Los 25 puntos que hundieron el liderazgo de Carter en La Florida

Para el analista político de la UCV, Guillermo Holzmann, la votación en el plebiscito respondió a una serie de factores que van desde lo emocional a la intuición y la ideología, pero que “no estuvo marcada necesariamente por las figuras políticas” que aparecían declaradamente en una posición.

“Hubo un desacoplamiento importante del electorado a las posiciones extremas o confrontacionales y a la correlación de votos que obtuvieron los consejeros constitucionales y la forma en que se votó en el plebiscito. Hay un comportamiento electoral distinto. Se pone cuesta arriba, para el Partido Republicano y José Antonio Kast, proyectar la exitosa elección anterior en las regionales y comunales. En esa misma categoría está el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter”, observa Holzmann.

Y agrega: “Carter se ha mostrado como un líder político mediático, que comparte espacio con Germán Codina, de Puente Alto, y quizá está mucho más adelante, porque posee un apoyo más transversal que Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia. Pero acá, para Carter, hay una señal importante en términos de que las ideas asociadas a la propuesta constitucional, incluso independientemente de que haya estado a favor o en contra, no fueron consideradas en el electorado como lo esencial. En consecuencia, el liderazgo de Carter queda disminuido y, sin lugar a dudas, tendrá que plantearse otros elementos de campaña para recuperar esa visibilización que habían logrado las encuestas. No obstante, no es posible extrapolar los resultados del plebiscito a las próximas elecciones. Es un dato, no es un predictor”.

El politólogo de la U. Central, Marco Moreno, coincide: “La votación en La Florida y la gestión de Carter confirman que, pese a la cercanía de los alcaldes con los ciudadanos, esto no necesariamente se traduce en influir en los votos. Pese a la agenda importante que desplegó el alcalde el 2023, en orden público y seguridad, que tenía visión efectista desde la demolición de mausoleos narcos, la solicitud del Estado de Excepción en la Región Metropolitana y la creación del batallón Carter, que de alguna manera buscaban consolidar la crítica a la gestión del Gobierno en esto, finalmente, no hay endoso inmediato de las decisiones de alcaldes y la lealtad de los electores al respaldar esas decisiones”.

En tal sentido, añade: “Algo parecido hubo en La Reina. La proximidad con los problemas ciudadanos en el territorio no muestra correlación directa, y esa idea de que Carter, Codina o Matthei, de derecha, podían convertir un plebiscito en una evaluación al Gobierno… Las personas separan las cosas, el combate de funerales de narco no logró convencer a los ciudadanos de La Florida. Tampoco hubo endoso de votos del Rechazo en el plebiscito 2022, donde La Florida estuvo muy empatada”, señala Moreno.