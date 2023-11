Boric logra preciado rédito de Santiago 2023 y enfrenta el desafío de retener el apoyo conseguido

El acto final fue en el Palacio de la Moneda. Ayer, durante la mañana, llegaron los deportistas del Team Chile a recibir el reconocimiento por parte del Gobierno y de la ciudadanía por su desempeño y espíritu en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Lograron algo con lo que nosotros hemos tropezado en el camino: unir al país”, le dijo el Presidente Gabriel Boric a los deportistas. Sin embargo, en mandatario no se va con las manos vacías, puesto que en clave política los réditos de este éxito deportivo también caben en las cuentas positivas del Ejecutivo.

El Team Chile llegó a la Moneda en los nuevos buses de dos pisos, gestionados por el Ministerio de Transportes, para entrar a los despachos con balcones que dan a la plaza de la Constitución. Más tarde, en ese luegar el Presidente Boric, flanqueado por medallistas panamericanos, el Team Chile y autoridades de las federaciones deportivas y ministeriales entregaría palabras de cierre.

Luego de destacar la labor de los deportistas, la de la organización, la de familiares del Team Chile y los voluntarios, el Presidente recordó “que había algunos agoreros que decían que esto no iba a salir bien”. Sobre esos comentarios dijo que “ese deporte que no está reconocido como olímpico, pero que es muy practicado por algunos, que es el chaqueteo, les queremos decir que no lo vamos a reconocer”. Por último, destacó que “acá lo importante es que realmente cuando nos unimos sacamos las cosas adelante”.

Mientras terminaba su discurso y agradecía al público, a los deportistas y a la organización, desde el escenario, unos cañones disparan hacia el cielo papel dorado y entre aplausos y abrazos se marcó el cierre de los juegos que, desde el Gobierno, reconocen que sacan cuentas alegres “por la gestión propia y el efecto de los juegos, además de la consolidación de la aprobación”.

Y es que el domingo recién pasado, las encuestas marcaron un alza en la aprobación del Presidente, que subió a los niveles previos al plebiscito del 4 de septiembre. Según Cadem, la aprobación del Mandatario alcanzó un 37% y por primera vez es más alta que la de los expresidentes Piñera y Bachelet, comparando la misma semana de evaluación.

Desde La Moneda sostienen que, tanto en los sondeos internos como en los externos, el alza de la aprobación tiene una historia más larga, pues vienen mostrando un aumento sostenido. Sin embargo, es con el cierre de los Juegos Panamericanos con los que esa cifra se termina de consolidar.

La capitalización comunicacional de estos juegos era clave desde la previa. El Gobierno sostiene que el Presidente es beneficiario de esta junto al ministro del Deporte Jaime Pizarro, quien siempre se trató de instalar como uno de los protagonistas. También logró capitalizar nivel comunicacional, sostienen fuentes del Gobierno, el Metro, lo que tangencialmente beneficia al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Aparte de las encuestas, el mundo deportivo también valoró la gestión del Gobierno. Las federaciones deportivas de Tenis de Mesa, Andinismo, Esquí Náutico, Atlética, Rugby, Hockey Césped, Básquetbol, Tenis, Deportes Acuáticos, Balonmano, Voleibol, Tiro con Arco, Béisbol y Sóftbol, Tiro al Blanco y Taekwondo enviaron una carta agradeciendo al Presidente Boric por “éxito indiscutible” de Santiago 2023.

A estos agradecimientos se sumó Neven Ilic, el presidente de Panam Sports. Antes de que el Presidente Boric hablara en la Plaza de la Constitución, Ilic gradeció a la organización, al público y a los deportistas. “Estoy orgulloso de ser chileno”, dijo, haciendo una mención especial: “Gracias presidente por todo su apoyo, porque desde el primer día todos los equipos de Gobierno apoyaron esta causa y el éxito no fue una sorpresa sino que fue producto de un tremendo trabajo profesional”.

La mirada académica

Los especialistas que analizaron la previa a los Panamericanos y lo que el Gobierno ponía en juego, hoy vuelven a observar el evento con los resultados a la mano. El cientista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la U. Central, Marco Moreno, confirma que “en el inconsciente colectivo, quien resultó exitoso fue el país”, pues “la gente se siente orgullosa por la organización, algo que traspasa a la gestión del Gobierno”. Sin embargo, “son la mascota de los panamericanos Fiu y Harold Mayne-Nicholls, como director ejecutivo, las figuras que capitalizan el resultado del orgullo de los chilenos por la organización”.

Robert Funk es doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y su análisis apunta a que efectivamente los juegos fueron un éxito y “eso tiene un efecto positivo sobre el Gobierno”. Ahora, también afirma que “es difícil saber hasta qué punto la opinión pública le asigna al Gobierno la responsabilidad por unos juegos exitosos”. Sin embargo, en el caso de que la organización hubiese sido un fracaso “ sin duda que hubieran culpado al Gobierno”, sostiene.

La académica de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la UDP Nerea Palma coincide con sus colegas, pero también recuerda que “la responsabilidad de la organización no dependía únicamente del Gobierno actual”. Bajo esa premisa, entiende que el Ejecutivo “sale muy airoso respecto de lo que fue la realización de los Juegos Panamericanos, porque en general no hubo polémica con respecto a la organización donde el gobierno tuvo cierta injerencia”.

En tanto la capacidad del Gobierno para capitalizar políticamente estos juegos, Funk hace referencia a las encuestas que muestran el alza de la aprobación presidencial, pero también destaca que “ la atención de la ciudadanía ha estado puesto en los panamericanos y menos en la política”. Palma, por su parte, sí cree que el Gobierno logró vincular el éxito de los juegos con su gestión, pero pudo haber sido más. Por ejemplo, Palma destaca la vinculación del Presidente con los juegos al “participar como público, de jugar el congelado, de que vaya la ministra Camila Vallejo a participar como público”. Entonces, para la académica, “ sí me parece que se hizo el vínculo entre los Juegos Panamericanos y el Gobierno más cercano que, digamos, no me parece algo forzado”.

El desafío de retener el apoyo

Si bien el cierre de Santiago 2023 logró robustecer el apoyo ciudadano al Gobierno -al menos en las encuestas- el desafío ahora está en mantener lo conseguido. Desde el Gobierno ya están trabajando en estrategias comunicacionales para retener ese apoyo, así como hubo una para conseguir el respaldo que hoy tienen. Entre lo que ha trascendido es que le darán igual importancia a los juegos Parapanamericanos y potenciarán el despliegue de ministros, como por ejemplo, el de Muñoz, que cuenta con amplia valoración.

Los académicos anticipan que esta tarea no será fácil. Moreno sostiene que “ el efecto panamericanos será muy breve, pues la gente vuelve rápidamente a su cotidianidad y a los problemas como el paro educacional, el alza en la tasa de los créditos hipotecarios, la campaña del plebiscito etc.”. Es sobre estos temas, dice, que “la gente espera que el presidente y su gobierno los resuelva y espera resultados. El paréntesis de los juegos panamericanos fue solo eso”.

El académico de la Universidad de Chile coincide: “lamentablemente los beneficios para el gobierno pueden terminar siendo bien fugaces. En los próximos meses el gobierno enfrenta varios desafíos”. Funk anticipa temas como la aprobación de la ley de presupuestos, la crisis de las Isapres y el plebiscito. En este último, luego de que suceda y sin importar el resultado, el especialista cree que “vendrán presiones internas para un nuevo proceso, algo que el presidente ha dicho que no desea. Entonces, es difícil ver cómo el triunfo comunicacional que ha significado los panamericanos pueda durar mucho”.

Palma tampoco tiene un diagnóstico diferente. La experta ve esta alza de aprobación como “una pequeña luna de miel”, que será “muy difícil de sostener en el tiempo, si es que no hay un cambio, digamos, sustantivo en la percepción de la ciudadanía con respecto al Gobierno y con respecto a la figura presidencial”. Incluso, ve más probable que la valoración vuelva a bajar. Ahora bien, no descarta que en esta alza hay una oportunidad de capitalizar sólidamente esta alza, por ejemplo, “activando temáticas que sean relevantes en términos de Juegos Panamericanos como, a raíz de los Juegos Panamericanos, impulsar una agenda de proyectos que involucren, por ejemplo, aprovechar toda la infraestructura que se creó”.