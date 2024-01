Comisión de Salud del Senado despacha ley corta de isapres

Airoso salió el Gobierno en la Comisión de Salud del Senado, ya que esta última despachó el proyecto de la ley corta de isapres pero rechazó el numeral 13, que tiene que ver con el alza del reajusto en los precios base de los planes.

Recordemos que esta iniciativa del Ejecutivo busca dar un marco legal para hacer efectivo el cumplimiento el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de tablas de factores de las isapres.

Con el rechazo del numeral, el proyecto saldrá sin la posibilidad de que las isapres puedan hacer un alza extraordinaria en el valor de los planes, lo que pone al sistema privado frente a un eventual desequilibrio financiero.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, indicó que “cumplida esta etapa, me voy con preocupación, porque lo que tenemos hoy día es esa alza rechazada, no hay equilibrio. Todas las compañías van a mantener su desequilibrio financiero y, consecuentemente, están condenadas a la quiebra si esto no se resuelve”.

Asimismo, el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro (PS), se abstuvo y señaló que “puede haber y debe haber un reajuste de precios, nadie está en contra de esa posibilidad. El problema es cuáles son los umbrales máximos aceptables para los usuarios y los afiliados, y en ese sentido es inaceptable que tengamos un mecanismo de ajuste de precios que no tenga bordes”.

La propuesta aprobada por la comisión respalda el corazón de la iniciativa, la que establece la obligación de las isapres de tener un plan de pago y ajustes para cumplir con este para los actores de riesgo. Este plan de pago deberá tener una propuesta de devolución de la deuda y una propuesta de reducción de costos.

También se aprobó un artículo que señala que las isapres tendrán hasta dos meses para presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes, el cual debe incluir una propuesta de devolución de la deuda, una propuesta de reducción de costos que van a tener que aplicar las isapres.

Por otro lado, se rechazó la propuesta de parlamentarios de oposición que buscaban opciones para rebajar lo adeudado por las isapres.