El Zoom de la discordia: por videoconferencia militancia PS critica duramente a senadora Vodanovic

Una agitada semana fue la que atravesó la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic.

El lunes parecía que todo sería miel sobre hojuelas. Por casi dos horas la mesa directiva del PS se reunió para conversar con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda. “Hubo un momento incómodo, porque incluso con el Presidente se abordó la querella de Jackson contra Fidel”, señala un testigo.

Según explican los socialistas, mientras la líder del PS llegaba a Palacio, recibió un llamado del presidente de RD, Diego Vela, donde le avisaba que en minutos el exministro Giorgio Jackson presentaría una demanda contra el senador socialista Fidel Espinoza, “por daño a la honra”.

La acción civil sorprendió a la senadora Vodanovic y le causó indignación que no se le avisara a su partido con la prudencia del caso.

No era el único incidente que la legisladora tuvo que sortear. A eso se sumaban un fuerte debate interno tras la revelación de su participación en las cenas en casa del lobbista Pablo Zalaquett, una declaración de la mesa del PS defendiendo al senador Fidel Espinoza ante la demanda de Jackson que generó confusión en la colectividad, acusaciones de deslealtad por parte del Frente Amplio y una carta del exdiputado Sergio Aguiló en que acusaba “un daño a la credibilidad del partido” por la serie de episodios.

A lo anterior se sumó una tensa reunión por Zoom, realizada el miércoles, con 160 militantes cercanos a la disidencia de la directiva, donde se le pidió explicaciones a la senadora.

Ahí la agitación de la colectividad quedó de manifiesto. Un sector de la Nueva Izquierda, que lidera la ex diputada Fanny Pollarolo, cuestionaron en duros términos el apoyo a Fidel Espinoza y la cena donde Zalaquett.

Pero también hubo cuestionamientos a la senadora Vodanovic desde su sector, la corriente socialista tercerista.

Tras una larga exposición a la militancia, dio la palabra a los asistentes. El tercero en hablar fue el exhombre del Segundo Piso y actual presidente el CNTV, Mauricio Muñoz, quien lanzó a la líder del PS una dura crítica:

“Estos incidentes aciagos que hemos visto en los últimos días, nos tienen dando explicaciones y tienen a los partidos del gobierno enredados. Lo ocurrido con el lobbista Zalaquett no es para felicitarla, ni la confusa declaración sobre el compañero Espinoza. Son cosas preocupantes y debemos resolverlas”, aseguró el abogado Mauricio Muñoz.

Y añadió algo tragicómico: “Pero a la conducción del partido no hay nada más que reprochar”.

La tarde miércoles, la presidenta del PS continuaba molesta con Revolución Democrática. El motivo de su disgusto, explican en la colectividad- era que el presidente de RD, Diego Vela, la había llamado, desde el Tribunal, cuando la demanda estaba por presentarse y poco antes de un punto de prensa.

Con rapidez, Vodanovic le expresó su molestia y articuló un comunicado, que a los cuadros socialistas, a la bancada de diputados y a dirigentes del Frente Amplio le cayeron como un jarro de agua fría.

El comunicado decía que la mesa del PS “fue informada de las acciones judiciales” del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el caso Democracia Viva, en el ministerio que encabezaba.

Además cuestionaba la demanda contra el senador.

“En relación a la demanda contra el senador Fidel Espinoza, lamentamos que no haya habido la posibilidad de dialogar tratándose de una discusión política, y que “la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”, expresaba el texto.

Este afirmaba que Espinoza había “actuado conforme a la política partidaria en las votaciones ante el Senado, respaldando al gobierno permanentemente” y añadía que las “acciones legales de Jackson contra el senador en nada ayudan a ello”.

La declaración de los socialistas, a su vez, fue impugnada por el Frente Amplio. “La declaración es una deslealtad con el Presidente de la República y la coalición”, aseguró el diputado Gonzalo Winter (CS).

Paralelamente esa tarde, parlamentarios y dirigentes de RD tuvieron una reunión de emergencia para evaluar el texto y responder.

Tras ello, las diputadas de RD, Ericka Ñanco y Maite Orsini salieron al ruedo y aseguraron que la declaración era “impresentable”.

Y Orsini reprochó por redes sociales que “acusar a Jackson de ser líder de una banda criminal no es parte de una discusión política”.

Ahí el enfrentamiento entre los socialistas parecía escalar a una espiral de medición de fuerzas.

“Tal era la molestia en el PS con el Frente Amplio que al cónclave de partidos oficialistas sen casa del diputado Tomás Hirsch, la directiva que preside Vodanovic estuvo a punto de no asistir. Este jueves incluso hubo algunos miembros de la mesa que decían que no fuéramos a la reunión, había harta molestia por la reacción destemplada del Frente Amplio, pero al final fuimos. Cuando llegamos, ya habían hablado casi todos, y señalamos que tienen que respetar la diversidad de los partidos y la institucionalidad de cada partido porque en el fondo el Frente Amplio está enojado porque nosotros tendríamos que haber expulsado a Fidel Espinoza. Paulina le dijo a Vela que el PS no podía funcionar a la pinta de ellos”, sostiene un integrante de la directiva socialista

“La bancada de diputados quita el piso”

Ese martes, el cheese and wine de la presidenta del partido donde Zalaquett y la defensa de la mesa a Fidel Espinoza fue el tema de un largo almuerzo en la bancada los 12 diputados del PS.

Tras un extenso debate, explican los legisladores, la mayoría de los legisladores socialistas votaron por “quitar el piso a la declaración” y pedir “explicaciones, y detalles” de la cita con Zalaquett.

Según algunos comensales, uno de los pocos que defendió al senador Espinoza, fue el diputado Raúl Leiva. Pero las pocas voces disidentes tuvieron que sumarse a la mayoría.

En ese contexto, un representante de la bancada socialista se comunicó con Vodanovic, para hacerle presente que la declaración no los representaba.

La tarde el miércoles la presidenta del PS efectuó una reunión por videoconferencia para tranquilizar a la militancia de todo el país y entregar explicaciones.

Según sostienen en la colectividad, la senadora también se comunicó con los presidentes de RD, Diego Vela, y su par de CS, el diputado Diego Ibáñez, donde le recriminó por las declaraciones “poco afortunadas de Winter”.

Con el primero la conversación fue tensa. Y después lo converso con Diego Ibáñez para intentar evitar una escalada de declaraciones entre las dos almas del bloque de Gobierno.

“Yo podría haber salido a contestarle a Winter duramente, ¿pero quién gana con esto? Gana la derecha. Lamento que la declaración sobre Fidel se haya mal entendido. La redacción no fue la mejor, el espíritu era reclamar que no hubo diálogo político con RD, no porque avalemos los dichos de Espinoza”.

“Ha sido súper dañino para el Partido Socialista”

Y según los testigos Vodanovic precisó: “Le reclamé a Vela que me llamó un minuto antes de que se hiciera la conferencia de prensa. No nos avisaron ni dieron pie para un acercamiento entre personas de la misma coalición. Eso no se hace con un partido aliado. La declaración es mala porque no se entendió. Pero no puedo entender que no se nos avisara. No somos la UDI”.”, habría explicado la líder del PS.

En el polémico Zoom también intervino la exministra Carmen Andrade y cuestionó a la senadora: “Valoro la reunión es la forma correcta de comunicarnos y no estar defendiendo comunicados que no compartimos” .

Y agregó: “Paulina, yo aprecio que reconozcas que fue un error ir a esta conversación con Zalaquett, porque no es cualquier lobbista. Ha sido súper dañino para el partido. Fue un grave error político”.

Otros socialistas le bajan el perfil a los cuestionamientos. “Ese grupo de Aguiló y Carmen Andrade se acostumbró a hacer disidencia. Ellos no tenían representación en la mesa y se acostumbraron a ser una piedra en el zapato. Escriben cartas, mandan tuiters, ponen pancartas, es su modo de operar”, comenta un dirigente.

“Si a mí me invita Zalaquett a su casa, yo digo que no. Y esta declaración de Fidel es claramente un respaldo. Es otro error. Recordemos que hasta a Ana Lya le tiró caca por redes sociales. El escarnio al que hemos estado sometidos ha sido duro. El PS retrocedió en su legitimadad ante la ciudadanía”, señaló una dirigente del sector de la senadora Isabel Allende en la cita.

Paulina Vodanovic recibió también diversos apoyos: se comunicaron con ella el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y representantes del PPD.