Directora de Datavoz y perfil del electorado que no votaba: “No tienen capacidad de elección”

La socia directora de Datavoz, Paulina Valenzuela se refirió sobre lo que ha generado este nuevo proceso constitucional en la ciudadanía en comparación con el anterior.

“Creo que este escenario actual no es comparable con los escenarios de las elecciones presidenciales o las elecciones pasadas en las que el voto era voluntario”, comenzó explicando en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Hoy día, no hay que olvidar, tenemos un 40 al 45% de la población que está insertando en el mundo electoral, por decirlo así, y que vienen con creencias distintas. El eje diferenciador es el interés en política, y eso todas las encuestas lo respetan”, añadió.

Por lo mismo, hay un grupo de nuevos votantes que se ha podido identificar más a la derecha, señala Valenzuela, y que no estaba presente en anteriores elecciones, y “que adhieren a ciertos eslóganes, como por ejemplo, el tema de Mi Plata No, el tema de las AFP, el tema de la salud”.

Sin embargo, según Valenzuela, lo curioso es que ellos “naturalmente en el día a día ellos no tienen capacidad de elección. Ellos tienen que recurrir a lo que hay, al sistema de salud, al sistema educacional municipal”. Por lo mismo, son un “grupo difícil de predecir”.

“Es un grupo difícil de escuchar porque no hablan, no quieren opinar, no quieren hablar, entonces hay que seguirlos, es muy complejo. Hoy por hoy estamos haciendo un estudio con unos investigadores, un estudio de seguimiento, en que hemos tratado de construir una muestra efectivamente con ese tipo de personas, y cuando uno ve y los sigue longitudinalmente y ve las opiniones, son personas que no cambian mucho de opinión. Pero lo que sí ha ocurrido es que tienden a moverse más hacia posiciones, un poquito más de derecha”, añadió.

“El problema es, esa gente, si tú le solucionas los problemas, que son del día a día, y es el sector de izquierda, probablemente ellos van a ir también a ese. Es muchísimo más libre”, cerró.