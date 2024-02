Abogado de juez Urrutia niega conflicto de interés: dice que ya no representa a narco

El abogado Carlos Quezada salió al paso de la polémica y aseguró que ya no representa a Marín Vielma, narcotraficante colombiano que fue beneficiado por el juez Daniel Urrutia, otro de sus clientes.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso radio Cooperativa, la abogada privada Linda Catalán Appelgren figura como representante del narcotraficante colombiano.

“Lo que podemos señalar es que por lo menos este profesional no tiene patrocinio y poder vigente en ninguna causa vigente con el imputado que se señala en la nota. Hay otro colega que se hizo cargo de la defensa hace ya un tiempo y él está llevando adelante esa defensa, y me parece que por respeto a él, básicamente, hay que señalarlo y dejarlo claro que es otro abogado. Respecto a la causa de cumplimiento de pena, que es del Juzgado de Garantía de Antofagasta, también hay otra abogada, que es la que la lleva adelante. Y de hecho las audiencias en cada una de esas actuaciones se han realizado por solicitud de ella, y tienen que ver directamente con temas específicos como es el traslado de la unidad penal o las visitas conyugales”, explicó.

Sobre posibles conflictos de interés, los que ha deslizado el Gobierno, dijo que “esta parte no lo ve así; no entiende cómo una visita conyugal puede generar un conflicto de intereses, más allá de que Gendarmería señale que no cuenta con los medios técnicos o las locaciones físicas para poder dar cumplimiento a lo que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. Ese es un tema que ya ha sido discutido en otros temas y en otras audiencias por los profesionales que representan a este interno, y me parece que son ellos los que deberían referirse al asunto”.

Reiteró, finalmente, que “al menos en lo que respecta a este abogado, no se ha hecho ninguna solicitud de ningún otro tipo por parte de este interno”.