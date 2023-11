Pepe Auth de cara al plebiscito constitucional: “El proceso ya fracasó, no logró consenso”

En vísperas del plebiscito del 17 de diciembre, en el que la ciudadanía chilena se manifestará “A favor” o “En contra” de la propuesta de una nueva Constitución respaldada por el Partido Republicano y Chile Vamos, el analista político Pepe Auth ofreció una visión crítica sobre el proceso y sus posibles implicaciones.

Según el exdiputado y exmilitante del PPD, la ciudadanía se encuentra impulsada por la desconfianza y la desesperanza, alimentadas por la sensación de haber sido “paseada” durante cuatro años. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el analista destacó la percepción de que las respuestas a las demandas expresadas en el estallido social –más allá de la violencia– se vieron desviadas hacia un pacto más legal que social. El resultado, según Auth, es un “pacto de abogados” que no aborda adecuadamente las cuestiones sociales esenciales, como pensiones y trabajo, que fueron el motor del descontento.

El analista sugirió que la población percibe que independientemente de lo que se escriba en la nueva Constitución, su vida no experimentará cambios significativos. A su juicio, la frustración y la desconfianza se han arraigado, generando una percepción de que el proceso constitucional no logró abordar las verdaderas necesidades de la sociedad.

Auth destacó que, aunque los políticos tienen su relevancia en el proceso, no son determinantes. Expresó su creencia en la existencia de incertidumbre, debido a que el resultado no marcará una diferencia radical en la realidad cotidiana de la ciudadanía. Para él, la probabilidad de fracaso es considerable, argumentando que el proceso ya ha fallado al no lograr consenso para establecer reglas del juego comunes entre los actores políticos y la sociedad en su conjunto.

“El proceso ya fracasó, no logró consenso para definir reglas del juego comunes para el conjunto de los actores políticos y de la sociedad”, sentenció.

Desde esta perspectiva, Auth deslizó que el resultado del plebiscito podría ser, en cierta medida, indiferente. Sin embargo, aseguró que alguien para quien no es indiferente es el líder del Partido Republicano y excandidato presidencial José Antonio Kast.