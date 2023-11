Campaña del plebiscito partió ruda: bots consiguieron bajar el Instagram del “En contra” en una hora

Ayer el comando “Chile En Contra” oficializó su campaña, de cara al plebiscito constitucional que se llevará a cabo el 17 de diciembre. A las 9:00 horas del lunes, en la explanada de Quinta Normal, se realizó el evento en que fueron presentados oficialmente los voceros. Sin embargo, el viernes recién pasado el comando sufrió su primer embate de campaña, cuando Instagram bajó su recién creada cuenta en dicha red social, debido a que una ola de bots la denunció por supuestamente incumplir las normas de convivencia de la plataforma. De ese modo, el perfil duró menos de una hora arriba.

El comando del “En contra” comenzó a socializar los detalles de su campaña la semana pasada, con un relato que gira en torno a la idea de que la nueva propuesta “perjudica a Chile”, según dijeron, enfocada en mostrar los rostros ciudadanos que serían perjudicados en caso de que se apruebe la propuesta de nueva Constitución. Por otra parte, también se pretende mostrar a quienes serían beneficiados en el mismo caso, en particular las isapres y AFP.

En ese contexto, el viernes dejaron “arriba” sus redes sociales, con el fin de dar a conocer públicamente el logo antes del lanzamiento. Sin embargo, fue pocos minutos después de eso cuando sintieron el primer golpe, en la que se prevé que será una campaña más que agitada.

La cantidad de denuncias fue tal que la plataforma bajó la cuenta del “En contra” –como se señaló– a menos de una hora de su estreno. Desde el comando afirman que lo sucedido les generó al menos sorpresa y confirmaron que la cuenta fue víctima de un ataque. Sin embargo, no quisieron explayarse sobre el tema, aseverando que lo dejaron atrás y que actualmente todas sus redes funcionan a la perfección.

Desde el Congreso el evento sí generó comentarios. El diputado socialista Leonardo Soto criticó el hecho de que, recién comenzada la campaña, “ya muestra señales de enfrentamiento, polarización y hasta ataques y sabotaje digital”, junto con precisar que lo que ocurrió en la cuenta de Instagram del “En contra” es que “fue derribada por bots de la campaña del apruebo (‘A favor’)”, además de asegurar que para estos “el fin justifica los medios” y que eso “considera utilizar la agresión, sabotaje y violencia ahora digital y mañana presencial, para que gane su opción”.

Soto agregó que, a fin de cuentas, “cometen un grave error, porque utilizar estos medios violentos en campaña electoral lo que hace es ensuciar y provocar, en vez de debatir y dialogar en torno a nuestras diferencias”.

En la misma línea, el diputado democratacristiano Eric Aedo apuntó a la oposición, afirmando que “creo que la derecha comete un error al actuar con esta virulencia en una campaña”. Además calificó el hecho como una “mala señal” y llamó “a la gente sensata de la derecha, que por cierto la hay, a que ayuden a bajar este nivel de crispación y de confrontación”.

Respecto al ambiente reinante, el parlamentario apostó al buen comportamiento de sus huestes, señalando que “nosotros, quienes estamos ‘En contra’ del texto constitucional, no vamos a caer en esta violencia. Vamos a dar a conocer nuestras ideas, porque creemos que este es un texto que no une a Chile, que le hace mal, que simplemente no resuelve los problemas por los cuales los chilenos se han movilizado en los últimos años”, aseguró.

Narrativa de la campaña

Ahora, oficializada la campaña de “Chile En Contra”, han hecho pública su narrativa, como se indicó anteriormente. En ese sentido, el excomisionado experto socialista y ahora vocero de campaña, Gabriel Osorio, señaló que “esta campaña tiene por objeto fundamental mostrar los riesgos, mostrar la incertidumbre que genera un texto constitucional que no es un texto de consenso, que no es un texto que haya sido fruto de un acuerdo que reclamó Chile durante tantos años”.

En la misma línea, la excomisionada experta de Convergencia Social y ahora también vocera, Antonia Rivas, recalcó que el comando pretende “que todo Chile entienda que no hay ‘verdaderos chilenos’, que todos somos chilenos y chilenas, que no hay chilenos correctos e incorrectos, sino que todo Chile tiene que estar representado, tiene que sentirse parte de una propuesta constitucional”, a propósito del discurso de cierre de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia.

Rivas puntualizó que “vamos a hacer todo el trabajo de pedagogía, de explicarle a Chile por qué esta es una mala propuesta, por qué está llena de letras chicas y por qué no podemos permitir que se den una Constitución que es peor que la Constitución vigente”.

La campaña de “Chile En Contra” también pretende mostrar un abanico político transversal. Es por eso que han confirmado a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), como una de sus voceras. Esto, aun cuando la Democracia Cristiana confirmó que realizaría una campaña aparte.

Leitao reveló que, mientras dure la campaña, estará trabajando sin goce de sueldo y que tomará todos los resguardos necesarios para cumplir la ley “y, por supuesto, no mezclar ninguna de las funciones que hoy día me corresponden”.

En cuanto a su rol en la campaña, la alcaldesa indicó que quienes “estamos con la ciudadanía de manera permanente, que conocemos sus dolores, que conocemos sus problemas”, también “entendemos y creemos que este texto pone en peligro tantas de las cosas que hemos ganado como sociedad”.