Desbordes critica cercanía de Chile Vamos con Republicanos: “No podemos hacer una mesita Té Club”

El expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aconsejó a Chile Vamos a que se mantengan como una derecha dialogante y que no se acerquen al Partido Republicano.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Desbordes comenzó haciendo un ejemplo con lo que pasó en España, con el Partido Popular (de derecha) y la irrupción de Vox (extrema derecha).

“Te voy a repetir una frase que me dijo Pablo Casado cuando él era presidente del Partido Popular (PP) y yo era presidente de Renovación Nacional (RN). Él me dijo que se aliaron con Vox, se aliaron como una alianza. Se juntaron con ellos y entraron dos millones de votos por la derecha y se nos fueron diez por el centro. Perdimos diez millones de votos por el centro. Cuando el PP dijo que esa es su identidad, eso son ellos. Desde una derecha un poco más dura hasta el centro, los más moderados, son el Partido Popular. Tenemos nuestra identidad, nuestro proyecto. Vox es un proyecto distinto, paralelo. No es mi enemigo, pactaremos con ellos electoralmente, pero no nos vamos a mezclar”, ejemplificó.

En esa línea, Desbordes agregó que “José Antonio Kast no es mi adversario, no es mi enemigo, yo no tengo ningún problema personal con él, pero él no es parte de Chile Vamos, él nos va a competir. Y si somos tan ingenuos para creer que con quien nos quiere competir y nos quiere reemplazar, mañana podemos sentarnos a la misma mesa y hacer una mesita del Té Club, no se puede, no se puede”.

“Ahora, cuando a mí la centroizquierda, la socialdemocracia, me dice que estoy con Republicanos, yo digo perdóname, pero de vuelta tú estás -volviendo al ejemplo español- sentado con el poder. Estás en la misma mesa con el poder. No me vengas a mí a decir que la centroderecha se junta con la derecha dura, con la ultraderecha, porque la centroizquierda está junto con la ultraizquierda, con la izquierda dura”, insistió.

“Y en ese escenario, por supuesto, que nos obliga a estos pactos. Hay gente buena en Republicanos, gente bien valiosa. Pero hay otros, lamentablemente, terraplanistas, negacionistas del cambio climático, etc. Es un tema que tiene que resolver José Antonio Kast. Yo creo que a él le viene un periodo complejo, en donde va a tener que ordenar sus filas, porque entró de todo cuando él lo constituyó, y por supuesto, aquí viene un periodo también difícil”, dijo.

Para Desbordes, el mayor riesgo de todo esto es que ahora a Republicanos le apareció otro grupo “por la derecha”, liderado por el senador Rojo Edwards, “que dicho sea de paso, salió electo senador porque se colgó de la figura de José Antonio Kast. No lo conocía la gente de la Región Metropolitana, salió electo senador porque era el senador de Kast”.

“Hoy día, desconoce a José Antonio, se sale el partido, arma su grupo, y hay como cinco o seis émulos de Javier Milei hacia la derecha republicana, que van a tironear a Republicanos más hacia la derecha, probablemente. Y republicanos van a tener la tentación de competirles para que no perder ese lote de la derecha”, agregó.

El temor de Desbordes es que en Chile Vamos “caiga en la tentación de seguir a Republicanos en esa derechización que se les va a producir. Desde la UDI y un sector de RN, partan detrás de ellos, poniéndose más a la derecha todavía, que es lo que pasó en la DC histórica aquí en Chile, en donde cada vez se van corriendo, con efecto dominó, más hacia la izquierda en la medida que aparecía el Frente Amplio, que se aliaban con el PC”.

“Yo espero que eso no pase. Que si Republicanos empiezan a competir por el espacio a la derecha de Republicanos, nosotros miremos eso nomás y nos concentremos en propuestas de coalición de centroderecha moderna, muy distinta a una derecha de Jair Bolsonaro, muy distinta a la de Donald Trump, y distinta también a la de José Antonio Kast, siendo bien distintos casos con los dos líderes que te mencioné, pero el proyecto es distinto, es otro”, añadió.

“Chile Vamos tiene que fortalecerse, tiene que plantarse frente al gobierno con propuestas concretas, tiene que reconstruir sus comisiones temáticas, programáticas, y empezar a trabajar fuerte los liderazgos municipales, en buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía, que las tenemos y podemos conversarlas con el gobierno, y no tener miedo de llegar a acuerdos”, indicó Desbordes.

En esta materia también detecta un problema: “En esta lógica que pasa en la extrema izquierda, también en la extrema derecha, en donde atacan a todos aquellos que están dispuestos a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos, lo tratan de traidor de inmediato. No hay que tener miedo a eso, sobre todo con votos obligatorios, donde cientos de miles, millones de personas que no votaban, entraron a votar ahora y son personas que no están detrás de estos proyectos extremos”.

“Y vuelvo a insistir entonces, perfilar un Chile Vamos, no sé si con Amarillos, con Demócratas, en donde seamos capaces de poner sobre la mesa una alternativa, que también dos años más logre, recuperar el gobierno. Tenemos liderazgos como el de Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, que están súper bien perfilados, hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, pero para eso, que la ciudadanía nos tiene que ver como una coalición firme, clara, con propuestas y dispuesta a conversar, pero, vuelvo a insistir, con los puntos sobre la mesa antes de armar estas grandes mesas de diálogo, que muchas veces no llegan a nada”, cerró.