Gloria Hutt tiene expectativas por el A favor el 17/D: “Yo confío en que vamos a ganar”

Es una extraña tarde de noviembre. Llueve como si fuese pleno invierno. A eso de las 17:00 horas llega Gloria Hutt a la heladería Fillipo en Alonso de Córdova, Vitacura. La presidenta de Evópoli y ahora ex Consejera Constitucional viene de reuniones y, más tarde, en la misma heladería se encontrará con más gente para tener otra. Hutt repasa sobre su trabajo como consejera. Aprendió mucho, dice, y cree que el trabajo en el ex Congreso fue dinámico. Recuerda que a medida que pasaban los días, el texto se fue encontrando a sí mismo y terminó por ser una propuesta equilibrada. Es por eso que hoy piensa que el ‘A favor’, la opción por la que brega, va a ser la ganadora en el plebiscito del 17 de diciembre.

Con un té verde delante suyo, comenta, con su ya característica parsimonia, que ha estado atenta al debate que se está dando en redes sociales y en los medios respecto a la propuesta. Tiene aprensiones con que el proceso constituyente se contamine de una dinámica presidencial y espera que a fin de cuentas se logre evaluar el texto por su mérito. Por ahora, sus energías están puestas en el plebiscito del 17 de diciembre y los análisis electorales futuros deben venir después de esa fecha. Según Hutt, la propuesta por sí misma habla de su transversalidad y equilibro.

¿Cuáles son los principales desafíos de la campaña del ‘A Favor’?

Hay dos desafíos principales. Uno que es transmitir información, porque hay poca información. Y el otro es atraer el interés de la personas porque hay una desafección muy grande con el proceso. Uno es más objetivo, que es entregar información, pero el otro es más emocional.

¿Cree que la labor del Gobierno es un factor clave e importante respecto a la primera parte de la entrega de la información?

Sí, el gobierno tiene dos tareas principales. Uno es que el plebiscito se haga en orden y que todos podamos votar. Y la segunda es informar en forma muy objetiva a la población, que no es lo que ocurrió el año pasado. Yo esperaría un rol más neutro y que asegure que todas las personas tienen, por ejemplo, una copia o acceso a la información.

Una figura que se ha levantado y ligado al ‘A Favor’ es José Antonio Kast. Hace poco él se refirió sobre el futuro constituyente y la certeza jurídica que implica. En esa frase dice, “cuando nosotros seamos gobierno”. ¿Qué opina de esa frase? ¿Cree que contribuye o no para el ánimo que hoy se vive?



Lo que pasa es que ya es evidente que hay dos personas que están liderando las encuestas. Uno de ellos es José Antonio Kast, así que no es sorprendente que él tenga sus planes de ser gobierno. No me llama la atención la frase.

¿Pero no cree que se adelantó?

Lo ideal es no presidencializar esta votación. Porque justamente lo que queremos es que se refuerce la transversalidad del texto. Yo estoy genuinamente convencida de que el texto está muy equilibrado. Reconstruye muchos de los puntos que planteó la izquierda incluso el año pasado y deja espacio para que se resuelvan, con distintas miradas, en la ley. Así que lo ideal sería que respetemos eso. Que el texto sea neutro, no identificado por un sector. Y tal vez, claro, poner figuras políticas que plantean identificación partidaria no ayuda a esa lectura.

¿Qué le parece el gesto de Evelyn Matthei? De alguna manera tomó dinstancia con la campaña. ¿Esa distancia tiene que ver con una lógica presidencial?

Evelyn primero hizo una declaración que fue muy importante porque llamó la atención y remeció a los partidos a ordenarse y tomar posturas. Creo que eso fue muy importante. Y después ella, yo creo que en un acto de mucha generosidad, decidió apoyar la opción ‘A Favor’, que sería apoyar este trabajo que se está haciendo y eso, implícitamente sí ayuda a Kast y muestra generosidad porque es justo su contendor más cercano. Pero ella valora que este texto en realidad va más allá de los partidos. Y así lo hizo saber. Después, no involucrarse más directamente, puede ser que tenga también este mismo sentido que te comentaba antes. Evitar que se transforme en una contienda presidencial.

Cando Beatriz Hevia se refirió a “los verdaderos chilenos”, ¿También se aleja de esta idea de mostrar un texto neutro y transversal?

No, yo creo que ella fue fiel a lo que han sido todos sus discursos. Ha tenido siempre una postura bastante clara. Y el texto habla por sí mismo de su transversalidad. Así que ahora lo que tenemos que hacer es mostrarle a las personas que efectivamente es un texto bien válido para cualquiera de las posturas.

Ahora que Demócratas y Amarillos se declararon a favor de la propuesta ¿Hay espacio para un pacto electoral a futuro?

No lo sé. Estamos todos ahora enfocados en esta campaña, pero nosotros por lo menos hemos planteado la conveniencia de formular un pacto electoral y la idea de fortalecer el centro. Y Amarillos y Demócratas son muy representativos de ese centro. Con Evópoli, con RN, uno podría pensar incluso en una extensión de Chile Vamos hacia Amarillos y Demócratas. Es algo que no hemos conversado.

¿Y de quién se siente más cerca? ¿ De Demócratas y Amarillos o del Partido Republicano?

Sin duda Demócratas y Amarillos. El proyecto político es más parecido y muy diferente que el republicano, pero eso no impide que hayamos podido trabajar bien.

¿Qué tanta expectativa puede haber de pensar un pacto desde Amarillos hasta Republicanos?

Es difícil eso. Ahora es más probable en el plebiscito porque que en el fondo es sí o no, apoyamos o no apoyamos al texto, no está en juego un proyecto político. En cambio en una elección, sí, y nosotros hemos dicho que nuestro proyecto político es distinto al del republicanos. Para nosotros sería difícil estar en una misma alianza con el Partido Republicano.

En caso de que gane el ‘A Favor’, ¿cree que se desdibuja la derecha tradicional? En ese escenario se confirmaría que el Partido Republicano se establece de manera más solida y que le quita electorado a Chile Vamos.

Puede tener esa implicancia, pero yo prefiero enfocar tanto el análisis, como la votación y el resultado sobre los méritos del texto, no sobre el rol de republicanos o de cualquier otro partido. Esto es como las leyes en el Congreso. Siempre que se despacha una ley hay una mayoría, alguien es mayoría, y nunca asociamos que la ley es de izquierda o de derecha por eso. Aquí uno puede tener la misma situación, es decir, había una mayoría de Republicanos y de Chile Vamos, pero no necesariamente eso implica que el texto representa solo a ese sector.

Pero esa tesis se caería en caso de que gane el ‘En Contra’ ¿o no?

No, porque si gana el ‘En Contra’ quiere decir que hay, primero una cosa que es un poco extraña, pero es que la mayoría prefiere quedarse con la constitución actual. Porque en cierta forma, es un poco indirecta, también es un plebiscito de la Constitución actual, con lo cual se termina por validar y legitimar. Sería una Constitución muy porfiada, porque si uno ve que las opciones, necesariamente, el ‘En Contra’ implica mantener esta Constitución.

En redes sociales y en las cartas a los medios se han abierto varios debates respecto a normas, ¿no hay un peligro en el sentido de que antes de que se apruebe la propuesta -en caso de que así sea- ya se estén debatiendo temas?

Sí, yo he visto el debate, por ejemplo, de la eventual ilegalidad de combatir el narcotráfico que lo hizo un grupo de académicos, pero son todos académicos que estaban por el Apruebo el año pasado, entonces claro, uno entiende que van a encontrar siempre la razón para descalificar este texto. Entonces no son opiniones full objetivas, son opiniones que tienen un sesgo de postura política que los marca mucho.

En caso de que se apruebe la propuesta, ¿usted sería a parte de que se reformen cosas inmediatamente después?

Mi preferencia sería avanzar en todos los proyectos de ley que hay que hacer, que son hartos y muy necesarios para darle la bajada práctica y que eso se traduzca en beneficio a las personas. Yo preferiría eso, y si en el camino se encuentra que es necesario hacer ajustes para perfeccionar, habrá que hacerlo. Pero creo que lo prioritario sería implementarlo.

¿Qué significado le da a esta ofensiva de algunos personajes de Republicanos como, por ejemplo, Johannes Kaiser, Rojo Edwards y Tere Marinovic?

Yo creo que muestra que Republicanos tiene también distintas miradas en su interior. No nos olvidemos que Republicanos partió en la mesa del acuerdo por Chile y se retiraron, que después declararon que preferían mantener la Constitución actual, pero después cuando participaron en el proceso aceptaron todas las reglas, pero queda un grupo que prefiere esta postura más radical de no cambiar la Constitución y que es mucho más radical en todas sus opiniones. Entonces, creo que muestra que hay un área, más de derecha dura de Republicanos, que difícilmente va a sintonizar con todos los cambios y eso muestra también que el texto final no quedó con identidad republicana, porque justamente lo que ellos reclaman es que tiene temas que son de la izquierda y son temas transversales. Yo creo que eso valida que el texto es transversal.

Y lo último, en caso de que gane el ‘En Contra’, ustedes como Evopoli, ¿Cómo ven la posibilidad de un tercer proceso durante este gobierno?

Sí, yo lo veo improbable, porque el Presidente, que tendría que convocar, ya dijo que no va a promover otro proceso, y porque después de dos veces que eventualmente no se hubiera logrado el objetivo, habrá que detenerse a pensar un poco más, si es la mejor manera. Fuera de eso, hay elecciones municipales el próximo año y eso significa que se puede enredar mucho la discusión con los objetivos de elección, y eso tampoco es bueno que sea en paralelo con una Constitución. Por lo menos lo veo improbable y lo veo muy difícil, pero yo confío que vamos a ganar.