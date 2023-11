Defensoría de las Víctimas, Policías Fronterizas y un nuevo capítulo de seguridad pública

La propuesta constitucional asegura a todas las personas el derecho a vivir en un entorno seguro, incorporando el deber del Estado de resguardar la seguridad de la población y trabajar por la paz social, así como garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada.

Se propone un capítulo dedicado a la seguridad pública, donde se regula el funcionamiento de las Fuerzas de Orden y Seguridad, constituidas por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Asimismo, en el Capítulo XI se aborda la Defensoría de las Víctimas, un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, y en el XII una Fiscalía Supraterritorial con competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá la investigación de los delitos de crimen organizado y de alta complejidad.

El texto también señala que la ley establecerá los casos y las formas del egreso o expulsión en el menor tiempo posible de los extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, y dentro de las disposiciones transitorias se estipula la creación una Policía Fronteriza que se encargará del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales.

Finalmente, la propuesta contempla cuatro estados de excepción constitucional, a partir de los cuales se pueden restringir derechos y libertades. Estos son el estado de sitio, estado de asamblea, estado de catástrofe y estado de emergencia.

En conversación con Tenemos que Hablar de Chile, Sebastián Salazar, académico de la Universidad Alberto Hurtado, señaló que tiene preocupación por las perspectivas de la propuesta: “Tiene un énfasis muy en la seguridad interior y no la seguridad exterior, por lo tanto hay una dimensión que está mucho más explotada. Por lo tanto, la atención está muy puesta en el crimen y esconde otras dimensiones que tienen que ver con la seguridad exterior, temas de protección de la identidad territorial, soberanía, etc”.

Por su parte, Rodrigo Pérez de Arce, investigador del IES menciona algunos aspectos de la propuesta en materia de seguridad le parecen interesantes, como el establecimiento del derecho a la seguridad, la regulación de las policías, el combate a la corrupción y la creación de la Fiscalía Supraterritorial. “Algo que me parece muy importante es el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, porque pasa muchas veces que la víctima de un delito no tiene acceso al proceso penal, sino que se queda como un espectador porque el Ministerio Público, los fiscales, no representan a las víctimas. Entonces esta posibilidad de ser guiados en el proceso penal, para el mismo tener ayuda en la integralidad de lo que significa ser víctima, sí me parece que son buenas noticias”, destaca.

En esta línea, la ex comisionada experta de Renovación Nacional, Katherine Martorell, también destacó algunos puntos de la propuesta: “Primero, se establece un capítulo de Fuerzas Armadas que señala que son las FFAA las que deben resguardar y cuidar la frontera, eso obviamente en colaboración con nuestras policías. También un capítulo de seguridad que reconoce como fuerzas de orden no solamente a Carabineros y la PDI, sino también a Gendarmería, que debe ejercer ese rol en los recintos penitenciarios”.

En la otra vereda, la ex comisionada experta del Frente Amplio, Antonia Rivas, manifestó cuáles son sus preocupaciones sobre la propuesta: “No hay nada en esta propuesta que permita decir que van a haber más criminales en la cárcel o que se va a implementar mayor seguridad. Lo cierto es que replica las normas y en algunos casos se crean instituciones como por ejemplo, la policía fronteriza, que no tiene ninguna fundamentación, Está solo en una transitoria, no se dice de quién depende, bo se dice qué funciones tendrán, ni siquiera si no están en monopolio del uso de la fuerza. Para implementarla habría que modificar o reformar esta misma propuesta”

