¿Qué dice la propuesta constitucional sobre educación? ¿Cómo se entiende la libertad de enseñanza?

La propuesta señala que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en una sociedad libre y democrática, debiendo fortalecer el respeto por los derechos y las libertades fundamentales. Las familias tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, de elegir el tipo de educación y establecimiento, y a determinar preferentemente su interés superior.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito, garantizando el financiamiento por estudiante. También es deber del Estado promover la educación parvularia a través de un sistema gratuito; el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales; y garantizar la no discriminación en el acceso y financiamiento de las personas a la educación superior.

Finalmente, se garantiza la libertad de enseñanza, que comprende el derecho de las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y desarrollar proyectos educativos. En esta línea, se establece que los colegios tendrán libertad para determinar sus contenidos curriculares conforme a la identidad de su proyecto, sin perjuicio de los contenidos mínimos que fije el Estado, los que no podrán ser mayor a la mitad de las horas lectivas de clases.

En conversación con Tenemos que Hablar de Chile, Adriana Delpiano, ex ministra de educación del gobierno de Michelle Bachelet, señaló que permitir abordar solo un 50% de los contenidos fragmenta la educación: “En esta constitución se parte de una desconfianza enorme. Basta con tener 50% del currículum, o sea, tú con eso estás rompiendo el sistema educativo de alguna manera. Es un currículum que dice que se fijan las importancias, los objetivos de aprendizaje, etc; y tú no es que le agregues a eso, sino que tú dices ‘yo voy a tomar el 50%’. Yo te doy jurado que ese 50% del currículum que se va a a tomar, van a ser seguramente en ciencias, matemática, no van a ser ni en historia ni en filosofía, ni en ramos que nos dan también un cierto pensamiento común, una cierta identidad de nación, que cualquiera sea quien gobierne”.

Por su parte, Raúl Figueroa, ex ministro de educación del gobierno de Sebastián Piñera, explica que no hay grandes cambios en educación y que la prioridad es la sala de clases. “El consejo nacional de educación sigue existiendo, la forma en que se construye el currículum sigue manteniéndose, las obligaciones del Estado respecto de la necesidad de poner a disposición de los colegios un currículum se mantienen en la propuesta. No hay ninguna desconfianza en la propuesta, todo lo contrario: hay una confianza muy clara en las escuelas que son el foco central del sistema educativo”.

Al respecto, el ex comisionado experto en cupo PS, Aldo Valle, también manifestó algunas preocupaciones: “La pluralidad de los proyectos educativos debe estar garantizada constitucionalmente. Sin embargo, me parece que debemos ser capaces de entender que cuando se introduce este derecho de manera general, como derecho absoluto a nivel de la constitución, lo que va a ocurrir es que se producirá una atomización de elementos que queremos tener en la educación: un lugar de encuentro, de integración, de cohesión social, no de fragmentación, no de dispersión. Valórica, simbólica, cultural. ¿Queremos compartir unos significados o queremos finalmente que cada sostenedor o cada establecimiento dedica qué hace en la educación?”.

En la otra vereda, la ex comisionada experta RN, Pilar Cuevas, explicó que poder elegir es lo que consolida el derecho a la educación:

Se habla de que se puede hacer en un 50%, pero aquellos colegios que decidan voluntariamente implementar en un 100% el currículum establecido por el Ministerio de Educación, no hay ningún problema. Creo que eso es la libertad de educación”.

