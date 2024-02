Daniel Manouchehri y querellas por DDHH: “Es una decisión exclusiva de la víctima retirarla o no”

El diputado PS, señala que la interpelación de la derecha no tiene fundamento porque “las querellas no han sido presentadas ni por el Presidente, ni por sus ministros”. Además, agrega que la UDI y RN no han querido construir acuerdos con el gobierno “por pánico a ser funados por republicanos”.

“El Presidente Boric ha estado a la altura de un jefe de Estado. Sus declaraciones hablan de madurez. Él realiza una autocrítica respecto de su rol como oposición y esto es algo legítimo. Hoy vemos a una oposición que nada colabora a Chile. Esto debe terminar, se requiere unidad para avanzar en los cambios que el país necesita”, declaró este sábado 10, el diputado Daniel Manouchehri, jefe de la Bancada PS. Esto en respuesta a la ola de declaraciones, a través de redes sociales, de políticos a favor y en contra de las palabras del Presidente Boric en el discurso pronunciado en el funeral del expresidente Sebastián Piñera. “Hubo ciertas imágenes de líderes de la derecha que me causaron pudor. En medio del velorio se autoproclamaban herederos presidenciales, o pasaban avisos de sus candidaturas a alcaldes. Fotos afuera gritando como barra brava, más daba el aspecto de celebración. A algunos solo les faltó la selfie con el féretro. Los funerales deben ser espacios de mucha prudencia y solemnidad”, señala el diputado Manouchehri respecto del contexto del viernes pasado. —En la derecha se comenzó a pedir con insistencia retirar las querellas contra exautoridades del gobierno de Chile Vamos. —⁠Las querellas no han sido presentadas ni por el Presidente, ni por sus ministros, ni por los partidos, por tanto es una interpelación sin fundamento que más bien habla de la pequeñez de no reconocer los gestos del Presidente. Si una víctima de violaciones a los DDHH interpuso una querella, es una decisión absolutamente personal si quisiera desistir de ella. Es una decisión exclusiva de la víctima retirarla o no. —¿Qué le parecen los cambios en las palabras del Presidente?: pasó de un “señor Piñera está avisado” a “un demócrata de temprana hora”. —El Presidente ha ejercido su rol de primer mandatario notablemente. Ha demostrado que el cargo de jefe de Estado lo ha asumido en serio, con madurez. Su autocrítica es una opción legítima que debe ser respetada. —Se han escuchado quejas de que le habla más a la derecha que a sus seguidores. —⁠El Presidente debe hablarle al país, dentro de ellos están los que votaron por él y los que no votaron. Uno de los grandes aprendizajes de la izquierda democrática es que se llega a gobernar para todos los chilenos. Piñera fue elegido democráticamente por el pueblo y el Presidente cumplió con su rol de jefe de Estado. —¿Cómo ve las proyecciones de liderazgo en la derecha tras la muerte de Piñera? —La derecha hasta el momento se encontraba tiroteada por las posiciones ultras representadas por Republicanos. Es de esperar que esto les haga mirar más hacia el centro. —¿Hay nuevo escenario? —⁠El funeral de Piñera ha marcado un ambiente republicano, en el más profundo sentido de la palabra. Esto podría hacer comprender a la derecha la importancia de avanzar y dejar de bloquear las reformas importantes. En lo electoral existe una tendencia en Latinoamérica a votar por las oposiciones más que por los proyectos. Se vota más “en contra de” que en apoyo de algo. Eso juega a favor de la derecha y es parte del escenario que deben entender las fuerzas progresistas. Este escenario no cambia con la muerte de Piñera. —Tras la desaparición de Piñera, ¿podríamos esperar un reposicionamiento de José Antonio Kast? —Kast y Republicanos han salido perjudicados. Él también fue un agresivo opositor a Piñera. Los parlamentarios de la UDI y RN no han querido ceder posiciones y construir acuerdos con el gobierno por un pánico crónico a ser funados por Republicanos y pagar costos en el electorado de derecha. Esto podría cambiar. El propio Kast deberá analizar su estrategia, si no quiere quedar en la marginalidad de los extremos, debería colaborar en la construcción de acuerdos razonables en el Congreso.