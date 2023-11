Senador Insulza sobre Kissinger: “Será recordado como un político con mente brillante y siniestra”

En cuatro oportunidades, el ex secretario general de la OEA y senador socialista, José Miguel Insulza, se reunió con el fallecido exasesor de Seguridad Nacional de Richard Nixon y exsecretario de Estado de Estados Unidos.

En 2007, como secretario general de la OEA, fue el único chileno que asistió a la Conferencia de Montreal, en Canadá, un evento anual organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas, cuyo objetivo es intercambiar visiones de economía entre líderes políticos y principalmente grandes empresarios del mundo.

En la cita Kissinger dio una conferencia sobre el orden mundial, pero prácticamente no abordó la situación en América Latina.

“Sus puntos de vista en la Conferencia de Montreal eran muy interesantes, estaba el terreno que más domina, el orden internacional. Él era una persona que de América Latina no sabía mucho. Pero hizo comentarios sobre la crisis económica Argentina, respondiendo a una pregunta. No se metió demasiado en ese tema. Dijo que Argentina nunca estaba en crisis, que siempre estaba saliendo de una crisis, porque son breves, bruscas, y violentas. Y el resto de la respuesta me la dejó a mí”, comenta Insulza a El Mostrador.

El senador y excanciller de Eduardo Frei recuerda que Kissinger expuso largamente en Montreal sobre los problemas con Rusia, “que dominaba en influencia la región de Eurasia, donde se envolvían los acontecimientos mundiales y sobre la política exterior de Vladimir Putin” a partir de la relación con Rusia que dijo “siempre iba a ser conflictiva con EEUU, pero al mismo tiempo, indispensable”.

“Incluso hizo algún comentario muy divertido, dijo nunca nos ha caído bien el ruso. Lo único que nos gustaba era que Gorbachov sacó un 1% de las elecciones”, comenta el senador.

Una cita en El Vaticano donde comentó su trabajo

Ese mismo año, pocos meses después volvieron a coincidir en una conferencia en El Vaticano Instituto de Estudios Sociales de la Santa Sede, donde no solamente le tocó compartir y cenar con Kissinger, sino que le pidieron comentar la conferencia que el exsecretario de Estado presentó en el evento sobre China. Según el programa del simposio, quien debía comentar la ponencia del hombre fuerte de Nixon era el premio nobel de economía Joseph Stiglitz, quién a último minuto avisó que no podía ir.

“Entonces lo que pasó fue que avisó que no podía ir, y el problema que tenían los anfitriones era que había que comentar la intervención de Kissinger y él no había entregado una ponencia escrita. O sea, había que reaccionar a lo que él dijera. Entonces alguien preguntó ¿alguno de ustedes puede hacer este comentario? Yo había leído todos los libros de Kissinger y les dije que yo lo podía hacer. Me sorprendió su presentación de China, porque anticipó que iba a ser una potencia económica que reemplazaría a Rusia, lo que se cumplió. Después él me agradeció mi comentario. También fuimos a una cena esa noche con los invitados”, relata José Miguel Insulza.

En otro viaje posterior a El Vaticano, ocurrió otro hecho fortuito. Mientras Insulza permanecía Italia se encontró en la Piazza del Campidoglio, un histórico lugar romano en la cima de la colina Capitolina en Roma, con el exsecretario de Estado y premio nobel de la Paz, que estaba recorriendo algunas estatuas.

“Pero ese fue un saludo, por así decirlo, solamente protocolar. Fue una casualidad. Nos saludamos de mano y no conversamos mucho. Fue algo muy curioso”, recuerda el cuatro veces exministro Insulza.

La última vez que coincidieron fue nuevamente en la Conferencia de Montreal de 2008.

“Estuve tanto en un almuerzo privado con él como en una conferencia que dio inmediatamente después, una entrevista que dio inmediatamente después con un muy conocido politólogo estadounidense (y entrevistador de CNN) Fareed Zakaria”, señala Insulza.

La segunda exposición de Kissinger en Montreal también estuvo basada en China.

-¿Cómo cree que va a ser recordado en la historia Henry Kissinger?

– Bueno, la realidad se hace conocer. (El exsenador) Alejandro Guillier, con una buena frase, que yo debo citar, lo resumió. Va a ser recordado como un político con una mente brillante y siniestra. Me parece injusto no citarlo, y esa frase me queda bien.

“Kissinger veía al gobierno de Salvador Allende como un gran peligro”

-Él tuvo un rol en la desestabilización del gobierno Allende…

-Por cierto, por cierto. O sea, Kissinger era uno de los autores de eso, desarrolló un concepto bipolar de balance de poderes. Hubo un rumbo bipolar en Estados Unidos y en la Unión Soviética en el cual había un balance entre ambas potencias y espacios de zonas de influencia para cada cual. Y entre esas zonas estaba América Latina. Kissinger veía al gobierno de Salvador Allende como un gran peligro. Para Kissinger el gobierno de Allende era casi como una obsesión. Él pedía información frecuente sobre el tema de Chile, como se ha conocido después. Estaba al tanto de lo que pasaba en Chile siempre. Informaba a él, al presidente Nixon, de lo que estaba ocurriendo en Chile. En los escritos que hay, no aparecía como muy partidario de ninguna intervención. Yo diría que él quería que haya que conservar el balance de poderes a todas costa.

“No tuvo escrúpulos para bombardear Hanoi durante la noche de Navidad”

-En la guerra de Vietnam también tuvo protagonismo relevante. ¿Cómo lo ve?

-Él es considerado, de alguna manera, el que proponía terminar con la guerra. Durante ese gobierno terminó la guerra de Vietnam y negoció con Hanoi. No tuvo escrúpulos para bombardear Hanoi durante la noche de Navidad y las noches posteriores para tratar de ganar la guerra, un evento trágico que causó una gran destrucción y pérdida de vidas humanas. Son un recuerdo de hasta dónde se puede llegar cuando se quieren aplicar las ideas sin escrúpulos.

-Después le dan el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué le parece?

-Bueno, se lo dieron a él y al otro gubernamentalista que negoció con él (Le Duc Tho, que no aceptó el galardón). Los Premios Nobel de la Paz realmente no se han caracterizado mucho porque quienes los reciben los merecen.

-De los libros 20 que él escribió, ¿Cuál a usted le llamó más la atención?

-“Liderazgo” donde aborda los perfiles de seis de los líderes (Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Richard Nixon, Margaret Thatcher, Anwar Sadat y Lee Kuan Yew). Y también sus Memorias que son realmente gigantescas, larguísimas, son 3 tomos.