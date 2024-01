Periodista mexicana denuncia que Peso Pluma es amigo de jefe de sicarios del cartel de Sinaloa

La periodista Anabel Hernández, autora de una serie de libros acerca del narcotráfico mexicano, debido a lo cual se encuentra actualmente residiendo en España, por motivos de seguridad, denunció en una entrevista con El Mercurio que el cantante mexicano Hassan Kabande, más conocido por su nombre artístico de Peso Pluma, es “uno de los mejores amigos de uno de los jefes de sicarios más importantes de Los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini“.

“Los chapitos” es la forma en que se conoce en México a los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera, El “Chapo” Guzmán, quien actualmente se encuentra en una prisión federal de Estados Unidos, luego de ser condenado a cadena perpetua. Sus hijos heredaron las operaciones de narcotráfico y uno de sus sicarios más importantes fue “Nini”, detenido en México en noviembre de 2023.

Hernández relata que el año pasado entrevistó en Estados Unidos a otro miembro del cartel de Sinaloa que se encuentra encarcelado allá, Dámaso López Serrano, quien fue parte de la cúpula del grupo por 10 años, según el diario. López fue, además, el mejor amigo de Edgar Guzmán López (el hijo mayor de El Chapo, asesinado a tiros en 2008) y actualmente coopera con la justicia, declarando en contra de sus exasociados.

En dicho contexto, Hernández dijo que “él afirma categóricamente” que Peso Pluma amigo de “Nini” y no solo eso, sino que una de sus canciones más famosas, “El belicón“, “fue hecha específicamente en homenaje a este criminal Néstor Pérez. Además, el rancho donde se grabó el video de esa canción, donde aparecen equipo táctico, chalecos antibalas, armas de grueso calibre, de uso exclusivo del Ejército, es propiedad de ‘El Nini’. Entonces, estamos hablando de que Peso Pluma no es solo un amigo, no es solo alguien que hace canciones para homenajear a un criminal de este calibre, sino que además usa bienes de procedencia ilícita“.

El Mercurio preguntó a Hernández si, en dicho contexto, la justicia de EEUU investigaba la relación entre Peso Pluma y “Nini”, y ella indica que le preguntó lo mismo a López, quien “me dijo que no podía ni confirmarlo ni negarlo, porque cualquier cosa que él dijera sobre una investigación en curso podría ser catalogada por la justicia americana como una obstrucción. En base a eso, yo pensaría que sí, imagino que de una u otra manera este cantante y otros están siendo investigados”.

Asimismo, aseveró que existen mucho antecedentes acerca de que “hay muchos cantantes, grupos musicales, actrices, presentadoras de programas importantísimos en México que han estado vinculados con el cartel de Sinaloa y han recibido millones y millones de dólares en pago”.

Según Hernández, a través de las canciones de Peso Pluma lo que se hace es “la normalización de lo anormal, de la violencia, de la ilegalidad, la normalización de que hay que estar fugitivo, hay que traer una pistola, estar a las órdenes del jefe, matar, hay que estar con chicas guapas, al precio que sea“.

Sinaloa en Chile

Respecto de la polémica por la presencia de Peso Pluma en el festival de Viña, plantea una duda: “habría que preguntarse quién realmente lo propuso. Sabemos que el cartel de Sinaloa opera en el 60% del planeta. Yo lo revelé en 2019 en un mapa que obtuve del Pentágono, la DEA lo señaló el año pasado“.

En ese orden, aseveró a El Mercurio que “Chile es uno de los países donde el cartel de Sinaloa tienes muchas operaciones“, pues afirmó que “ahí obtienen muchos de los precursores químicos para producir, procesar la cocaína en Colombia, porque ahora son los mexicanos los que está ahí directamente controlando los laboratorios de cocaína en Colombia, en Perú y en Bolivia, o precursores químicos para producir el terrible fentanilo, que está matando a miles de personas en Estados Unidos. Chile es una parte importante del cartel de Sinaloa“.

Asimismo, indicó que “Chile tiene un gravísimo problema de aumento de consumo de drogas. Lo dicen los mismos reportes del gobierno de Chile. Lo dicen los reportes en el congreso de EEUU que hay sobre lo que está pasando en Chile. Es claro cómo está creciendo ahí el crimen organizado“.

En cuanto a quienes defienden la presencia del cantante en el festival, dijo que no conocen la historia de lo que está sucediendo en México, “donde hay 110 mil desaparecidos, casi medio millón de muertos por la guerra entre los carteles, donde hay estados totalmente controlados por el crimen organizado”.

Finalizó diciendo que “ahora el cartel de Sinaloa tiene a un representante como Peso Pluma en uno de los festivales más importantes del mundo“.