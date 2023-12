Con largas filas para excusarse y lenta apertura de mesas comienza el plebiscito constitucional 2023

A partir de las 8:00 de la mañana los más de 15 millones de chilenos habilitados para sufragar ya pueden comenzar a acercarse a sus locales de votación para respaldar o no la propuesta constitucional que será plebiscitada este domingo 17 de diciembre.

Los vocales de mesa comenzaron a llegar minutos antes de la hora señalada para la apertura de mesas, para que estén constituidas más temprano. Pero, en paralelo, los chilenos ya hacían filas en las distintas comisarías del país para excusarse por no votar. En algunos casos, como Punta Arenas, la gente hizo fila por dos horas.

¿Cuáles son las multas por no votar? Recordemos que el voto es obligatorio en Chile, con la excepción de las votaciones de primarias y los que viven en el extranjero (en esta ocasión). Quienes no ejerzan el sufragio pueden acarrear multas que serán cobradas por los Juzgados de Policía Local respectivos. Las multas para quienes no cumplan pueden ir desde las 2 Unidades Tributarias Mensuales, UTM, (poco más de $128 mil) las 8 UTM ($513 mil aproximadamente).

Voto en el extranjero

Si bien parte a las 8:00 horas la votación en territorio nacional, en el extranjero ya comenzaron los sufragios.

Es lo que pasó, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ya que a las 16:00 horas de Chile de este pasado sábado se abrieron las mesas en el país oceánico.

Cabe recordar que 127.552 chilenos están habilitados para sufragar desde el exterior. Los comicios se desarrollarán en un total de 65 países, los que tendrán 119 locales de votación.