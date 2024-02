Presidente decreta estado de excepción de catástrofe por incendios en el Gran Valparaíso

Pasadas las 23.30 horas de anoche, el presidente Gabriel Boric informó por su cuenta de X que había decidido decretar el estado de excepción de catástrofe en la zona del Gran Valparaíso, producto de los voraces incendios forestales que, previamente, habían obligado al Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) a decretar la alerta roja en las provincias de Los Andes, Quillota, San Antonio, Petorca, San Felipe, Valparaíso y Marga Marga. Los siniestros cobraron mucha fuerza durante la tarde de ayer y significaron cortes de la ruta 68, suspensiones del servicio de electricidad y del Merval, así como la evacuación de varios sectores y la destrucción de centenares de viviendas. Solo en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, se estima que serían al menos unas 500 las casas afectadas.

Además, según distintas informaciones periodísticas, había a lo menos 10 personas desaparecidas, lo que fue confirmado por la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González. Hasta la medianoche había 28 personas internadas por quemaduras en distintos hospitales de la zona, ocho de ellas en estado grave.

Asimismo, el Gobierno decidió toque de queda desde las 8 de la mañana hasta las 12:00 horas del mediodía para Limache, Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar.

Más temprano, el presidente dijo que “tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas en el combate a los incendios en la zona centro y sur del país”, agregando que instruyó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que encabezara a las 8 horas de hoy una sesión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid). Sin embargo, en vista de la magnitud de los incendios, el primer mandatario indicó que instruyó que el Cogrid se realizara a las 00.30 de esta noche, junto con lo cual informó sobre el estado de excepción.

Los siniestros han provocado que al menos 30 unidades de Bomberos de la región Metropolitana se dirijan hasta Valparaíso para realizar labores de apoyo. Asimismo, se combaten las llamas por vía aérea y terrestre, mientras una gran nube de humo cubre gran parte del litoral y el valle.

Cifras

Según informó Radio Bío Bío, en la comuna de Viña del Mar se reportan viviendas incendiadas en el sector de El Olivar, mientras que, en Villa Alemana, la alcaldesa Javiera Toledo sostuvo que el sector de Quebrada Escobares también cuenta con viviendas afectadas.

Senapred pidió evacuar varios sectores de Viña del Mar (Las Achupallas, Villa Independencia, Villa Rucán, Villa Arauco y Reñaca Alto), así como el sector de Canal Chacao, Quilpué.

Según la Conaf, el incendio más grande es el que se produjo en la reserva forestal del lago Peñuelas, que según las últimas estimaciones abarca 6.200 hectáreas. El siguiente siniestro en extensión es del sector Lo Moscoso, entre Quilpué y Villa Alemana, con 1.150 hectáreas. Además, se estima que los diversos otros focos que hay hacen que el total de superficie afectada supere las 8.000 hectáreas.

El fuego se desplegó con mucha velocidad debido al fuerte viento que hubo ayer en la zona, superior a 40 kilómetros por hora, lo que ha favoreció que las pavesas se desperdiguen en distintas direcciones. Ayer, además, la temperatura en toda la zona fue superior a los 30 grados.

Además del Gran Valparaíso, Conaf indicó que existen alertas rojas en varios sectores de las regiones de O’Higgins y Maule, debido a otros focos de incendio. De hecho, la comuna de Curicó se encuentra en alerta amarilla.

El llamado de la alcaldesa

“Estamos frente a una catástrofe sin precedentes, una situación de esta envergadura no había ocurrido en la región de Valparaíso. Son más de cinco focos simultáneos y el sector más perjudicado nuevamente es la ciudad de Viña del Mar”, dijo anoche la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD).

Explicó que el foco que se inició en Quilpué “se dirigió hacia el poniente, llegando cerca de Forestal. Bajó quemando todo el sector del Salto, donde también hay industria petroquímica. Esto subió por parte del sector de Cerrito de Entre Cerros, que es parte del sector de Villa Dulce. También tomó parte del sector de Miraflores”

Luego, detalló que “esto sigue hacia el norte subiendo. Toma completamente la población del Olivar, para las personas viñamarinas que conocen el sector de Villa Oriente, donde está el Olivar está completamente quemado. Y esto ha seguido por Villa Independencia. Tomó el campamento Manuel Bustos, tomó Monte Sinaí, tomó más de cuatro asentamientos precarios, pero además tomó mucha población consolidada cerca de Villa Independencia, Villa Arauco, y en este momento en el sector del paradero 10 de Achupallas. Todo esto también tomando el sector de Reñaca hacia el sector de la interfaz urbana forestal, principalmente Villa Rucán. Todo eso ha sido consumido con focos todavía abiertos, todavía encendidos”.

Junto con ello, pidió que “a las personas de Achupallas del paredero 10, por favor, salgan de sus casas. Salgan, por favor, de sus casas. Y a quienes necesiten salir y un albergue, porque muchas casas quemadas, tenemos perfectamente habilitado en este momento la Escuela República de Colombia en el sector de entre 10 y 11 Norte. Tenemos equipos de la Dideco, también tenemos una ambulancia”.

Agregó que “si ustedes quieren colaborar, personas que están escuchando esto y que no son de Viña del Mar o que no han sido afectadas y quieren contribuir, porque ahora vamos a necesitar muchísima ayuda, lo que les pido, por favor, es que no hagan lo mismo que el otro día y no traigan cosas de desechos de sus casas. Por favor, traigan ayuda. Ahora necesitamos agua, abrigo y, sobre todo, kits de higiene para las personas que han sido afectadas. Si hay alguna persona que ha sido afectada o usted ha encontrado animales, también tenemos un sector para recibir mascotas en el sector, como en la escuela, más bien dicho, en el liceo Guillermo Rivera. Ahí recibimos alimentos, el sector de acopio, y también tenemos un punto para poder recibir a las mascotas, a los animales que ustedes encuentren o que sean parte de su familia”.