Molestia en Comunidad Colla Pai-Ote por acuerdo Codelco-SQM: mañana se reúnen con Máximo Pacheco

ara reunirse con diversos parlamentarios y manifestar la molestia y preocupación de la comunidad indígena que habitan esa zona por el acuerdo del litio entre Codelco y SQM. El miércoles pasado, desde el salar de Maricunga llegó al Senado en Valparaíso, la "hermana" Ercilia Araya , autoridad ancestral del pueblo colla y presidenta de la Comunidad Colla Pai-Ote

Sus gestiones para “evitar un daño al Salar de Maricunga” comenzaron hace años. De hecho, en mayo pasado, en una entrevista con El Mostrador sostuvo, en Santiago, que vino con su asesor legal, Ariel León Bacián, a reunirse con la entonces ministra de Minería, Marcela Hernando, y le expresaron que exigen cuatro puntos.

Estos cuatro punto son que no se destruya el ecosistema del salar ni sus recursos hídricos; garantizar la subsistencia de la comunidad colla y su cultura; un reparto equitativo de beneficios del litio con la comunidad Colla; y representación indígena en el directorio de la Empresa Nacional del Litio para vigilar las estrategias de la estatal.

“No vamos a aguantar que Pacheco sea el dios del litio”

Esta semana la “hermana” Ercilia Araya –cuya familia vive en el salar de Maricunga desde 1600– con un asesor, se reunió con los senadores de la región de Atacama, Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN), Fabiola Campillay, Ricardo Lagos Weber y también con los presidentes del PPD, Jaime Quintana, y su par del PS, Paulina Vodanovic para “promover conversaciones sobre un acuerdo amplio que se discute con el Estado que viabilice la explotación de litio, pero con respeto a los derechos de los pueblos originarios y al medio ambiente y a todos los actores de la zona, entre otras cosas”.

“Tuvimos muy buena llegada con los senadores, no es un tema de partido, sino de un bien común para todos los chilenos. Les planteamos a los senadores y a la ministra de Minería, Aurora Williams que no tenemos ninguna confianza en Codelco, por experiencia. A nosotros nos interesa como pueblo el respeto por nuestro territorio y medio ambiente. La comunidad indígena del territorio pensamos que acá el tema del litio alcanza a pasar muchas cosas. (…) sería injusto que ocupar el litio para pagar las deudas de Codelco cuando nosotros jamás hemos tenido ningún beneficio con Codelco al contrario, que queremos que Enami participe del litio, que Codelco no tenga el monopolio, ya que ha tenido una actividad muy oscura, contaminante y no vamos a aguantar que Máximo Pacheco sea el rey del oro, el dios del litio”, afirmó a El Mostrador la “hermana” Ercilia Araya.

Reunión con ministra de Minería por Enami

La representante de la comunidad indígena también se reunió en Santiago con la ministra de minería, Aurora Williams y con la subsecretaria de la cartera, Suina Chahuán, donde abordaron la posibilidad de que junto con Enami también haya otras empresas mineras en el negocio de el litio, que a su juicio “no general el daño ambiental histórico de Codelco”.

“Me gustó bastante la reunión con la ministra y la subsecretaria, que trabajan con mucha coordinación, no como era con Marcela Hernando y el señor Willy Kracht, que no pegaban ni juntaban. Se le planteó a la ministra el problema que tenemos con Enami, de la paralización de Enami, con la gente cesante. Se le planteó una mesa grande, el acuerdo grande en común, donde no esté tan solo Pacheco, también se le planteó que esté Enami dentro de la explotación del litio, Le dijimos que lo que hacía Codelco sin respetar los acuerdos lo veía muy feo, y que tampoco nosotros como comunidad íbamos a aguantar que sea solamente Codelco el que tenga el litio. Ella me dijo que esperáramos unas semanitas, que ella nos iba a responder”, afirma Ercilia Araya

“Uno de los temas fue que no sea Codelco el monopolista del litio nos parece poco sano por su historial ambiental que es público. Y abordamos el grave riesgo de maquillaje contable que puede hacer Codelco con el litio para pagar sus deudas, entonces buscamos promover que se respete a todos los actores a Enami, a los pueblos originarios y a otras empresas que al alero del Estado también pudieran producir, para los pueblos originarios Codelco para nosotros el peor escenario porque porque puede enfrentar demandas si alguno de los actores queda fuera. Los indígenas ponemos una cuota de racionalidad”, señaló un testigo de las conversaciones.

El senador de RN Rafael Prohens, conoce a la “hermana Ercilia de toda una vida” y confirma que efectivamente hay molestia y preocupación en la Comunidad Colla Pai-Ote por el convenio de SQM y Codelco. Y porque los pueblos originarios no recibieran una compensación por la explotación de su territorio ancestral en el acuerdo entre SQM y Codelco, entre varios puntos.

“Estuvimos reunidos en el Congreso junto a la senadora Provoste y pediremos al Presidente de Codelco, este domingo, esa negociación, al menos para los pueblos que están en el territorio. (…) Sucede que en el memorándum que firmaron ambas empresas solo se refieren al tema del salar de Atacama en la segunda región. Sin embargo, en esa negociación, SQM le transfiere las propiedades mineras que están en el salar de Maricunga a Codelco, y la preocupación de ellos es que Codelco nunca ha sido un buen vecino ni cuidador del medioambiente en la zona“, dice el senador Rafael Prohens a El Mostrador.

“Hay gente que vive ahí permanentemente en el salar de Maricunga, tiene sus animales y hace transhumancia. Hay otros que aprovechándose (que viven fuera del salar), aparecen por allá, queriendo ser parte del mismo acuerdo que se puede afirmar con ellos. Ella nos plantea esa preocupación, si bien es cierto, no niegan que todos puedan recibir una compensación por el territorio donde ellos han estado por años, pero que también tiene que ser proporcional al área donde ellos están, y cuánto le impacta a uno y a otros, no todos por parejo”, agrega el legislador por Atacama.

La cita con los senadores parece haber dado frutos. De hecho, mañana domingo por invitación de los senadores Yasna Provoste y Rafael Prohens, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco (PS), y las comunidades indígenas del territorio se reunirán en el Paso Fronterizo San Francisco.

El propósito del encuentro, al que asistirá la Comunidad Colla Pai-Ote, Ercilia Araya, “es tener un espacio de diálogo en torno al proyecto de la estatal en el Salar de Maricunga”.

“Codelco tiene la mayoría de las propiedades (concesiones), tiene las de SQM, que le entregó ahora, y tiene las que compró de salario blanco, por lo tanto, ellos hacen una mayoría importante dentro de ese salar. (…) Desde ese punto de vista, comparto las inquietudes de las comunidades que están en la cordillera, y creo que Codelco tiene que negociar con ellos y espero que la reunión de mañana, con el presidente del directorio, eso se logre y llegar a un buen puerto para no tener problemas futuros”, señala el senador Prohens, quien no podrá asistir a la cita, a casi 4000 metros de altura, por indicación médica debido a un problema cardíaco. Sin embargo estará la senadora Provoste.

” De la reunión de mañana con Pacheco, es una reunión de ir a escuchar, porque acá en la región de Atacama, estamos con las comunidades de Alto Andino, viendo este tema de escuchar la propuesta que quiere hacer o la alternativa que quiere dar, porque nosotros no tenemos nada de confianza, vemos que hay cosas muy oscuras. El jueves tuvimos una entrevista con Pacheco, donde se le propuso tener una mesa grande de negociación, un acuerdo amplio y que hayan varios actores en el litio, que no sea solamente Codelco acá Maricunga. También de los contaminantes que tiene Codelco”, afirma Ercilia Araya