Académica de Princeton llama a controlar problema de seguridad en Chile “de forma democrática”

Deborah Yashar, académica de Ciencia Política de la Universidad de Princeton, participó en el XIV Congreso Chileno de Ciencia Política organizado por el Departamento de Estudios Políticos de la Usach para analizar la realidad latinoamericana.

En el marco de este encuentro, que se desarrolló en la Universidad de Santiago, diversos especialistas analizaron temas relevantes tanto para nuestro país como para Latinoamérica. Uno de los tópicos fue la seguridad y violencia, con Deborah Yashar como exponente.

La académica de Ciencia Política en la Facultad de Política, en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, Directora del Princeton Institute for International and Regional Studies y autora del libro “Homicidal Ecologies: Illicit Economies and Complicit States in Latin America”, reflexionó sobre los desafíos que plantea el crimen y la violencia a la democracia en América Latina.

“Es preocupante y me ha sorprendido un poco, porque generalmente los datos de violencia chilenos son bajos comparados al resto de la región, si hablamos de homicidios y delincuencia. Pero ha subido mucho en los últimos años y existe una desconfianza a los gobiernos de turno”, sostuvo.

Para la especialista, “es el momento de controlar el problema, pero hacerlo de forma democrática”. En ese sentido, apuntó que es importante generar relaciones y confianzas entre las policías y las comunidades. Yashar planteó, además, la idea de hacer un trabajo regional para comprender las situaciones que se atraviesan en el continente.

Respecto a la voluntad política para lograr aquello, la especialista fue clara: “Ahora tenemos países en la región que no son democráticos y otros muy de mano dura. A nivel general hay voluntad, pero una conversación política va a ser difícil pero tenemos que tratar de hacerlo. La violencia no es solo local, el narcotráfico, por ejemplo, es una economía transversal”.