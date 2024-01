Karol Cariola vuelve a la carga para presidir la Cámara de Diputados

La diputada Karol Cariola esboza una sonrisa cómplice, pero no confirma ni descarta si está disponible para su revancha: convertirse este 2024 en el primer cuadro comunista en presidir la Cámara de Diputadas y Diputados.

“No es oficial”, dice un miembro de la bancada del Partido Comunista (PC). Sin embargo, en el oficialismo ya comenzaron las primeras tratativas para que la diputada por el distrito 9, y primera mayoría electoral en las parlamentarias de 2021, sea la parlamentaria del PC que presida la mesa de la Cámara desde marzo próximo.

En el oficialismo explican con cierto optimismo que con el apoyo –y los votos– de las bancadas de diputados del Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad, la DC, más algunos independientes, votos del PDG y de Amarillos, se conseguiría la mayoría necesaria para que “sea encabezada por un(a) diputado(a) del PC”, aunque no mencionan el nombre de Karol Cariola.

“Hay un compromiso y la bancada de la Democracia Cristiana va a cumplir y honrar el compromiso que hemos asumido junto a otras fuerzas políticas del oficialismo, de Demócratas, del PDG, en relación al acuerdo administrativo de la Cámara. Y en ese sentido, cuando corresponda, según lo establezca la propia mesa de la Cámara, votaremos por un o una militante del Partido Comunista para presidir la Cámara. En eso no hay dudas y creo que ha sido tremendamente valioso lo que ha sucedido el martes en relación al Tribunal Constitucional, que más allá de las tiranteces de un minuto, se logró ratificar en la Cámara de Diputados (con apoyo del PC) a Alejandra Precht como la representante de la DC en el TC. Esos gestos del oficialismo, insisto, más allá de las tiranteces de un minuto, creo que hacen muy valorable el cumplimiento de los acuerdos políticos, y como jefe de la bancada de la DC puedo afirmar que nuestros compromisos los vamos a cumplir a cabalidad”, señala el diputado Eric Aedo.

Paradójicamente, la falange fue la principal responsable de los dos intentos fracasados del PC para presidir la testera. En noviembre de 2022, la Democracia Cristiana le quitó el piso a la diputada Cariola, por el apoyo de algunos legisladores comunistas a la querella contra el exdirector del INDH, Sergio Micco (ex-DC), presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos por el 18-O.

En 2023, cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado, la DC tampoco estuvo dispuesta a apoyar a un comunista sino que impulsó como carta a uno de sus militantes, el actual presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, pero dando una vicepresidencia a la diputada Carmen Hertz (PC).

“El apoyo de la DC y de 20 independientes”

Este año el panorama es distinto. Y ello se ha mostrado en las reuniones de las negociaciones por las municipales, donde coinciden la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. A ello se suma el apoyo comunista que recibió Precht. Además, Micco ahora es un cuadro de Amarillos y la querella está concluida.

“Existe un acuerdo firmado por los diversos sectores que integran el oficialismo, en orden a que la presidencia en el periodo que se inicia en marzo le corresponde a un parlamentario del Partido Comunista. Por cierto que confiamos en que el acuerdo será respetado, ya que lamentablemente el año pasado eso no ocurrió. Creo que respetar los acuerdos dignifica la política que está bastante trasquilada”, señala la diputada Carmen Hertz a El Mostrador.

Según los cálculos que maneja el oficialismo, Cariola contaría con 75 votos, entre los diputados oficialistas, la DC y los diputados independientes. Para alcanzar los 78 necesarios, se contaría con apoyos de Amarillos y del PDG.

Sin embargo, la diputada por Recoleta deberá sortear otros obstáculos. Según explican en el Partido Comunista, la bancada aún no define si la carta que se convertirá en el primer comunista en presidir la Cámara será Karol Cariola.

“Luis Cuello suena como una alternativa”

“No lo hemos definido aún. Cualquiera de los 12 diputados de la bancada puede ser. Es algo que se va a conversar en las próximas semanas. Una alternativa es Karol, pero hay quienes son de la idea de apoyar al diputado Luis Cuello, el jefe de bancada. Es una alternativa”, señala un legislador comunista.

Según explican desde la Comisión Política del PC, el nombre de Cuello había estado presente en 2022, cuando la DC no apoyó al partido que lidera Lautaro Carmona. Entre quienes ven con buenos ojos a Luis Cuello, explican que “es un hombre más cercano al presidente del partido, que está más perfilado y que se ofusca menos con el debate, es más piola y dialogante”.

“Aún no hemos hecho el debate en nuestra bancada. Lo que sí está claro es que le corresponde a nuestro partido presidir la Cámara. Pronto vamos a discutir quién va a ser nuestro candidato o candidata para la presidencia. Vamos a llegar a un acuerdo, a hacer un debate interno y luego vamos a levantar un candidato o candidata. Yo prefiero no adelantar ningún nombre, porque es una definición que debemos adoptar colectivamente y, por lo tanto, no puedo anticipar ninguna nominación”, explica el jefe de bancada del PC, Luis Cuello.

En tanto, la diputada comunista Alejandra Placencia pone un toque de misterio y entresijo a la definición: “El acuerdo se mantiene. Pero no vamos a hablar del tema”, expresa a través de un asesor.

“La prioridad es Karol Cariola, es la primera mayoría electoral del país”

Por su parte, los defensores de Cariola señalan que la candidata natural es ella. “La prioridad es Karol Cariola. Ella es la primera mayoría electoral del país y cumple su tercer periodo en la Cámara. Luis (Cuello) lleva su primer periodo, y acá la antigüedad en la bancada es muy importante”, puntualiza un alto dirigente del Comité Central del PC.

En la bancada comunista son cautos. Pero varias legisladoras defienden la opción de Cariola. Otros prefieren no dar nombres todavía, aunque comentan que la próxima semana habrá conversaciones consideradas claves.

“Hay un acuerdo firmado por diversas fuerzas políticas que suscriben el acuerdo administrativo, indicando que al PC le corresponde este periodo. Y sobre el nombre, aún no lo hemos definido”, indica la diputada Daniela Serrano.

La diputada del PC por Coquimbo, Nathalie Castillo, agrega: “Esperamos que los partidos y las bancadas cumplan con los compromisos y acuerdos. La presidencia le corresponde al PC y eso es lo que tenemos hasta ahora. Esto será un consenso de nuestro partido”, subraya.