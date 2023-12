No baja la tensión en la Cámara Alta: Secretario General del Senado suma nuevas acusaciones

En el oficio de 10 páginas elaborado por Guzmán se mencionan algunas “mejoras al desarrollo funcionario” durante su gestión, respecto a lo cual señala que “entre 2019 – 2023, se ha ascendido o promovido al 57% de la dotación, que 53 funcionarios están recibiendo la asignación profesional, desde el año 2021, luego de una modificación al Reglamento”.

También refiere que “54 personas cesaron en su cargo durante el mismo periodo (incentivo al retiro, renuncia, fallecimiento)” y que “8 personas se desvincularon del servicio: 3 por mala evaluación, 4 término de Contrata, 1 salud incompatible y 2 por procedimientos disciplinarios”. Lo anterior, a pesar de que se han presentado 15 demandas laborales en Tribunales de Valparaíso por despidos en el Senado.

En el oficio el secretario Guzmán expuso también “Decisiones y gestiones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral y la participación funcionaria”; metas de gestión con 397 reuniones de trabajo; un Plan Estratégico Institucional; y relata las razones por las que supuestamente desvinculó al exfiscal Javier Norero tras 21 años de servicio, contando detalles que –a juicio de la Fedacon– son “confidenciales e improcedentes”.

Entre estos se menciona que, tras dos décadas en la institución, se detectó que “su labor de Fiscal, como Jefe de la Unidad Jurídica no resultó ser la esperada, presentándose como ineficiente”, aborda errores en documentos y añade que “estando la Fiscalía a cargo del centro de respuestas ciudadanas, se dejó de contestar más de 1.000 (mil) consultas ciudadanas”.

En el oficio también alude a la oferta de pago de $30 millones “al exfuncionario Hernán Muñoz”, desvinculado por mala calificación, y señala que el “supuesto otorgamiento de una carta de recomendación es completamente falso”. Dicho episodio se lo relató el presidente de la Anef, José Pérez Debelli, a la directiva de Fedacon, y es parte de una de las demandas laborales presentadas que aún se tramita.

Uno de los puntos que más inquieta a los parlamentarios del Senado es la presentación que los funcionarios del Congreso llevarán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ante ello, el secretario general buscó dar tranquilidad a los legisladores: “No hay un fundamento de la entidad que permita sustentar alguna reclamación ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, como se indica en la nota (de El Mostrador) que se hará, toda vez que lo obrado, se ha hecho conforme a la ley vigente y aplicable al caso, lo que se ratificó por resoluciones judiciales de los tribunales superiores de justicia”, sostiene Guzmán en su oficio.

La declaración sindical que desmiente a Guzmán

Tras la difusión del documento hecho llegar por Guzmán a los legisladores, aludiendo a un reportaje publicado por El Mostrador, la Federación de Asociaciones del Congreso ahondó en algunos hechos que se le imputan, desmintió información del oficio del secretario del Senado y reveló nuevos antecedentes en medio de la tensión que reina en la Cámara Alta.

“FEDACON recuerda que el señor Guzmán, en junio de 2020, mientras la población tenía limitados sus desplazamientos por la pandemia, se fue a almorzar a un restaurante en San Miguel junto a dos amigos, ordenando al chofer institucional a trasladarlo en el auto fiscal. Si bien sus acompañantes fueron sancionados administrativamente y pagaron sus respectivas multas sanitarias, a él nada le pasó. Eludió toda responsabilidad penal, administrativa y ni siquiera pagó la multa. Algo que seguramente no cualquier persona podría hacer y que demuestra que el señor Guzmán se pone por sobre las severas reglas que aplica para juzgar la conducta y el trabajo de sus subordinados”, señala el texto de la declaración pública. “Este almuerzo que recordamos es porque mientras el secretario usa el auto fiscal para ir a reunirse con amigos fiscales, por la misma falta él levanta cargos contra el entonces chofer del senador Alfonso De Urresti, cuando era vicepresidente del Senado, y mientras lo fue a buscar al aeropuerto lo acusa de haber pasado a comprar para que se le sancione. Tiene una vara distinta para medir a los demás”, sostiene un dirigente del Legislativo. En esa línea, la declaración –de dos páginas– de los funcionarios del Parlamento plantea además que, desde que asumió el cargo, Guzmán usa “investigaciones sumarias y sumarios administrativos, evaluaciones de desempeño, programas de mejoramiento de gestión (PMG), capacitaciones obligatorias y la precariedad de los vínculos a contrata como armas” contra los trabajadores, “con absoluto desprecio del derecho administrativo”, valiéndose de “su profesión de abogado y su poder para despreciar la ley, en la casa de la Ley, poniendo en riesgo” la estabilidad del Congreso. En el mundo político, tanto en el oficialismo como en la oposición, el documento con el nuevo reclamo de los funcionarios del Parlamento contra el exfiscal Guzmán causó ruido y reacciones. “La carta señala situaciones de una cierta irregularidad y, al menos, valdría la pena esto que se transformara en una acción judicial laboral. Los temas laborales no se resuelven con declaraciones y denuncias, sino recurriendo a los órganos pertinentes”, dijo a El Mostrador el exministro del Trabajo y expresidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), uno de los pocos socialistas que aceptó comentar las denuncias contra Raúl Guzmán.

En tanto, el senador Iván Moreira (UDI), tras varias consultas periodísticas, señaló desde su cuenta de Twitter que “no se referirá por ahora a la carta (sindical) pero que él y sus pares Yasna Provoste (DC) y Karim Bianchi, hemos levantado la voz por muchas situaciones irregulares que a nuestro juicio no corresponden y existe en el Senado un muy mal ambiente laboral”.

La declaración pública de Fedacon también comentó el despido del exfiscal Javier Norero.

“Puso término anticipado a la contrata del Sr. Fiscal, un funcionario de 21 años de servicio evaluado por 20 años en Lista 1 (Distinción), y este año en Lista 2 (Buena), contra jurisprudencia unificada de la Corte Suprema sobre confianza legítima. Ha torcido el proceso reglado de evaluación de desempeño considerándolo abiertamente como un funcionario de mal desempeño, y ha dañado su imagen de manera pública, a través de una carta enviada a todas las senadoras y senadores con información que debiera ser de carácter reservada, pero que además es imprecisa, parcelada y sesgada”, dice la declaración.

Según advierte el texto, el despido de Norero, “en un servicio que tiene más del 50% de su dotación a contrata”, envía un mensaje de riesgo institucional a lo trabajadores y “la función pública de profesionales, técnicos y administrativos que presten sus servicios al Estado de modo permanente, con autonomía y prescindencia política, sin carácter de botín”.

“Advertimos, también, que Guzmán, infringiendo los principios del derecho administrativo ha llamado a concurso público en calidad de contrata un cargo de extrema relevancia que está vacante en la planta del Senado, el cargo de Contralor, a riesgo de politizarlo”, añade Fedecon.

Exministro del Trabajo Osvaldo Andrade: “Guzmán podrá ser jefe de servicio, pero tiene jefe”

Asimismo, en el contenido se contradice a Guzmán sobre los $30 millones que habría ofrecido a un funcionario.

“FEDACON respalda al presidente de la ANEF, señor José Pérez Debelli, y no duda de su palabra (en su declaración en tribunales laborales), a quien, por su intermedio, el señor Guzmán habría ofrecido $30.000.000 y una carta de recomendación al ex funcionario, señor Hernán Muñoz, a objeto de evitar una nueva judicialización. FEDACON, en compañía de las organizaciones sindicales nacionales ANEF y CUT, e internacionales CONTLAC y CLATE, que nos respaldan (..) continuará alertando sobre estos graves acontecimientos que dejan al Senado en una situación vergonzosa (…), a fin de activar los mecanismos de control y contrapeso propios de un Estado de Derecho democrático”.

“Preocupa que la denuncia se personifique en una persona cuando el empleador es el Senado. El señor Guzmán, en la medida que hace esas cosas, entiendo que se siente premunido de cierta competencia, una facultad que le da una autoridad política. Él podrá ser jefe de servicio, pero tiene jefe. En el caso de las Cámaras, es el presidente de la Corporación. Llama la atención que la denuncia no diga nada del jefe del Senado. Si mañana los trabajadores tuvieran que demandar, demandan al Senado que tiene un presidente (Juan Antonio Coloma), que tiene el rol de dirección política del Senado. La mesa no puede estar ajena. Yo fui presidente de la Cámara, no hubo mayor problema laboral, pero, si había, lo veíamos como mesa e instruíamos al jefe de servicio, el mismo secretario que hay ahora (Miguel Landeros)”, sostuvo el exministro del Trabajo Osvaldo Andrade.

Al cierre de esta edición, ninguno de los miembros de la Comisión de Régimen Interior del Senado, que fiscaliza el desempeño del secretario general Raúl Guzmán, estuvo disponible para comentar las denuncias. Solo el senador Alfonso de Urresti (PS), quien conoce a Guzmán desde sus años de estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, señaló a este medio que “analizaría las denuncias con detalle para dar una opinión posteriormente”.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), no respondió los mensajes ni llamados de El Mostrador.