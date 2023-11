Operación Némesis: los desconocidos detalles del audio que sacude a Sanhattan

Némesis, según el diccionario de la Real Academia Española, es una palabra que deviene del griego y que se refiere a “indignación justa”, “venganza divina” o “retribución”. Su significado actual tiene dos acepciones, pero la que interesa para estos efectos es la segunda: “Persona enfrentada a otra o enemiga acérrima suya”.

La explicación viene al caso, pues todo indica que quien filtró el audio que ayer dio a conocer Ciper, en el cual se escucha una conversación de 1 hora con 48 minutos entre el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos, considera a alguno de ellos como su némesis. Esto, dado que, cuando se reproduce dicho audio, el nombre que aparece de este es “n3m3s1s”. Es un detalle irónico, que parece demostrar que quien filtró ese archivo, en formato MP4, tenía un objetivo muy claro: dejar en evidencia a la persona (o las personas) que considera su o sus némesis.

El audio –cuyo origen será parte de la investigación que anoche inició de oficio la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente– comienza con varios segundos de silencio, seguidos por los clásicos ruidos que se escuchan cuando un teléfono está en un bolsillo. Luego de ello, como en una obra de teatro, los actores comienzan a aparecer en escena, cuando una voz femenina saluda a otra y le preguntan “cómo estái”, ante lo cual la segunda responde “mal”. Se trata de la mujer que en el audio es llamada “Leo” y quien –según Ciper– es la abogada Villalobos. Luego de la referida respuesta, comienza a relatar que “me asaltaron. Me pegaron un combo. Mira: me rajaron la oreja”.

Según explica, los ladrones fueron “dos cabros chicos” que no alcanzaron a robarle la cartera, en un hecho ocurrido en pleno centro de Santiago en un día de lluvia, pues señala que está “mojá entera”, aunque lo peor, detalla (momento en que aparece una voz masculina), es el dolor del combo. Luego de lo cual se pregunta: “Hueón, ¿qué chucha le pasa a este país?”.

Después de ello, su interlocutor le pregunta: “¿Y tú no teníai estacionamiento, en el Servicio?”. Ella responde que sí, pero que “tiene que salir para entrar a… laa.. medio metro”, sin identificar el “Servicio” al que alude la otra voz, aunque precisa que está en calle Amunátegui.

El señor de los pasillos

Es en ese momento cuando aparece en escena la persona identificada como “Dani”, quien pide detalles del asalto, solidariza con ella y concuerda en que lo ocurrido es como un ultraje. La primera voz conmina a “Leo” a irse a descansar a su casa. Era, sin duda, el mejor consejo que le dieron en esa jornada, pero la mujer optó por quedarse, aseverando que “sabís que encuentro que este país se volvió cualquier huevá. Yo paso metida ahí”, agregando que “el Ari sabe, porque cuando lo llevamos a declarar fuimos al Blue Jar”, refiriéndose a un conocido café de calle Amanda Labarca, habitualmente frecuentado por abogados y funcionarios del Ministerio de Hacienda, que queda justo enfrente.

Es en ese momento en que identifica el lugar donde iba, pues recuerda que le dijo a “Ari” que “este es Grandes Contribuyentes, donde vengo todos los días”, refiriéndose a la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), ubicada en Amunátegui 66.

En ese momento aparece en escena Luis Hermosilla, uno de los abogados más caros de Chile, conocido como “el señor de los pasillos”. Militante comunista en su juventud, hijo del abogado DC Nurieldín Hermosilla y hermano del también abogado penalista Juan Pablo Hermosilla, comenzó a construir una relación muy cercana con la derecha a mediados de los años 90, cuando asumió como querellante por la UDI en el caso en contra de los asesinos de Jaime Guzmán.

A partir de entonces se convirtió en uno de los abogados más requeridos por las elites chilenas y es difícil encontrar un caso de renombre en el cual no haya litigado, incluyendo la defensa del exministro del Interior Andrés Chadwick. También fue abogado del Ministerio del Interior durante el segundo mandato del ex Presidente Sebastián Piñera. Hasta anoche fue el defensor de Miguel Crispi, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, a quien conoce desde muy joven, pues Crispi fue compañero en educación media de uno de sus hijos. De ahí que lo llame “tío”. Pese a ello, luego de que estallara el escándalo, fuentes de Palacio indicaron que Crispi había cesado la relación con él.

En el audio, Hermosilla dice que viene llegando atrasado y luego de las excusas correspondientes explica que habló con “Flores” y con “Vial”, refiriéndose al también abogado Salvador Vial, con el fin de presentar “un escrito espejo” en el caso STF, respecto de los dueños de esa compañía, Ariel y Daniel Sauer.

Luego detalla que se abre un plazo probatorio ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, donde se abrió un expediente en contra de Sauer) y asevera que “Montes nos dice, cabros, ojo, no debería decírselos, pero se los digo: estamos pidiendo información sobre esta otra huevá que es la que te contamos a ti y que nos juntamos, que ya no me acuerdo como se llama”, ante lo cual interviene “Leo”, precisando que aquello de lo que él no se acordaba era la “Corredora de bolsa de productos, Tanner”, refiriéndose a la corredora de valores del mismo nombre.

Hermosilla entonces indica que la misma persona a quien identifica como “Montes” les dijo que en la CMF estaban “haciendo algunas diligencias sin haber abierto todavía un proceso investigativo” y que despacharon un oficio al “Servicio”, el cual preguntó por 12 RUT pertenecientes a empresas, que enumera luego, a petición de “Dani”: Inversiones CADI, Inversiones RAE, Ensenada, Guayasamín, Las Vegas, Barros Negros, Inversiones Manada, Monterrey y otras, entre ellas, “Toño Jalaff” y “María José Lería”. El primero es uno de los controladores del Grupo Patio, cercano a los Sauer, quienes por medio de Factop –como informó El Mostrador– le han provisto de financiamiento.

Una caja negra

Ante ello, “Dani” habla de “el favor de los Jalaff” y Hermosilla le pregunta a qué se refiere, a lo que este responde que se trata de “las facturas de favor que yo le hago a ellos, a través de Guayasamín y DAS”, en referencia a dos de las compañías cuestionadas.

El abogado inquiere si por medio de eso los Jalaff obtienen financiamiento y, ante ello, le dice a su cliente que “voy a ir altiro a uno de los primeros puntos que quería tocarte hoy en la conversación: nosotros necesitamos una caja pa’ gastos. Me habría gustado hablarlo solo y no involucrar a mi querida, pero ya que está ella aquí, tumba, asaltada, víctima… Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta hueá se arregla con plata, que se pasan así… y se pasan en un sobre, y que de hecho ya tenemos la cagá, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio. Pasa por los mismos hueones. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio. ¿Cuándo?, ¿cómo?, ¿cuánta información?, etcétera, ¿qué errores lleva?, ¿qué hueá?, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, ante lo cual la voz identificada como la de Sauer señala que “no importa. Ya le dije a Lalo que se lo iba a mandar. Ahora, también le pagué cinco la semana pasada”, ante lo cual Hermosilla señala que “eran 15”, lo que “Leo” precisa indicando que “eran 15 en abril”.

“Aquí podríamos llegar todos presos”

Más adelante, Hermosilla (que pide hielo a una tal “Patricia”) dice que “yo quiero cerrar el capítulo. Hay que armar una caja. ¿Necesitamos una caja? Porque hay que chispearle a más hueones. Hay un hueón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12 palos… No sé, la ‘Leo’ tiene los números anotados”, luego de lo cual agrega que “mi punto es este: si se beneficiaban los Jalaff de aquí, los Jalaff tienen que contribuir a la caja. Por eso te digo que es una noticia buena para ti. No sé si tú estás en condiciones de decirle a Álvaro: ‘Álvaro, necesitamos pa’ arreglar esta hueá’. Tampoco son grandes lucas. Aquí no estamos hablando de 500 palos”.

La conversación prosigue y Hermosilla insiste en que “te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF y aquí es donde podemos meter mano, y así se arreglan estas hueás. La tenemos. Podríamos no tener la mano. Y tenemos la mano, poh, hueón, y además tampoco… yo conozco los precios de mercado en estas hueás”.

Luego de una frase incomprensible, uno de los dos hombres asegura que “aquí podríamos llegar todos presos”.

Tras lo anterior, “Dani” asegura que “nosotros en los últimos tres años, de nuestra parte, cuatro años, ha salido chorro pa’ allá. Entonces es constante, somos un buen cliente. Con mis hueás, los hueones se llevaron gamba. Por la hueá, después, fueron así”.

La conversación sube de tono a continuación: “Cuando yo con la ‘Leo’ no éramos lo que somos hoy en día, hoy día para mí la ‘Leo’ es familia, nos estábamos conociendo recién, me cobró gamba 40. Me dijo, le voy a tirar gamba al Servicio pa’ arreglar tu huevá, son 40 para mí. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi hueá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás, te quiero decir: ya prescribió”.

Ante ello, Hermosilla insiste: “Entonces, necesitamos para ayer 10 palos, altiro. Altiro, porque la ‘Leo’ lo primero que debe hacer antes de internarse donde Carolina Varela… o sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese hueón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, un acto que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me digas lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición: ‘Hueón, no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo, perfecto. Ahora están puestos. Quiero que me digas lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué, la raja, pero además me ponís un yate, me ponís la costa, me ponís… Sí, también, por supuesto”.

Luego de lo anterior, los actores revisan otros 42 RUT que, por lo que se entiende al inicio, también eran de interés del SII. Entre ellos, por ejemplo, “Leo” menciona a “Estrella del Sur, sin iniciación de actividades, recibiendo facturas”. “Dani” señala que “estamos todos” e, incluso, Hermosilla dice “sale mi papá”. Más adelante, ella indica que “llegaron a Inversiones San Antonio Limitada y se les abrió el siguiente abanico: Inversiones Patio, Fondo Inversiones privado Enrique Foster, Inmobiliaria Los Adobes SpA, Inversiones Papiro, Fondo Inversiones Privado Patio y Gestión”. Además, menciona a “Inversiones Santa Teresita SpA”, ante lo cual una de las voces masculinas se pregunta: “¿Santa Teresa es donde tenemos toda la plata, no?”, a lo que la otra voz de hombre le responde que “sí, es el núcleo de los Jalaff”, pero el otro le corrige diciendo que “no, el núcleo de Patio”.

Aparecen los políticos

Pasada ya una media hora de diálogos, comienzan a aparecer nombres de políticos, cuando hablan de facturas, siempre en la voz de “Leo”, quien menciona entre las empresas a “Comercia, asesorías legislativas”, agregando que “quiero comentar que Comercia está constituida por don Luis Angulo, Nicolás Eyzaguirre…”.

Uno de los hombres repite el nombre del exministro de Hacienda, de Educación y de la Segpres: “Nicolás Eyzaguirre, ¿el propio?”, y ella responde “sí” y, luego, agrega “Exequiel Silva”.

“Exequiel, ¿el diputado?”, interroga “Dani”, refiriéndose al exparlamentario DC. “Yes”, responde la mujer, quien agrega en forma taxativa que “o sea, esto es no tener ni un tornillo metido en la cabeza. La Coté es un mono con navaja”.

Luego, ella revela que un exempleado de los Sauer, Pedro Chávez, prestó declaraciones ante “el Servicio” y que “la Corfo pidió información el 21 de abril de este año al Servicio… le dijeron que estaba todo bien. Investigan la cascada de Antonio Jalaff S.”.

Ante ello, “Dani” la interrumpe y opina que “creo que con lo que está pasando sí deberíamos hacer una cucha y que al Servicio le llueva por todos lados, porque veo que lo mío es una arista de todo lo demás que tienen con Antonio y con Álvaro”.

Unos minutos más tarde, Hermosilla, que en medio de todo eso dice “cosita”, se refiere a “Leo” como “una psicópata bien orientada. Hay hueones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas, existe eso”.

“Mira esto”, pide después “Leo”, que evidentemente está leyendo un listado: “Restaurantes y franquicias S.A., Sociedad Anónima, el año 2013. ¿Y quiénes lo componen? Asesorías e Inversiones Inmobiliaria Nurieldín Hermosilla y Compañía Limitada”.

En medio del listado aparece también una empresa de tecnología que sería propiedad de “Angelini”, junto al Grupo Patio. Lo peculiar de esta es que “Dani” señala al respecto que “no digamos que es la última hueá, pero la empresa vale 12 mil millones”.

Palo blanco

Otra empresa sobre la que hablan extensamente, debido a las facturas que les son cuestionadas, por varios miles de millones de pesos, es Guayasamín, la que detallan que fue creada por Daniel Sauer con 1% de la propiedad, y por Darío Cuadra, con un 99%, pero explican que luego entra a la sociedad Jonathan Herzfeld y que Cuadra queda con 1%.

Ante ello, Hermosilla inquiere “pero no es socio real, ¿no?”.

–No, pero hay cheques –responde “Leo”.

–Daniel, ¿Herzfeld no es el socio real? ¿Es palo blanco, palo blanco? –pregunta Hermosilla.

–Sí –responde el interpelado.

Otro personaje sobre el cual se preocupan es “Álvaro”, de quien Hermosilla dice que “el modo de reaccionar de Álvaro en las crisis es como la mona. Es el peor lado de Álvaro. ¿Estái de acuerdo conmigo? Álvaro llora, se complica, se colapsa, qué vamos a hacer, se bloquea, pone cara en blanco, se va a parar de la reunión”.

Acto seguido, “Leo” opina que a Ariel es mejor “no involucrarlo, porque yo estoy convencida: Ariel es tarado”.

“Dani” agrega otro antecedente aún más dramático, hablándole a “Leo”: “Abrir estas siete hojas, cualquiera, es súper delicado. O sea, la información que tú acabas de contar, puta… acá está metido Luis Hermosilla, papá; está metido Exequiel Silva, está metido Eyzaguirre, está metido Álvaro, está metido Toño, Darío Calderón”, entre otros. Agrega al listado a “Grupo Patio, está metido Los Guindos, está metido Santa Teresita. Está metida la sociedad del tío Sergio”.

Frente a ello, asevera: “Que esto salga a la luz por alguien, esta hueá nos puede matar a todos”, reiterando que “estamos todos metidos” y que “estamos hablando de hueones que no sabemos cómo van a reaccionar, muchos hueones”, los que cuantifica en “300 personas”.

Penta o Inverlink

“Leo”, de hecho, cita a una persona que no identifica, señalando que esta le había dicho que “esto es lo más parecido que se ha visto a Monasterio y Bertinelli, Inverlink”, comparación que no le parece exacta a “Dani”, quien precisa que “yo sí creo que tenís una huevá muy parecida a Penta y los Penta terminaron presos, siendo pitucos, el mejor amigo de Piñera…”.

“Acá tenís un Penta con muchas facturas falsas, con muchos hueones arrastrados, donde a Penta le abrieron la huevá y salieron políticos, y salieron 300 huevones” y “si no lo chantamos, vamos a terminar como Penta”, agregando Hermosilla que también era “parecido a Soquimich, con otros personajes”. De hecho, recuerda a Hugo Bravo, el otrora gerente de Penta que reventó el caso, luego de que fuera despedido y no le pagaran la indemnización a la que aspiraba.

“¿En manos de quién estamos? ¿Quién nos puede cortar los cocos? ¿Quién puede ser el contador de los Penta, el Hugo Bravo? ¿Quién sabe?”, se pregunta Hermosilla, lo que es respondido por “Leo”: “El marido de la Coté, oficial de Ejército”, sin que identifiquen a la mujer que llaman con ese apodo.

El pasado en el PC

“En el caso de Penta terminó preso el hueón de Impuestos Internos. El hueón de Impuestos”, explica Hermosilla, argumentando que “un hueón de apellido Valdivia, que tenía toda la mano, lo recagó y que ese hueón terminó preso”, refiriéndose al martillero Jorge Valdivia, quien fue el nexo entre trabajadores del SII y Bravo.

Aunque Valdivia falleció de cáncer al colon, en medio de la investigación del caso Penta, Hermosilla dice que “lo mataron antes, el Servicio se lo cargó, le pegó como a los traidores. Le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón… o sea, a este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza. Y hay que tener cuidado con los celulares”.

En el mismo sentido, indica que cada uno tiene que saber solo lo necesario y relata que “por eso que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. Quince años y ni un hueón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de huevas de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque, si no, estábamos hasta las huevas”.

Eso no es lo único: “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito. Esta huevá es delito. Y es la única manera de hacerlo”, agregando que “a este hueón lo tenemos que pervertir” y que “hay otro hueón al que le debemos 10, que es el de la CMF, y el cabro ayuda más que la chucha…”.

Las sospechas

Casi al final de la conversación, uno de los hombres se pregunta si “¿puede estar LarrainVial detrás de esto, que es la huevá que yo he visto?”, en referencia a la corredora de bolsa de ese nombre, lo que es de algún modo refrendado por la otra voz masculina, ante lo que “Leo” recuerda que alguien de dicha compañía dijo, ante la CMF y el SII, que existía una posible “bicicleta de facturas falsas”, luego de lo cual emiten una serie de epítetos en contra de dicha empresa, incluyendo a su gerente general, Manuel Bulnes, que según “Leo” es “quien les tiene mala, no sé si a los Sauer, no sé si a los Jalaff”.

Asimismo, Hermosilla asevera que “en torno a esto anda dando vueltas Darío Calderón, otro hueón que habla y comenta… que es el hueón que los asocia a ustedes con Primus”.

Según “Dani”, a él le conviene que se piense que “yo soy el engañado, el estafado, no que yo, hueón, tengo la máquina para financiar a todos mis clientes y la tengo con medio Chile”.

Las claves para entender el escándalo

Los hermanos Daniel y Ariel Sauer son los controladores de la corredora de bolsa STF (suspendida) y del polémico factoring Factop. Su socio es Rodrigo Topelberg, excompañero de colegio con el que ahora están distanciados, querella de por medio. En agosto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la cancelación en los registros de la corredora y la multó en UF 13.500 ($486.410.805). A los hermanos Sauer se les multó con UF 18.000, además de la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de cualquier empresa que fiscalice la CMF. Los cargos son por proporcionar información falsa al mercado, al público y al regulador. La Comisión para el Mercado Financiero también sancionó a Luis Flores (exgerente general) de STF y socio, con una multa de UF 10.800 ($389.128.644). Por su parte, Factop está en medio de querellas cruzadas y acusaciones de fraude. Fuentes que conocen bien los peritajes realizados hasta ahora, aseguran que las pérdidas para los inversores y aportantes –en su gran mayoría de la comunidad judía– podrían llegar a sumar US$ 50 millones. Tanto el SII como la CMF y el Ministerio Público tienen investigaciones abiertas. La relación con los Jalaff Son amigos de hace años y en su momento hicieron negocios juntos. En su querella, Rodrigo Topelberg, su socio, acusa a los Sauer de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas para levantar fondos, y de operar como prestamistas informales para favorecer a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, fundadores del Grupo Patio. Cabe recordar que Antonio Jalaff enfrentó graves problemas financieros y acumuló deudas personales por casi US$ 30 millones en negocios por fuera del Grupo Patio. Parte de las operaciones cuestionadas a Factop habrían sido para darle una mano. Entre los Sauer y los Jalaff también hay un vínculo familiar: la esposa de Daniel, María Isabel Ahubert Jalaff, exmodelo, es prima de los controladores de Patio.

