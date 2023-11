Tras nueve meses en el cargo Fiscal Nacional pidió renuncia a brazo derecho por pérdida de confianza

La directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Ximena Rivas, presentó su renuncia al cargo después de tan solo nueve meses en funciones, generando sorpresa y controversia en el Ministerio Público. La solicitud de renuncia fue hecha por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, antes de que su brazo derecho cumpliera un año completo en el cargo, lo que ha generado un debate interno en la institución.

Ximena Rivas, que previamente se desempeñaba en labores de gestión administrativa en la Fiscalía Nacional, comunicó su decisión a través de una carta en la que no mencionó a su superior, el Fiscal Nacional, ni expresó agradecimiento por la oportunidad brindada. En la carta, Rivas manifestó su deseo de haber contribuido a mejorar la Fiscalía y destacó la importancia de trabajar en la persecución penal y la protección a las víctimas y testigos.

La ahora exdirectora ejecutiva del Ministerio Público fue también Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y asesora del Ministerio de Desarrollo Social, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Detrás de su renuncia a la Fiscalía Nacional habría una “pérdida de confianza” de Valencia en Rivas, según consignó La Tercera, en relación con la implementación del plan de Reacción Temprana a los delitos de homicidios, proyecto insignia el cual Valencia quiere sacar adelante en el corto plazo.

Por esta razón, se necesitaba apurar el arriendo de una casa para que allí funcionara el equipo especializado para esta tarea, todo bajo la dirección del fiscal regional Sur, Héctor Barros. Sin embargo, otras fuentes consultadas agregan que este inmueble está prácticamente cerrado y se oficializará durante los próximos días.

A pesar de estos desafíos, en la Fiscalía Nacional se informa que el trabajo relacionado con la investigación de homicidios está avanzando, y se han establecido fechas tentativas para el lanzamiento del programa, que podría ser oficializado el 13 de noviembre.

El equipo a cargo del plan está coordinando medidas concretas, como solicitar a los tribunales de Santiago la eliminación de la identificación del fiscal y el defensor en las actas de audiencia, así como priorizar las audiencias telemáticas como medida de seguridad para abordar los delitos relacionados con homicidios.

A partir de mañana, la abogada Mónica Naranjo, licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, asumirá el cargo de la dirección ejecutiva nacional.

La Dirección Ejecutiva Nacional es un cargo de exclusiva confianza del Fiscal Nacional y se posiciona como la segunda autoridad del Ministerio Público. Desarrolla todas las instrucciones y directrices que emane la máxima autoridad en el ámbito interno.

“Me preocupa que la Fiscalía funcione bien”

Tras conocerse la petición de renuncia, por parte del Fiscal Nacional, de la directora ejecutiva Ximena Rivas, el senador DC, miembro de la comisión de Seguridad, Iván Flores, señaló que “la verdad es que no nos debería preocupar a quien nombra, o no, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, especialmente en los cargos que son de su exclusiva confianza, lo que nos debe importar es que la Fiscalía Nacional funciona bien.

Flores agregó que “lo que nos debe preocupar es que se esté haciendo bien la pega, apretando a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado y todo lo que ya los ciudadanos de este país estamos cansados de escuchar. Necesitamos un Ministerio Público con mucho más colmillo, con mucha más precisión, con mucho más presupuesto y fortaleza”.

“Que cambien o no a una persona, la verdad es que es un detalle interno, tendrán o no sus razones. A mí me preocupa que la Fiscalía funcione bien y que no archive el 70% de las causas como ha estado ocurriendo históricamente en la en las últimas décadas. Necesitamos que los procesos se terminen, que la ciudadanía no se quede con la frustrante sensación de que no se investigó”, concluyó el legislador.