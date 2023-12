Agostini e impuesto al diésel de camioneros: “Me parece complicado tolerar ese chantaje al Estado”

El economista Claudio Agostini se refirió a los mecanismos de control de evasión y en las maneras de ampliar la base de los impuestos, criticando en especial manera lo que ocurre con los camioneros con el impuesto al diésel.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez señaló que es “razonable avanzar primero en mecanismos de control de evasión, reducción de evasión, elusión también, y en ampliar la base del impuesto. Muchas de las evasiones están asociadas a un montón de exenciones y regímenes especiales que se usan para evadir o eludir impuestos”.

“La renta presunta, que hemos hablado otras veces, es uno de ellos”, ejemplificó. En ese sentido, Agostini dijo que en la actualidad “hay más consenso, hay informes del Fondo Monetario, de la Comisión Tributaria que convocó el exministro Ignacio Briones en su momento, donde hay bastante consenso, bastante información, están los números, están los mecanismos, y a mí me parece razonable avanzar en eso y ojalá rápido”, añadió.

“Después de eso vemos si se necesita subir impuestos o no, desde el punto de vista de subir algunas tasas de otros impuestos”, recalcó.

Agostini sabe que, por ejemplo el tema de la renta presunta tiene un componente político que lo hace difícil de implementar. Y mientras eso se implementa, el fisco y el Estado tienen que buscar mecanismos para atraer los recursos que se necesitan para poder alcanzar reformas que el país necesita. Por lo mismo, insiste en ir contra estos régimenes especiales y exenciones que fomentan la evasión. Es acá donde menciona la situación de los camioneros.

“A mí me parece que corresponde ir de frente con estos regímenes especiales y exenciones que fomentan la evasión, porque si no, es difícil decirle al país y a los contribuyentes que el Estado necesita más recursos por las razones correctas. Hay necesidades de educación, de salud, de pensiones, así que tienen que ponerse con más, pero los que tienen mecanismos para evadir y siguen evadiendo no los vamos a tocar, políticamente es difícil”, dijo.

“Es complicado ese mensaje, me parece muy complicado. No solo por lo injusto, sino porque al final dices que los grupos de presión pagan los impuestos que quieren y el resto de los contribuyentes pagamos lo que corresponde. Como pacto social, como forma de funcionar de un sistema tributario, me parece complicado”, agregó.

Dentro de los que se oponen a la renta presunta están los transportistas, y la Sociedad Nacional de Agricultura, “con mucha fuerza. Detrás de esas empresas hay muchas empresas de papel, a propósito de lo que estábamos hablando, que son para utilizar el mecanismo de renta presunta y evadir impuestos”.

“Y el otro, si hablamos de políticamente difícil, es el impuesto al diésel. La mitad de la recaudación tributaria del pacto fiscal que propone el ministro Mario Marcel está en el sistema tributario. En el impuesto al diésel, si dejamos de devolvérselo a los camioneros y lo subimos al nivel que corresponde, dado la congestión y la contaminación que están asociadas al uso del diésel en el transporte, ahí está la mitad de la recaudación. Y hoy día podríamos tener esa recaudación y además reducir la contaminación, que en algunos casos tiene efecto en la salud de muchas personas en forma importante”, dijo.

“Entonces, de nuevo, me parece complicado decir que estamos chantajeados por un gremio que al final, porque ellos quieren y pueden y bloquean las carreteras, no pagan el impuesto que les corresponde. Me parece complicado aceptar y tolerar ese chantaje al Estado y al resto de los contribuyentes que hace un gremio que tiene la posibilidad de bloquear carreteras”, criticó.

Agostini indica que esta es una lucha que ningún Gobierno ha querido tomar. “A mí me parece por lo menos que es importante enfrentar eso y mostrarlo. Hy día el Congreso tiene que elegir.

¿Vamos a ir por darle un beneficio a los camioneros o vamos a subir las pensiones a los jubilados que lo necesitan? Esa es la pregunta. Y hay que enfrentarla. Y tienen que tomar una decisión. Hoy día a mí me parece incorrecto decir que si lo subimos se toman la carretera. Bueno, pero es que si lo subimos tenemos para pagarle las pensiones a gente que lo necesita.

Entonces, el bloqueo de carreteras impide un aumento de pensiones. Eso es. Y debería plantearse así. Y bueno, votemos. Y que el Parlamento legítimamente decida si prefiere darle un privilegio tributario a los camioneros o subir las pensiones. Esa es la forma”.

“No tiene por qué ser de golpe tampoco. El impuesto al diésel se puede subir gradualmente. Pero yo creo que hay que enfrentar esos temas. Por lo mismo que te decía, es bien injusto decir, ¿saben qué? Todos los contribuyentes que pagan lo que les corresponde, vamos a subirles los impuestos. Y los que evaden y tienen privilegios tributarios, los vamos a dejar que sigan evadiendo y que sigan manteniendo los privilegios. Es difícil sostener un sistema tributario así en el tiempo, porque eso incentiva futura evasión”, cerró.