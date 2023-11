Exabogada del SII repara que si Hermosilla habla de montos conoce muy bien el “mercado negro”

Marisa Navarrete, exjefa de la Oficina de Litigación del Servicio de Impuestos Internos y exfiscal del Ministerio Público, abordó el escándalo surgido tras la publicación de una conversación entre Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, conocido como Caso Coimas o Caso Hermosilla, y el conocimiento que tenía el conocido penalista del funcionamiento del “mercado negro”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Navarrete indicó que este tipo de cosas existen pero no siempre se tienen pruebas que lo demuestren. “Lamentablemente son rumores. No siempre uno tiene la prueba de que las cosas pasan así, pero obviamente existen actos de corrupción, porque si no, tú no podrías entender muchas cosas”.

“Por ejemplo, cuando yo fui jefa de litigación penal, yo no tuve procedimientos de la dirección de grandes contribuyentes. Entonces tú pensarías, bueno, los grandes contribuyentes no cometen delitos tributarios. No, simplemente algo pasaba que no escalaba al tema penal. Ahí pasó algo”, agregó.

En el caso del financiamiento irregular de la política, Navarrete explica que fuimos testigos de “cómo el director de aquella época fue manejado políticamente para no presentar querellas”.

“Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un servicio que obviamente es dependiente del gobierno de turno, y eso es lo terrible de un servicio de esa naturaleza. Tú tienes que tener un servicio que sea absolutamente autónomo, que tenga la posibilidad de perseguir criminalmente los delitos, independientemente de quiénes son los involucrados”, añadió.

Por eso, a su juicio, el audio de Hermosilla, Villalobos y Sauer no revela un hecho puntual, sino que “revela una práctica habitual, por parte de ciertas personas, incluido abogados. Eso es lo más horrible de esto. Si tú escuchas este audio, y lo que dice Hermosilla es que él conoce el precio de mercado. O sea, estamos hablando de un mercado paralelo, un mercado negro, en el cual los empresarios -o ciertos empresarios, no vamos a hablar de todos los empresarios- ciertos abogados, utilizan la vía corrupta, la coima, para para operar económicamente. Y eso es un atentado, no solamente contra lo que es la fe pública, sino que además es un atentado contra nuestro sistema económico, porque hay un atentado contra la competencia igualitaria de personas honestas que tratan de hacer sus negocios honestamente, pero no pueden competir con personas que utilizan la corrupción para poder tener beneficio económico”.

“En materia de delito, no solamente los delitos de corrupción, sino que cualquier delito es imposible pensar que no van a existir. Van a existir siempre, la delincuencia siempre va a existir. La diferencia es cómo actuamos frente a los organismos que están a cargo de la persecución, cómo actúan frente a estos actos de corrupción. Puede haber un funcionario corrupto, puede haber un delincuente en una parte, pero cuando operan los sistemas de persecución penal, deben investigar y deben perseguir y sancionar aquellos delitos, porque si no, van a seguir cometiéndose. Incluso, fíjate tú que en este audio, que es bastante largo, yo creo que lo escuché casi completo, Hermosilla dice que cómo están haciendo esto de la factura falsa. Te das cuenta que hay una operatoria para que no quede registro. Entonces la delincuencia va aprendiendo cómo hacer las cosas de manera tal de que no sean detectados. Y eso es lo grave”, cerró.