraloría determinara que “no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito”.

Incluso, el diputado Juan Antonio Coloma, de la UDI, mencionó que el en ese entonces ministro Jackson debía dimitir: “Si efectivamente, como dijo Giorgio Jackson, tiene una moral distinta, lo mínimo que puede hacer es renunciar a su cargo”.

Fue el propio diputado Coloma quien apuntó al Presidente Boric por revelar, supuestamente, una preferencia respecto del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cosa que hoy el mismo timonel de su partido le solicita al Gobierno: “La Contraloría sancionó duramente a Giorgio Jackson por intervencionismo electoral, pero el mismo intervencionismo que realizó Jackson fue el que hoy realizó el Presidente Boric, al hablar nuevamente respecto de la opción del Apruebo”, señaló el parlamentario en aquella ocasión.

A principios de esta semana, el Jefe de Estado realizó su primera gira oficial a la Región del Biobío y, luego de ser consultado por la prensa, declaró que “tengo preocupación, porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y, en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado, como todos hubiésemos esperado”.

Además agregó que en el proceso “no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso, finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial”.

Si bien el Primer Mandatario aseguró que “quienes busquen antagonizar con el Gobierno (en este tema) y hacer de eso una campaña política no lo van a lograr”, diferentes representantes de las derechas no esperaron para emitir sus críticas y acercar la figura del Presidente a la opción contraria a la propuesta de nueva Constitución.

“El Presidente está comenzando a actuar como vocero del ‘En Contra’, haciendo críticas que jamás se le escucharon durante el primer vergonzoso proceso. Lo invito a dejar de usar el Estado para hacer campaña política y exijo que se garanticen todas las instancias informativas”, dijo el consejero UDI Arturo Phillips.

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, se sumó a las críticas: “Si los comentarios realizados por el ministro Segpres ponían un manto de duda sobre la verdadera prescindencia del Gobierno respecto del plebiscito constitucional del mes de diciembre, los comentarios realizados hoy por el Presidente Boric no hacen más que dar certeza a la postura del Ejecutivo. Es decir, reafirman lo que es un secreto a voces: que La Moneda ya está decidida a votar ‘En contra’. La pregunta es: ¿por qué no lo manifiestan desde ya?”.

La secretaria general de la UDI, por su parte, cuestionó los dichos y gestiones del Mandatario, afirmando que “el Presidente Boric, que no ha logrado ninguna de sus reformas y que nunca le pidió a la Convención anterior que escuchara a los que pensaban distinto, hoy parece que no le basta con los consensos que hubo. Sería bueno saber qué gestiones hizo en favor del diálogo ante sus partidos, porque fue la izquierda, la que gobierna con él, la que lo impidió”, sostuvo Hoffmann.