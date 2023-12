Cristián Leporati: “Triunfo del En Contra es una derrota para los verdaderos chilenos”

El académico dijo que el electorado no le creyó a la derecha ni a la extrema derecha. A su juicio, es un fracaso en lo comunicacional y político para el Partido Republicano y Chile Vamos. “La ciudadanía no juzgó al Gobierno, sino al sistema político. Chile no se merecía el ‘que se jodan'”, comentó.

“Una derrota para los verdaderos chilenos”. Así resume el experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati, el resultado del plebiscito constitucional de 2023, donde la opción En Contra se posicionó por sobre el A Favor con más de 10 puntos de diferencia. A juicio del profesor de Comunicación Política y Gubernamental de la UDP, el “que se jodan” y la referencia a “los verdaderos chilenos” en la campaña de la derecha fueron las consignas que finalmente sepultaron su campaña. Según el Servel, la opción que aprobaba el texto apoyado por Chile Vamos y el Partido Republicano, solo ganó en las regiones del Maule, Ñuble, y La Araucanía, aunque por estrecho margen. En tanto, en la Región Metropolitana, el triunfo de la postura que rechazaba la propuesta fue arrollador. Sin embargo, en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, históricos bastiones del poder en Chile, ganó el A Favor por 68,3%; 73,78% y 79,26%, respectivamente. Resultado dramático Para el profesor Leporati, las tres son comunas “burbuja” del país, donde están quienes estudian en los mismos colegios, en las mismas universidades y “se reproducen endogámicamente en lo identitario y en lo cultural”. Según el académico, son quienes perciben y piensan un Chile distinto al resto y “creen ser los ‘verdaderos chilenos'”. Esto es dramático para Cristián Leporati, ya que en dichas comunas, se concentra la clase dirigente y empresarial que en su mayoría respalda a la derecha. “El que se jodan y el concepto de los verdaderos, molestó a la gente“, declaró Leporati, para quien la victoria del En Contra fue un voto de castigo para la derecha, aunque cree que de todas formas hay una lección para la política en general. “Los procesos de cambio ya no están en manos de los partidos, es la gente la que ahora decide”, sentenció el académico, además de resaltar que, con el poder en manos de la ciudadanía, incluso puede que un nuevo proceso constitucional surja tanto seis meses más como en 10 años. “El electorado no le creyó a la derecha y a la extrema derecha” Después del plebiscito, según Leporati, el Gobierno del Presidente Boric debe mejorar su gestión, y la derecha no debería intentar echar abajo los acuerdos con el oficialismo. “Es momento de trabajar juntos”, sostuvo. Consultado por si las razones del descontento que detonó el estallido social de octubre de 2019 siguen vigentes, el académico cree que “siempre están en potencia”. Todo depende, dijo, de la interacción entre el Gobierno, la oposición y el sector empresarial. Cristián Leporati, exdirector de la Escuela de Publicidad UDP y panelista del programa Juntos y Revueltos de El Mostrador Vodcast, concluye que la estrategia comunicacional del A Favor fracasó, al sustentarse en tres ejes: El juicio de la derecha al Gobierno, al tratar de involucrarlo directamente. “Boric vota en contra, Chile vota a favor”, decían. Por no enfocarse en resolver los principales problemas del país: seguridad, economía, migrantes, entre otros. E intentar cerrar un ciclo constitucional y evitar que en el futuro se vuelva a abrir por parte de la extrema izquierda. “El electorado no le creyó a la derecha y la extrema derecha, es un fracaso en lo comunicacional y político para el Partido Republicano y Chile Vamos. La ciudadanía no juzgó al Gobierno y sí al sistema político en general. Chile no se merecía el ‘que se jodan'”, cerró el académico de la UDP. Leporati también tuvo palabras para lo ocurrido en La Florida, donde en su opinión “el aprovechamiento populista y performático de los problemas de seguridad en la comuna por parte del alcalde Rodolfo Carter (exmilitante UDI) no rindieron resultado electoral”. Un 62,27% de los vecinos votaron en contra de la nueva constitución; incluso más que en el Rechazo del plebiscito 2022. El académico dice estar tranquilo con el resultado final, y valora que la mayoría de las encuestas locales hayan acertado el pronóstico.