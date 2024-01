Los 30 millones de pesos que enredan al secretario del Senado, Raúl Guzmán

El ánimo de escrutinio de legisladores de la Cámara Alta y sindicatos sobre el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, mantiene la tensión y un clima enrarecido en el Congreso, tras la manifestación de cerca de 15 parlamentarios en la Sala.

Según sostienen varios senadores, la denuncia laboral que más complicaciones le genera al secretario general de la Corporación, el jefe del servicio, es una demanda ante el Juzgado de Letras de Valparaíso, en donde se mencionan una llamativa oferta “30.000.000 de pesos y una carta de recomendación” de Guzmán al demandante, el exchofer del Senado Hernán Muñoz.

Ello, porque en un oficio del secretario general, dirigido a todos los senadores del Congreso, este negó la veracidad de la oferta transmitida a Muñoz, hecha a través del presidente de la Anef, José Pérez Debelli, y que según la demanda laboral –cuya audiencia está fijada para el 1 de febrero– se produjo en la oficina de Raúl Guzmán, en Santiago.

En el señalado oficio, Guzmán aseveró que sobre la “supuesta oferta de pago de $30.000.000 al exfuncionario Hernán Muñoz, desvinculado por mala calificación, y supuesto otorgamiento de una carta de recomendación, aquello es completamente falso”. Según precisó, “cualquier transacción o avenimiento es previamente evaluada con los Abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE)”, lo que luego es “comunicado a la Comisión de Régimen Interior del Senado para su conocimiento, de forma previa a la aceptación por parte del servicio”.

Sin embargo, en el caso hay, a lo menos, una comunicación por WhatsApp entre Guzmán y el presidente de la Anef, José Pérez Debelli, que es parte de la evidencia en el juicio y que ya ha llegado a manos de algunos legisladores.

Se trata de un registro fechado el 12 de enero de 2023 por Pérez Debelli, quien luego de una reunión entre ambos y mediante el uso de sus “buenos oficios”, expuso a Guzmán argumentos para una reconsideración de la calificación de Muñoz y su despido.

El contenido de la charla –registrada ese día de enero de 2023, poco antes de las 11 de la mañana– es el siguiente:

-Raúl Guzmán: ¿Puedes hablar?

-José Pérez: Estaba pendiente por consultar por la oferta para el funcionario Hernán Muñoz, con los 30 millones y la carta de recomendación. Estoy en Ruta Puerto Montt rumbo a Chiloé por Anef.

-Raúl Guzmán: Ayer tuvimos reunión de la comisión de Régimen Interno para comentarte.

No obstante el registro del diálogo, Guzmán negó la oferta mencionada en el WhatsApp a los 50 senadores en el oficio de 10 páginas, donde también comenta un reportaje previo de El Mostrador.

La versión de José Pérez

Por su parte, el presidente de la Anef, José Pérez Debelli, no tiene dudas, pues señala que la oferta existió: “Nos reunimos en su oficina de Santiago, él me invitó a su oficina en la sede del Senado, y aquí paso a contar el caso de los 30 millones. Fui a su oficina, para que él pudiera ver y escuchar cuáles eran nuestros argumentos. En la Anef sostenemos que el señor Hernán Muñoz no podía perder el trabajo, ya que había sido sancionado antes por la falta cometida, que no era para una destitución. En su oficina en Santiago, estaba el equipo que lo acompaña, obviamente, la secretaria también”, relata a El Mostrador.

El dirigente sindical cuenta que la conversación fue extensa y detalla cómo se produjo la oferta: “En la conversación, Guzmán me señaló que los funcionarios tenían un derecho de indemnización, que es un logro, y dijo que también lo tiene la Anef. Yo le precisé: es el incentivo al retiro. Y él dijo ‘uno puede evaluar eso, no tengo cálculos acá’. Y entonces Guzmán me puso una cifra. Él colocó esa cifra: 30 millones y una carta de recomendación. Yo le dije que no era la mejor opción, ya que él quería seguir trabajando y le indiqué: yo recojo este planteamiento, no puedo definir si él lo aceptará o no, lo que puedo hacer yo es transmitir la oferta a la presidenta de Fenacon, Elizabeth Cangas, para que ella le transmita lo que usted me señala a Hernán Muñoz, pero le insisto que a la Anef no le parece la forma en que fue notificado en lista de destitución. Luego vino un WhatsApp”, relata el líder de la organización gremial.

Y precisa: “Pasó un tiempo, Elizabeth (Cangas) habló con Hernán Muñoz y se rechazó. En el intertanto, pasaron dos o tres días, en que Muñoz aún no respondía. Entonces, se me pidió que le consultara a Raúl Guzmán, el 12 de enero de 2023, si se mantiene el ofrecimiento de los 30 millones y la carta de recomendación. Y lo hice por WhatsApp. Y él respondió: ayer tuve reunión de Régimen Interno, para comentarte novedades. No me dijo ‘Oye, yo nunca dije eso’. Está en el WhatsApp, no tengo por qué ocultarlo”, asegura el presidente de la Anef a El Mostrador.

Luego agrega Pérez Debelli: “Yo no voy a inventar una cifra, no lo concibo, nunca pedí una cifra. Mi objetivo era otro, que se revirtiera el despido arbitrario. Lo que pasa es que Guzmán en este oficio que envía a los senadores se victimiza. Y como está en este litigio laboral en Valparaíso, trata de adelantarse y manda el oficio a los senadores donde asegura que no ofreció ningún dinero a nadie. Eso se lo podrá decir a los 50 senadores, pero no a mí, como presidente de la Anef. Guzmán se equivocó en eso”.

“Primero nos reunimos un día en su despacho (en Valparaíso), donde yo le planteé que estábamos con una tensión y alerta de la Anef, por lo que estaba pasando con nuestros funcionarios, que son parte de esta federación. En esa mediación se dio una suerte, digamos, de conversación, de buena disposición, tengo que reconocerlo, pero no se avanzó mucho en algo concreto. Entonces, poco después concordamos reunirnos en Santiago, y ahí pasó lo de los 30 millones. Yo le dije ‘bueno, nosotros entendemos en Anef que el señor Hernán Muñoz está siendo despedido de manera arbitraria, tras 30 años de servicio, después de haber cumplido todas las etapas de un sumario, donde ya fue sancionado’. Él habló mucho en el tema de la ética, el cumplimiento, la probidad funcionaria, y estábamos de acuerdo, le dije ‘yo ahí no me pierdo, estamos en el aparato público, tenemos que tener la responsabilidad y la conducta de lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Esa coherencia la exigimos y nunca hemos perdido. Pero sí estamos en un despido arbitrario’. Él me dice ‘mira, yo tengo una pérdida de confianza, tenemos una ley que es distinta en el Senado en comparación con la Cámara de Diputados, donde hay un régimen distinto estatutario’. Yo le respondí que el despido es uno solo, y cuando se le despidió al señor Muñoz ya tenía la conducta con la falta ya pagada, por decirlo coloquialmente. Me acuerdo que estuvo suspendido del servicio un año y seis meses, mucho tiempo, después vino una sanción”, detalla el presidente de la Anef.

Efectivamente, la aludida sesión del 11 de enero de la Comisión de Régimen Interno, mencionada en el mensaje, y entonces presidida por el ahora ministro de Segpres, Álvaro Elizalde (PS), y la vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger (UDI), despertó gran interés de los legisladores y un número inusual de asistentes atiborró la Sala, aunque el registro no da luces de la motivante tabla de temas y solo señala: “Tratar asuntos propios de su competencia”.

Los otros parlamentarios asistentes fueron: Alfonso de Urresti (PS), Jaime Quintana (PPD), David Sandoval (UDI), Matías Walker (Demócratas), Karim Bianchi (IND), Iván Moreira (UDI), Kenneth Pugh (UDI), Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC). Algunos optaron por no referirse al tema. Otros, recuerdan la cita.

“A mí me consta que Guzmán le hizo una oferta de dinero a Hernán Muñoz, no recuerdo el monto, pero sí recuerdo que Guzmán le hizo una oferta. La reunión de Régimen Interno fue a solicitud mía”, señala el senador por Magallanes, Karim Bianchi, quien agrega que “le dije a Guzmán que esto iba a ser un problema para el Senado, acá esta persona va a demandar. Y me dijo ‘yo le ofrecí una suma de dinero, pero él la rechazó’. Y me dijo ‘pregúntele usted, senador, qué es lo que quiere él’. Yo le respondí: ‘Él quiere lo que corresponde, que no lo despidan’. Entonces, él me señaló que había una oferta. No recuerdo si me habló de 30 millones o no. Le señalé que si esta persona demandaba y salía ganadora del juicio, él tiene que asumir una responsabilidad, porque está despidiendo bajo argumentos que no correspondían”, sostiene Bianchi a El Mostrador.

“No recuerdo si en esa reunión se habló de un monto así, ha pasado mucho tiempo, y de él creo cualquier cosa. Pero hemos comentado que él tiene una tendencia a desfigurar la información, crea mitos (…). El clima laboral es de persecución y ningún presidente del Senado le puso atajo, le perdonan todo, y hace lo que quiere”, señala un legislador opositor.

Otro parlamentario, que pidió reserva de su nombre, recuerda mejor la sesión: “En esa sesión del 11 de enero se conversó del caso Muñoz. Fue presidida por Álvaro (Elizalde) y hablaron los senadores Bianchi (IND), Provoste (DC), Moreira (UDI), Aravena (RN) y De Urresti (PS). Hicieron una serie de observaciones. Fue curioso, porque estaba de invitado el jefe del Departamento de Finanzas del Senado, Andrés Salas, muy cercano a Guzmán, y asistió para hablar de temas de finanzas. Ahora, no recuerdo bien si se habló de ese monto millonario. Pero sí recuerdo que José Pérez nos comentó a algunos de esa oferta de los 30 millones en esos días. También nos lo informó la agrupación de la Fenacon”.

La audiencia del juicio laboral, caratulada “H. Muñoz contra el Senado”, tiene fecha para el 1 de febrero próximo.

Lea el oficio enviado a los senadores por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, AQUÍ.