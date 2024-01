Gobierno llama a evitar comparaciones entre lo ocurrido en Ecuador con situación chilena

La ministra del Interior, Carolina Tohá manifestó que “es totalmente atendible que miremos con mucho cuidado lo que pasa en Ecuador, pero yo pediría que no generemos esta idea de que estamos en la misma dinámica de Ecuador. No, no, no. Categóricamente no estamos”.

No son pocos los parlamentarios -principalmente de oposición- y otros actores políticos los que han pronosticado que los hechos de violencia que han ocurrido esta semana en Ecuador, con enfrentamientos armados entre el gobierno y el crimen organizado, se pueden replicar en Chile si el Ejecutivo no pone como prioridad principal la seguridad. Sin embargo, desde el mismo Ejecutivo han intentado bajar los niveles de crítica, asegurando que las dos situaciones no son comparables. La primera fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien asistió a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, para participar de la discusión sobre los proyectos de ley que proponen una nueva legislación anti terrorista. En el debate, la secretaria de Estado tomó la palabra y dijo que “la situación en Ecuador es ciertamente motivo de preocupación, hay fenómenos que se están manifestando en Ecuador que tienen síntomas en otras latitudes, aunque no hayan llegado a los puntos de Ecuador. La presencia del crimen organizado, la mayor presencia de armas, es algo que estamos viendo también en Chile y en muchos otros países”. En ese sentido, Tohá manifestó que “es totalmente atendible que miremos con mucho cuidado lo que pasa en Ecuador, pero yo pediría que no generemos esta idea de que estamos en la misma dinámica de Ecuador. No, no, no. Categóricamente no estamos”. “Ecuador tiene cuatro veces los homicidios que en Chile. En el transcurso solo de este año, respecto al año pasado, los ha aumentado en un 69%. O sea, está con unos ‘altos’ en la dinámica de los homicidios que en Chile estamos en otra tendencia, en Chile se está frenando el alza, al menos este año”, explicó. Por lo mismo, solicitó cautela “a la hora de decir ‘mire vamos en la misma pista que Ecuador porque creo que eso no se condice con la realidad, pero además porque causa una alarma pública y nos hace vernos a nosotros mismos en una situación en que no estamos”. Oposición contra Monsalve Donde sí hubo críticas fue de los diputados de la bancada UDI Jorge Alessandri y Henry Leal, miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, quienes acusaron al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de “minimizar” la crisis de seguridad que se registra en Chile, en el marco del complejo escenario que actualmente vive Ecuador. Esto, porque Monsalve, al ser consultado por similitudes, aseguró que hay diferencias “relevantes” entre las realidades de ambos países, al destacar que en Chile “tenemos crimen organizado, pero no tenemos carteles”, así como “instituciones más profesionales y más fuertes”. “Es absolutamente irresponsable que el subsecretario del Interior esté tratando de minimizar la grave crisis de seguridad por la que actualmente estamos atravesando. Nadie, en ningún momento, ha señalado que en Chile estamos viviendo el mismo escenario que en Ecuador, pero de allí a justificar que porque en nuestro país no hay carteles no deberíamos estar preocupados, demuestra la desconexión que tienen con la realidad que vivimos”, criticaron los legisladores gremialistas, quienes agregaron que su posición “daría cuenta de que recién van a reaccionar cuando los carteles se hayan tomado el territorio”, dijeron los parlamentarios UDI.