Informe apunta a exdirector de Aduanas de Piñera por falla en el escáner del puerto de San Antonio

Casi una tonelada de cocaína fue descubierta en el puerto de Gioia Tauro, en la ciudad de Reggio Calabria, territorio de la mafia calabresa Ndrangheta, al sur de Italia. La droga estaba oculta dentro de latas de mejillones (choritos) congelados procedentes de Coronel, Región del Biobío, Chile.

En Arica se vivió una situación similar. Pero gracias a las gestiones realizadas por la Aduana, se detectó el ingreso a Chile de un camión transportando vigas de madera nativa ahuecadas y rellenas con droga, provenientes de Bolivia y con destino a los Emiratos Árabes.

Aunque no solo las drogas circulan ocultas por los puertos chilenos. En el puerto de San Antonio, que estuvo siete meses sin escáner de contenedores, se incautó un abundante cargamento de ropa falsificada de Calvin Klein destinada a la multitienda Hites.

Estos son solo algunos de los antecedentes que alertaron a la Comisión Investigadora sobre Resguardo y Fiscalización de la Seguridad Portuaria, que recientemente aprobó por unanimidad un informe con propuestas para hacerse cargo de esta situación.

La comisión, presidida por el diputado Jorge Brito (RD), se constituyó tras un informe de la ONU que apuntaba a Chile como un “punto neurálgico” del traslado ilegal de drogas y otras sustancias ilícitas.

El autor del documento, el cual se espera pase a la sala de la Cámara en las próximas semanas, en conversación con El Mostrador, detalló una serie de deficiencias alarmantes en la seguridad de los puertos chilenos, subrayando riesgos asociados al contrabando y la falta de mantenimiento en sistemas clave de inspección.

Responsabilidad del exdirector de Aduanas

“Hoy el estándar de seguridad es deficiente, se está recuperando en las capacidades que perdió la administración anterior, y queremos proyectarlo, asegurando que cada puerto del país, que cada puerta de acceso a Chile, cuente a lo menos con un escáner de libre tránsito”, sentenció el diputado frenteamplista.

Brito, representante de la Región de Valparaíso e integrante de las comisiones de Defensa Nacional, Pesca y Control del Sistema de Inteligencia del Estado, puso el foco en que el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio son las puertas de entrada para casi todo lo que se compra y lo que se exporta entre Chile y el resto del mundo. Este último terminal, de hecho, cuenta con un nuevo escáner hace un mes, luego de que el anterior sufriera desperfectos por falta de mantenimiento.

El parlamentario señaló que la interrupción del funcionamiento del escáner de contenedores en San Antonio durante siete meses fue resultado de una solicitud de reducción presupuestaria realizada por el entonces director de Aduanas, José Ignacio Palma Sotomayor, nombrado por el expresidente Sebastián Piñera, cercano a RN y a la UDI, y quien no entregó nuevos antecedentes para el informe de la comisión.

Jorge Brito señala que le llamó la atención que sus colegas de la derecha no defendieran la gestión del exdirector de Aduanas.

“Esta interrupción en el escaneo de los contenedores, responsables de mover casi el 40% de las importaciones y exportaciones chilenas, expuso al país a riesgos graves”, remarcó el diputado Brito. Y es que solo se restableció el escaneo cuando se trasladó el equipo desde el puerto de Coronel, tras detectarse envíos de cocaína provenientes de allí en Italia. De hecho, así es como se unen los primeros hitos mencionados.

“José Ignacio Palma Sotomayor es quien solicita la rebaja del presupuesto. Se autoriza la rebaja. A los tres meses, el escáner deja de funcionar por falta de mantenimiento, pasa desapercibido, nos alertan trabajadores del puerto, concurre la comisión, hay indignación pública. Luego, se saca el escáner de Coronel, se trae a San Antonio, tras siete meses sin escáner en San Antonio. Acto seguido, se registra contrabando en el Biobío”, fustigó el legislador de RD.

Consultado por El Mostrador, el diputado de RN y también integrante de la comisión de seguridad portuaria, Andrés Celis, manifestó que el exdirector de Aduanas “tomó una muy mala decisión al pedir que se le quite el financiamiento al escáner del Puerto“. Además, criticó que Palma Sotomayor “aún no entregue fundamentos”. Pero, por otra parte, el diputado Celis añadió: “No depende de nosotros, sino del Presidente de la República, y espero que tome una buena determinación que no ponga en riesgo el funcionamiento y permita alcanzar un mayor estándar de seguridad portuaria en San Antonio, sobre todo considerando el aumento del crimen organizado”.

“Necesitamos que se sigan proponiendo inversiones adecuadas y que exista una mejor coordinación entre servicios, considerando también la necesidad de implementar medidas para detectar y prevenir el ingreso de nuevas drogas, como el Fentanilo”, agregó.

Revisa la solicitud firmada por Palma Sotomayor.

Oficio 4700 by El Mostrador on Scribd

Llamado a asumir responsabilidades

El diputado Jorge Brito enfatizó la importancia de invertir en tecnología para evitar perturbaciones en el comercio exterior, pero sobre todo para impedir que el crimen organizado utilice los puertos como plataforma para sus actividades ilícitas. En este sentido, el informe propone la implementación de escáneres de libre tránsito, similares a los que existen en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que permitiría generar una imagen del interior de cada contenedor y rastrear la procedencia de posibles ilícitos.

“Si sale un envío desde Chile, significa que después también vuelve dinero. Y ese dinero se utiliza por el crimen organizado para comprar más armas y hacer crecer más su negocio, y corromper posiblemente incluso a funcionarios públicos para poder saltarse los controles”, alertó.

Además de señalar directamente a Palma Sotomayor como responsable de la interrupción en el funcionamiento del escáner en San Antonio, Brito hizo un llamado a las autoridades públicas a asumir sus responsabilidades políticas y administrativas, sugiriendo la posibilidad de enfrentar acciones legales por estas decisiones.

“En los puertos también hay delitos de cuello y corbata”

El informe también plantea propuestas para mejorar tanto los medios tecnológicos como el personal involucrado en la seguridad portuaria. Brito destacó la importancia de contar con agentes especializados y sistemas de inteligencia policial para enfrentar no solo el contrabando de drogas y armas, sino también el contrabando de propiedad intelectual, algo más complejo de detectar pero igualmente perjudicial para la economía y seguridad del país.

“En los puertos también hay delitos de cuello y corbata. Hay empresas, multitiendas, en Chile, que han importado ropa de contrabando falsificada”, explicó.

Se busca que esto sea un tema de Estado

El diputado finalmente subrayó que el informe, aunque se centra en la seguridad portuaria, revela que el 80% de las operaciones de contrabando son llevadas a cabo por organizaciones criminales. Insistió en la necesidad de utilizar la inteligencia para identificar y desarticular estas redes del crimen internacional que aprovechan los puertos para sus actividades ilícitas.

“Algunos proponen poner a un agente del Estado armado en cada esquina, y hay otros que proponemos utilizar la inteligencia policial e ir detrás de las bandas de crimen internacional que acumulan riqueza a costa de la violencia y actividades ilícitas”, sentenció.

El llamado del diputado Brito es claro: “Aquí se tiene que invertir en tecnología para no perjudicar el comercio exterior de Chile, pero sí garantizar que el crimen internacional no va a utilizar a los puertos para operar, porque busca utilizar el prestigio de Chile y la cadena legislativa portuaria del país para contrabandear”.

El documento ahora pasa a la Sala, donde se espera que se debata en las próximas semanas.

“En los proyectos de ley que el informe propone se busca que esto sea un tema de Estado, más que de la politiquería habitual”, concluyó el diputado Brito, para quien “aún estamos a tiempo”.

“No tengo duda que vamos a recuperar la seguridad de la región de Valparaiso y del país”, cerró.

Detalles del informe

El grupo parlamentario investigó la gestión gubernamental entre 2018 y 2023, culminando en dos informes combinados redactados por los diputados Jorge Brito y Francesca Muñoz. Se resaltó la importancia de los camiones escáner y tecnologías similares, señalando que de los 11 disponibles en el país, 8 están operativos, al tiempo que se recalcó la necesidad de más personal capacitado para operar estas tecnologías.

El informe destacó el aumento del comercio internacional, lo que amplió la brecha en la capacidad de fiscalización y facilitó actividades ilegales como el contrabando. En lugar de enfocarse en detener cada operación, se propuso perseguir a estas organizaciones.

Se recomendó la instalación de “tecnología no invasiva de flujo libre” para complementar el trabajo de los escáneres, agilizando la revisión de la carga y preservando la imagen país frente a casos de contaminación de carga destinada a Estados Unidos y Europa.

El informe también abogó por la inclusión de infraestructura obligatoria en licitaciones de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres para mejorar la seguridad en general.