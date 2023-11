La construcción del poder de Luis Hermosilla: desde el PC hasta la CMF

En torno al abogado Luis Hermosilla se nuclean varios personajes y grupos de amplio poder en Chile, que de una manera u otra se ven (o verán) salpicados por las revelaciones contenidas en el audio que se filtró a la prensa.

Uno de los nombres más reconocibles de su entorno es el del exministro del Interior de Sebastián Piñera y actual decano de Derecho de la Universidad San Sebastián, Andrés Chadwick (UDI), que fue compañero de Hermosilla en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde ingresaron en 1974 y fueron alumnos de Jaime Guzmán Errázuriz, junto al actual senador Juan Antonio Coloma (UDI). Ambos provenían de la izquierda: Chadwick era miembro del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y Hermosilla a los 14 años había ingresado a las Juventudes Comunistas, pasando posteriormente al PC.

Fue el único que no cayó bajo el influjo ideológico de Guzmán y, según relataba otro amigo de ellos, José Miguel Olivares, Hermosilla se distanció de Coloma y Chadwick en 1977, cuando estos formaron parte activa del acto efectuado por la dictadura militar en el cerro Chacarillas.

Cabe recordar que en el audio filtrado el abogado Hermosilla se jacta de sus conocimientos sobre compartimentación (la técnica usada en inteligencia para que cada persona, en un grupo, solo sepa lo mínimo necesario para hacer lo que tiene que hacer), aseverando que fue miembro del PC en dictadura y que por 15 años fue jefe del aparato de inteligencia de ese partido (que en ese entonces funcionaba en la clandestinidad).

Dicha declaración, de ser efectiva, es una de las más complejas de todo lo que señala en el audio, en términos políticos, pues a mediados de los 90 asumió la defensa de la familia del asesinado senador Jaime Guzmán, en la cual resultaron condenados varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), con los cuales un jefe de inteligencia del PC necesariamente debería haber tenido contacto, según indican expolicías que investigaron al FPMR en los años 90.

Fuentes del Partido Comunista consultadas en off por El Mostrador minimizan el papel de Hermosilla durante la dictadura, y otras simplemente lo desconocen, como la diputada Carmen Hertz, que por medio de la red social X señaló que lo dicho al respecto es una “mentira vergonzosa de Hermosilla, jamás fue ‘jefe’ de nada, salvo de la mafia que hoy encabeza”.

Por su parte, el diputado del PC Luis Cuello afirmó a El Mostrador, sobre la participación de Hermosilla en el aparato de inteligencia del partido, que “a mí eso no me consta. Muchas personas han pasado, digamos, han militado en muchos partidos. Pudo haber militado en el partido en épocas pasadas. Pero no me consta lo que él afirma respecto de una función que él habría cumplido. Yo tengo serias dudas al respecto. Pero lo concreto es que él, actualmente, y desde hace muchos años, está mucho más cercano a la derecha, fue funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, por lo tanto, no tenía ninguna conexión ni relación con nuestro partido”.

Los vínculos actuales

Para nadie es un misterio que su aterrizaje como defensor de la familia Guzmán lo instaló en las élites vinculadas a la UDI. A partir de allí desarrolló enormes redes de contactos, dentro de las cuales sigue siendo fundamental su amistad con Andrés Chadwick, así como su relación fluida con ministros de la Suprema, de las Cortes de Apelaciones y también en el Ministerio Público, donde se le atribuye mucha cercanía con diversos fiscales, incluido el Fiscal Nacional Ángel Valencia.

Un exmiembro del circuito del Ministerio Público que se ve complicado por todo esto es Andrés Montes, ex Fiscal Regional Norte y actual fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Aunque recién se inicia la investigación interna en dicha institución, la sospecha que reside en la Fiscalía es que la persona de apellido “Montes” a que se refiere Hermosilla en el audio, como quien les entrega información reservada desde el interior de la CMF, es el expersecutor, quien además es hijo del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien por sí solo enfrenta ya un complejo momento político.

De hecho, Montes, que es el investigador de la CMF en el caso que esta lleva contra los Sauer, se reunió el 31 de mayo pasado con Hermosilla y la abogada Ana Leonarda Quintana Villalobos, como consta en la plataforma Infolobby, en la cual se indica como materia a tratar “conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante Don Ariel Sauer Adlerstein”.

Como lobbista o gestora de interés figura “María Villalobos” y como gestor de los intereses de STF Corredores de Bolsa Spa aparece “Luis Hermosilla Osorio”.