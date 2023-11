Los ejes del comando del En Contra que lidera Ricardo Solari (PS) y Camila Miranda (Comunes)

“Una campaña centrada en el texto constitucional y no un plebiscito sobre Kast ni un plebiscito sobre Republicanos, que tendrá como marca Chile En Contra, que no será de izquierda, ni octubrista, ni cercana al gobierno y lejos de los partidos. Y con la participación de los ex presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet”, son algunos de los contenidos que presentará la campaña oficialista por la opción En contra para el plebiscito de diciembre.

Así -explican en el comando- lo han definido los equipos que lideran los dos coordinadores de la campaña, uno representando al Socialismo Democrático y otra por el Frente Amplio: el exsubsecretario de Segpres y ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari (PS), y la abogada, ex líder de la Revolución Pingüina y Presidenta de la Fundación Nodo XXI, Camila Miranda, (Comunes).

Solari es un antiguo realizador de campañas políticas: Participó en el comando del NO en 1988, fue uno de los líderes de la campaña de primera vuelta de Michelle Bachelet en 2005, exasesor de la senadora Isabel Allende, y ex presidente del directorio de TVN entre 2014 y 2018. Es considerado una de las figuras influyentes que habitan en el Partido Socialista, cercano al ministro de Segpres, Alvaro Elizalde, y miembro del llamado “tercerismo”, una de las corrientes internas de la tienda partido.

En tanto, la dirigenta de Comunes, Camila Miranda, de 34 años, si bien tiene menos experiencia en campañas, ha mostrado liderazgo y creatividad. Fue dirigenta estudiantil y ha participado en movimientos sociales y políticos. Al ingresar a la Universidad de Chile fue representante de la Escuela de Derecho y en el marco de las movilizaciones estudiantiles de 2011 se incorporó el colectivo Izquierda Autónoma, donde conoció al Presidente Gabriel Boric. Entre los años 2013 y 2014 trabajó en el Centro de Estudios de la FECH (CEFECH).

Posiblemente, su faceta más recordada fue para la propaganda electoral de la Convención Constitucional, aunque no fue electa, cuando se batió en un duelo retórico con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. La jefa comunal se molestó por un llamativo spot de Stars Wars que la retrataba como una villana, mientras que Miranda era una Jedi, usando imágenes hechas con inteligencia artificial. “Una vez más la inteligencia artificial nos generó imágenes con algunos personajes conocidos de la política. ¿De qué lado de la fuerza estás tú? Yo del que quiere combatir los abusos y construir un país más justo. Vota Camila Miranda D21″, decía el spot. Miranda ha sido además panelista de diversos programas políticos de radio y TV.