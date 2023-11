Moreira evalúa renunciar a la UDI por cercanía del partido con republicanos: “Me siento incómodo”

El senador de la UDI, Iván Moreira, está evaluando renunciar al partido debido al rumbo que está tomando la UDI al parecerse al Partido Republicano.

“Estimados colegas para que no se sorprendan, estoy en reflexión de renunciar a la UDI. De verdad los quiero mucho, tantos años juntos, pero me siento incómodo en el partido (…). Desde ya, renuncio a la designación que me hicieran como representante del Senado a la comisión política”, dijo en un grupo de WhatsApp de los senadores del partido, según reporta el diario La Tercera.

En concreto, Moreira está incómodo porque el gremialismo se ha orientado ideológicamente al partido liderado por José Antonio Kast, con posturas más conservadoras. Para Moreira, la UDI no debe quedarse anclada en el pasado y que la tienda debe estar más acorde a los tiempos.

De los grupos de la UDI que más le preocupan a Moreira están las juventudes UDI, las nuevas generaciones, quienes están más cerca de ideologías republicanas.

Otra de sus críticas es en torno al proceso constitucional: “Esta terminó siendo la Constitución de republicanos y nosotros arroz graneado de ellos sin marcar diferencia. Si se aprueba, no será el triunfo de Chile, será triunfo de José Antonio Kast o republicanos. Voto a favor porque me siento entre la espada y la pared”.

“Efectivamente tengo algunas diferencias con parte de la directiva de la UDI y que no es ningún secreto que he conversado este tema con el presidente. Esa es la nueva generación que queremos, personas como Macaya que tienen amplitud de mente, porque o si no, nos vamos a quedar en la habitual competencia con el fundamentalismo de republicanos”, dijo Moreira al citado medio.

“He pensado en renunciar y hoy día en política no descarto absolutamente nada porque no me gusta el rumbo que algunos dirigentes de la UDI están llevando adelante”, cerró.