Tere Marinovic desafía a Kast y le lanza dura advertencia: “El poder corrompe”

“Directo al grano: estoy convencido que estás en un proceso de narcisismo extremo. Tú vomitas y atacas, pero también hay tiempo de reflexión. Estás a la misma altura que (Gonzalo) Winter, (Carmen) Hertz. Te va a afectar a ti, te estás haciendo daño, te va a afectar tu matrimonio y todo lo que está a tu alrededor. Capacito que termines con tratamiento, porque te obsesionaste con esto, como que no quieres reflexionar, te volviste fanática, estás igual que la extrema izquierda. Depende de ti, verifica, respira, te estás haciendo daño y ya no eres la misma de antes”.

Lo anterior es la transcripción de un audio anónimo enviado al teléfono de la licenciada en Filosofía y exconvencional Teresa Marinovic Vial, quien hace unos días anunció que votará en contra de la propuesta de nueva Constitución aprobada por el Partido Republicano y Chile Vamos en el Consejo Constitucional.

La postura política de Marinovic es conocida. A finales de 2020 fue propuesta por el propio Partido Republicano para que fuera incluida como candidata a la Convención Constitucional, aunque finalmente fue inscrita en la lista de Chile Vamos, convirtiéndose en férrea opositora al texto que finalmente fue rechazado. No obstante, recientemente tuvo un quiebre con el propio José Antonio Kast, a quien llamó explícitamente a “orientar” al grupo detrás de las amenazas que ha recibido.

Matonaje virtual

Aunque el consejero republicano Luis Silva llamó a replantearse el voto a quienes están en “la misma orilla que el Partido Comunista”, lo cierto es que Tere Marinovic se declara diametralmente opuesta a la izquierda que tanto ha criticado en sus columnas de opinión.

De todas formas, en conversación con El Mostrador, la exconvencional y directora de la Fundación Nueva Mente –centro de pensamiento de corte libertario conservador–, dice que está “entrenada” para aguantar el “matonaje virtual” al que ha estado expuesta por ir en contra del Partido Republicano, aunque reconoce que le choca que una colectividad política por la que ha votado impulse una campaña “de esa naturaleza”.

Según Marinovic, en el partido fundado por José Antonio Kast, y presidido por Arturo Squella, “está primando la posición de algunos de sus asesores, que creen que la presidencial depende de un triunfo del ‘A favor’ y de un acercamiento a Chile Vamos”. Esto, a su juicio, es “una torpeza política” y una renuncia a lo mismo que los hizo crecer y ganar.

“El poder corrompe”

Teresa Marinovic afirmó que el Partido Republicano tomó dicha postura porque cree que le va a servir para la próxima elección presidencial. Y para nadie son un misterio las aspiraciones del excandidato a La Moneda que capitalizó el Rechazo del 4 de septiembre de 2022 y logró que su partido obtuviera la mayoría en el Consejo Constitucional. De hecho, ahora –según declaró el propio timonel republicano, Arturo Squella– José Antonio Kast tendrá “un rol fundamental” en la campaña por el “A favor”.

En ese sentido, consultada por si considera un error la postura tanto del partido como de quien fuera su carta presidencial en la última elección, Marinovic declaró: “El poder corrompe y están mucho más expuestos a la corrupción aquellos que no dudan de sí mismos y de la pureza de sus intenciones”.

La columnista ha sido dura con el partido de Kast y lo ha criticado por difundir mentiras sobre las enmiendas para conseguir el resultado que quiere. Incluso, ha advertido que hay líderes que pueden llegar al poder cuando la clase política se desconecta. En sus palabras, cuando la elite “vive en Narnia”.

Y ante lo que considera que fueron errores cometidos en el segundo proceso constitucional, como el polémico retiro de enmiendas, Marinovic también sostuvo que el rechazo podría pegarles nuevamente en la cara.

Partido Republicano enfrentado a sí mismo

La situación en el Partido Republicano es como un rompecabezas complicado. Aunque oficialmente apoyan la propuesta de nueva Constitución que ellos mismos ayudaron a escribir con una aplastante mayoría, hay divisiones internas notables.

El senador Rojo Edwards lidera una facción por el “En contra” que abogó en su momento por, incluso, “abortar” el plebiscito, temiendo una derrota.

A la postura del senador adhieren sus pares Gloria Naveillán (IND, ex REP), Gonzalo de la Carrera (IND, ex REP), Enrique Lee (IND, ex PRI), Francisco Pulgar (IND, ex PDG), Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), Juan Castro Prieto (IND, pro RN) y Alejandro Kusanovic (IND, pro RN).

De hecho, el senador Edwards ha asegurado que “más de la mitad de los republicanos está en contra” de la propuesta constitucional.

Los hermanos Kaiser, Axel y Vanessa, también se oponen, criticando el proyecto de nueva Constitución y cuestionando el modelo propuesto.

Por su parte, el diputado Johannes Kaiser –quien según José Antonio Kast ha tenido “una gestión impecable” en el Congreso–, tras decir que se alinearía con el partido, finalmente se desmarcó, mostrándose contrario al texto.

También lo han hecho cercanos a la derecha, como el arquitecto Iván Poduje, que votará “En contra” por considerar el proceso desconectado de la realidad.

La unidad republicana está desafiada desde el interior, con diferentes perspectivas sobre la nueva Constitución.

En su última aparición, en la transmisión en vivo del programa que el Partido Republicano transmite por YouTube, José Antonio Kast emplazó a su propio sector y señaló que “hay muchos que votaron Rechazo que todavía no se dan cuenta de que hoy día la mayoría de los que votamos Rechazo estamos por el ‘A Favor’”.