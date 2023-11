Diputados de izquierda inician embestida por caso coimas y proponen comisión investigadora

El Congreso no quedó indiferente a la filtración del audio que reveló la conversación entre el abogado Luis Hermosilla, el dueño de STF y Factop, Daniel Sauer, y la abogada María Leonarda Villalobos. Desde el oficialismo anunciaron la conformación de una comisión investigadora que aborde el caso y esperan que la oposición la respalde.

El diputado comunista Luis Cuello, en entrevista con El Mostrador, se refirió a los audios revelados, a la conformación de dicha comisión, sus expectativas con ella y los alcances que espera. Además, duda de los dichos de Hermosilla sobre su supuesto cargo en el PC durante la dictadura.

-¿Cómo calificaría lo que se supo en los audios del abogado Hermosilla?

-Me parece un hecho de extremada gravedad que tiene varias implicancias, varias dimensiones, pero en principio lo que aparece más obvio, más evidente, es que estamos en presencia de un concierto para cometer delitos contra la probidad, para corromper a los funcionarios públicos y, también, para acceder a información privilegiada.

Esto exige de las instituciones frenarlo, pararlo, para que en definitiva esto quede como un precedente, en el sentido de que se llegue a la verdad y se sancione de forma muy dura.

-¿Cuáles son las dimensiones que ve sobre este caso?

-Esto tiene varias dimensiones. Primero, por supuesto, es la conducta del abogado Hermosilla, que va a ser vista por los tribunales, y por eso creo que es importante que el Ministerio Público haya actuado con celeridad en este caso, abriendo la investigación de oficio. Pero al mismo tiempo hay otra dimensión que también es muy importante, que dice relación con la conducta de los grandes grupos económicos que, en definitiva, son aquellos que constituyen una mafia de la desviación fiscal, y son ellos precisamente los que, en definitiva, dan el soporte para que se incurra en estas prácticas, que no sabemos lo entendidos que son.

Esto se sabe porque se filtró un audio, pero no conocemos qué hay detrás o cuántas veces se ha incurrido en estas prácticas de compensaciones por información privilegiada. Entonces, por lo tanto, acá creo que esto revela que se hace necesario hacer un juicio también a ciertos poderes económicos que, en definitiva, se proveen de impunidad a partir de la corrupción. O sea, es un círculo vicioso. Mientras más corrupción, hay más impunidad.

-¿Qué se propone con esta comisión investigadora?

-Nosotros, hoy día (ayer) presentamos la solicitud para crear esta comisión investigadora. La idea es que en esta comisión podamos tener información más precisa respecto de los mecanismos de fiscalización dentro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y también de (Servicio de) Impuestos Internos y, por supuesto, conocer en detalle cuáles son los alcances de la investigación que involucra a STF Capital y Factop, que son las empresas que están involucradas en este caso. O sea, las empresas que dan origen a esta investigación de su mercado financiero y que, en definitiva, permitieron descubrir este acto de corrupción.

-¿Quiénes son los que respaldan inicialmente esta comisión y qué esperan de la oposición?

-Esta comisión investigadora la hemos propuesto desde nuestro comité, que es amplio. Está compuesto por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y también diputados independientes. Hemos invitado a todos los diputados y diputadas de la Cámara. Esperamos que tenga un respaldo ojalá unánime, puesto que, si el rechazo a esta grave denuncia ha sido transversal, esperamos también que exista el mismo entusiasmo para transversalmente ejercer las facultades que la Constitución nos otorga.

Acá hay un doble discurso muchas veces de parte de la oposición, puesto que se escandaliza cuando ocurren hechos como estos, pero, cuando llega la hora de votar por herramientas que otorguen al Estado facultades para combatir la corrupción y la evasión, llegado el momento de votar, la decisión siempre favorece a los más ricos y a los tramposos.

-¿Cuáles van a ser los alcances de esta comisión? ¿Podrían, por ejemplo, citar al abogado Hermosilla?

-Él es un particular, por lo tanto, nosotros lo podemos invitar a la comisión, pero sin duda que lo vamos a hacer. Vamos a invitar al abogado Hermosilla y yo espero que él concurra, puesto que también, desde luego, tiene derecho a dar su versión de los hechos. Él ha entregado un comunicado hoy día que a mí no me parece muy verosímil, pero en definitiva sí tiene derecho a dar su versión y sería importante que él asistiera.

-Imagino que a funcionarios de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos también los van a llamar. ¿Ellos están obligados a comparecer?

-Sí, tienen una obligación de comparecer. Nosotros vamos a elaborar un listado de invitados una vez que tengamos ya constituida la comisión, pero sin duda es importante contar con funcionarios directivos de ambas instituciones, para que puedan exponer con precisión respecto a los mecanismos de control interno, puesto que eso también va a permitir clarificar cómo se produjo esta fuga, esta excepción. Acá es importante no generalizar, es decir, la inmensa mayoría de funcionarios públicos son funcionarios probos, sin embargo, acá claramente alguien está solicitando información a cambio de recursos.

-¿Qué opina de los dichos del director del SII, en los que advierte que es necesario fortalecer las instituciones y, como ejemplo, aludió a leyes que se están tramitando en el Congreso?

-Es importante lo que plantea el director. Como legisladores, creo que estamos atrasados. Este año en marzo se rechazó una reforma tributaria que, justamente, apuntaba a la dirección no solamente de mejorar la recaudación sino que también mejorar las herramientas para combatir la elusión y la evasión fiscal. Entonces, creo que eso es importante y también, por supuesto, siempre va a ser relevante el fortalecimiento de las capacidades materiales y presupuestarias del SII para poder lograr una mayor eficacia en su labor.