Camila Vallejo: “El Presidente jamás ha negado lo que sucedió en materia de violación a los DDHH”

En medio de un operativo en Viña del Mar, a raíz de lo sucedido por los incendios forestales, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó diversos temas que han estado presentes en las últimas semanas. Entre ellos, las críticas realizadas por parlamentarios del oficialismo contra el Presidente Boric, a raíz de lo que señaló en el funeral de Estado del exmandatario Sebastián Piñera.

En concretó, en la ocasión, el mandatario, señaló “durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.

A raíz lo anterior, la disputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, lo acuso los dichos de negacionismo. En ese sentido, sostuvo que “lo que fue mucho más allá de lo justo y razonable fue haber sido el responsable político institucional de las graves y generalizadas violaciones de los derechos fundamentales durante la revuelta popular,de los más de 400 traumas oculares entre ellos Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, de las lesiones que incapacitaron a muchos, como Mario Acuña”.

Otra parlamentaria que también alzo la voz ante la situación, fue la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, quien señaló que “a Camilo Catrillanca lo asesinó una bala disparada por un policía que ejerció su poder ‘más allá de lo justo y razonable’ en el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. Respetar un duelo y tener empatía con el dolor ajeno, no significa negar a nuestros muertos y mutilados. No olvidamos, no perdonamos”.

La ministra afirmó estar enterada de los diversos comentarios, e indicó que el Presidente “jamás ha negado ni ha desconocido lo que los cuatro informes señalaron respecto a las violaciones de Derechos Humanos que sucedieron en nuestro país en el marco del estallido social. Jamás”

“De hecho lo ha manifestado públicamente, en distintas oportunidades, de lo importante que arroja como información y dato, para poder hacernos cargo como Estado de que estas cosas no se vuelvan a repetir, y que además haya reparación a las víctimas”, agregó.

“Lo que requerimos, efectivamente, es el clima de unidad, el clima de acuerdos y entendimientos. Por lo tanto, a veces en estas contingencias se sobre interpreta o se sobre reacciona frente a las palabras o los discursos, pero el Presidente jamás ha desconocido y negado lo que sucedió en Chile en materia de violación a los Derechos Humanos y la importante labor que tiene la justicia en eso, en el marco del estallido social; al mismo tiempo que hace un llamado a que independientemente de las diferencias políticas y las recriminaciones cruzadas seamos capaces de actuar con unidad, porque el país lo necesita, sobre todo en estos momentos”, cerró.