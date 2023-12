Temuco descarta estado de emergencia comunal por delincuencia: “No podemos caer en populismos”

El alcalde de Temuco, capital de La Araucanía, se mostró en desacuerdo de declarar estados de emergencia comunales para afrontar la delincuencia, con lo cual los alcaldes esperan poder acceder a recursos y aplicar soluciones a sus problemas, situación que el edil Roberto Neira (exmilitante del PPD) dijo que no es la solución.

Las declaraciones del jefe comunal de Temuco se dio en paralelo a la acción del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien anunció que decretará estado de emergencia comunal con el fin de disponer de recursos extra para enfrentar la delincuencia, medida similar a la tomada por La Reina.

“Acá lo que se necesita es un plan de trabajo serio y de continuidad en el tiempo en torno a la delincuencia. No podemos ilusionar a la ciudadanía que, con un decreto de emergencia, las cosas se van a solucionar de una semana a otra. Puede que ayude, pero no atacará el problema de fondo”, indicó Neira.

Además, fue categórico en señalar que “nosotros detectamos en cuanto llegamos a la administración que la delincuencia iba en aumento, quizás en ese momento producto de la pandemia, por lo comenzamos a idear un plan e inyectar recursos junto al concejo municipal, para afrontar lo que venía. Recibimos la administración con 34 inspectores y 6 vehículos para más de 270 mil habitantes. Algo no cuadraba. Por lo que decidimos que era momento de cambiar la lógica de trabajo y de la Seguridad Ciudadana”.

Roberto Neira agregó que “luego de casi tres años de trabajo, hoy tenemos 105 inspectores, sumamos 24 vehículos en total y 12 motos. Hemos mejorado las tecnologías drones que no habían. Aumentamos la coordinación con Carabineros, PDI y Fiscalía. Y otro factor importante es la constante comunicación con la comunidad”.

El alcalde de Temuco puntualizó y lanzó dardos sobre la materia, afirmando que “ese es el camino y podemos decir que estamos preparados para combatir la delincuencia. Decretar emergencia comunal podrá dar soluciones parches y transitorias, pero sin un plan definido, participativo, coordinado con las policías y por sobre todo efectista más que concreto, puede ser un arma de doble filo”.

“La idea de incluir a vecinos en labores de patrullajes es muy complejo, ya que ¿se imaginan si un delincuente lo identifica y se va contra la persona? Es muy muy delicado. No podemos ser reaccionarios. El Estado tiene su responsabilidad y sé que están en eso, pero a nivel de comunas, los alcaldes tenemos el deber de ser responsable y por sobre todo dar señales coherentes a la ciudadanía. No me identifico con estas medidas más mediáticas, que efectivas. Yo entiendo la urgencia y situación compleja que viven comunas en todo el país en torno a la delincuencia, pero no podemos caer en populismos y medidas desesperadas”, concluyó el edil.

Un informe del municipio indicó que al menos el 80% de los habitantes de Temuco se siente inseguro en su entorno. Además, el 86% de la población comunal cree que la delincuencia ha aumentado. El estudio, realizado en Temuco con una muestra de 400 familias, también reveló que el 13% de la población ha sido víctima de delitos de mayor gravedad, como robos con intimidación, robos con fuerza en viviendas, robos de vehículos, entre otros.