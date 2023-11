Abogada Leonarda Villalobos coopera y reconoce que ella grabó el audio que hundió a Luis Hermosilla

Este pasado jueves, la Fiscalía informó que una de las protagonistas del audio que destapó el Caso Coimas o Caso Hermosilla , la abogada María Leonarda Villalobos, había concurrido voluntariamente a declarar en medio de la investigación del Ministerio Público. Dicha declaración duró un día y medio y fue clave para permitir una serie de diligencias posteriores, como el allanamiento a la oficina del abogado Luis Hermosilla y la incautación de documentos desde el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Dentro del testimonio, que es parte de su estrategia de “cooperación eficaz”, reveló otro dato: que ella grabó la conversación, para tener registro de lo discutido con Hermosilla y con el empresario Daniel Sauer, el otro protagonista del audio. Precisamente un exsocio de Sauer era el destinatario del audio: Rodrigo Topelberg.

Si bien ahora la indagatoria tiene carácter reservado, el diario La Segunda dio a conocer este viernes tres aspectos claves del testimonio de Villalobos. Uno de esos era quién había grabado el audio, lo que quedó zanjado.

Otra arista que el testimonio de Villalobos ayudó a dilucidar fue que el audio se lo entregó solo a una persona y de manera gratuita. Esto choca con la versión que el mismo Sauer entregó al citado medio, quien dijo saber “de buena fuente que esta grabación estaba en manos del abogado de un exsocio mío hace un tiempo”. Más tarde, la defensa de Topelberg sostuvo que “desmentimos tajantemente que algún miembro del equipo legal de Rodrigo Topelberg haya comprado o divulgado el audio en cuestión”.

Es más, tras la revelación del audio, Villalobos le envió un mensaje a Topelberg vía WhatsApp: “Hoy me levanto y me encuentro con la peor noticia que he tenido en mi vida! Y viene de tu lado, increíble!!!!! Jamás pensé ni en mis peores pesadillas que podrías llegar a ser así conmigo!”, dice parte del mensaje enviado. A lo que Topelberg le asegura que él no envió el audio a nadie.

Mensajes del audio

La tercera arista que fue clave en el testimonio de Villalobos fue que ella negó la existencia de soborno, algo que entre los investigadores -a pesar de tener el testimonio de la mujer- no descartan y deben comprobarlo.

Por lo mismo, los antecedentes recopilados desde el SII son fundamentales, así como también el rastreo de las cuentas corrientes de los imputados Hermosilla, Villalobos y Sauer.

En uno de los pasajes del audio filtrado, los protagonistas dicen que “tenemos que tener control sobre esa puerta, y el que tiene la llave de esa puerta es un huevón al que le debemos $10 millones”, lo que es dicho por Hermosilla, a lo que Sauer retruca: “Ya le dije a la Leo (Leonarda) que se lo iba a mandar. Ahora, ya le pagué $5 millones la semana pasada”. Hermosilla agrega: “Es que eran $15 millones”, dijo.

Según dijo Villalobos en la conversación, esos montos se fijaron “en abril” y la reunión en cuestión ocurrió la tercera semana de junio. Esa ahí donde los investigadores también buscan aclarar otro antecedentes revelado en la cita.

En resumen, el Ministerio Público maneja cuatro vías en este caso: el soborno, delitos contra la vida y privacidad de las conversaciones, infracción a la Ley de Mercado de Valores y el ilícito de estafa.