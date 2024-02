Designan a Carola Muñoz como embajadora en Ecuador y oposición lo califica como “premio de consuelo”

El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves a los nuevos embajadores de Chile en Ecuador, Croacia, Grecia y Guyana. En este contexto, causó sorpresa entre las autoridades la designación de Carola Muñoz como la nueva embajadora en Ecuador, quien anteriormente había sido removida de su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) tras la filtración de un polémico audio en relación a la discusión de la plataforma continental con Argentina.

Fue en marzo del año pasado, cuando el Minrel concretó la remoción de la jefa de gabinete de la otrora ministra Antonia Urrejola, Carola Muñoz, y la trasladó a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública de la Cancillería, donde ejerció funciones desde abril del 2023.

El cambio se produjo luego de la polémica generada a raíz de la filtración desde la propia Cancillería de un audio de una reunión privada, donde se conversó, en un tono informal, respecto a diversas autoridades tanto nacionales como internacionales. Lo anterior le valió numerosas críticas a Urrejola, quien en aquel momento desistió renunciar al cargo.

Hoy, con el politólogo y diplomático Alberto van Klaveren a cargo de la cartera, y en consideración de estos antecedentes, los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina Del Real y Stephan Schubert (ambos de la bancada del Partido Republicano), criticaron la designación de Muñoz, apuntando a que se trataría de un “premio de consuelo”. En tanto, desde la UDI, también lamentaron la rotación de cargos al interior del Gobierno.

“Aquí hay un problema de elencos”

“Definitivamente el Presidente Gabriel Boric tiene un serio problema en nombrar personas para que representen a nuestro país en el exterior que no tengan siempre una razón por la cual no debieron haber sido nombrados. Acaba de nombrar a la periodista Muñoz como embajadora en Ecuador. En circunstancias que ella era la jefa de gabinete de la ex canciller y que fue sacada de ese cargo en el bochornoso episodio de la filtración que ocurrió de una conversación desde Cancillería a la prensa”, dijo Schubert.

En la misma línea el parlamentario criticó que “no obstante de aquello, no obstante la filtración, no obstante lo que ocurrió el Presidente le entrega como premio el ser representante de Chile en Ecuador. Aquí hay un problema de elencos. Aparentemente el Presidente no cuenta con mejores personas y ya no sabe a quién más poner en embajadas tan relevantes”

Por su lado, la diputada Del Real manifestó que “en una especie de premio de consuelo el Presidente designa como embajadora en Ecuador a la ex jefa de gabinete de la exministra Urrejola, Carola Muñoz, quien fue removida de su cargo por estar involucrada en el caso del audio que se filtró a la prensa desde el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“Creo que personas que no tuvieron un buen desempeño, no pueden ser elegidas para representar a nuestro país en el extranjero, sobre todo considerando la delicada situación que enfrenta Ecuador por la ola de violencia. Al parecer es una práctica común del Presidente ir rotando los cargos, en vez de buscar personas realmente idóneas para desempeñarlo”, cerró la congresista de la bancada Republicana.

El diputado Christian Moreira (UDI), también integrante de la mencionada comisión, manifestó que “es bien desafortunada la decisión que ha tomado el gobierno con el nombramiento de Carola Muñoz, una persona que se vio involucrada en hechos de una gravedad porque se filtraron audios no autorizados a los medios de comunicación”.

“Tiene una carrera diplomática”

“No existe ningún impedimento para que la embajadora Muñoz, diplomática de carrera, sea designada en Ecuador”, dijeron desde Cancillería.

Desde el oficialismo, en tanto, según consignó La Tercera, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Tomás De Rementería (PS), señaló que ella “tiene todas las credenciales” para el cargo.

El parlamentario socialista, sostuvo que Muñoz “tiene una carrera diplomática pero también un rol importante político, y que haya participado en algo donde una periodista filtró una conversación privada, me parece que no la inhabilita para aquello. Ella hizo una carrera diplomática, es una persona que ha estado en diversas esferas y creo que tiene todas las capacidades y facultades para ser el cargo que a ella se le asignó”.

Además, De Rementería expresó que el Presidente tiene autonomía para nombrar las embajadas sin que sea cuestionado. Este mismo punto fue apoyado por el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien sostuvo que “la nueva embajadora no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que implicaron la filtración de los audios que terminó con la salida de la excanciller Urrejola. Por lo tanto no veo ningún tipo de cuestionamiento válido a esta designación”.

Muñoz es periodista de la Universidad de Chile y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Ha trabajado en la Misión de Chile ante la OEA, en la Embajada de Chile en Perú y en la Misión ante Organismos Internacionales en Ginebra.

Cabe mencionar que, ayer, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien recomendó a Gabriel Boric “tomar las decisiones difíciles ahora” ante la crisis de seguridad en Chile. “Seguimos tomando decisiones difíciles porque no queremos que la violencia y el crimen organizado alcance niveles como los ha alcanzado lamentablemente el país vecino, el país de Ecuador y en ese sentido estamos trabajando”.

Además, esta no es la primera vez que los nombramientos del Presidente Boric generan críticas de la oposición. También ocurrió cuando se nominó a Bárbara Figueroa en Argentina o a Beatriz Sánchez en México.

Compleja situación en Ecuador

Carola Muñoz no la tendrá fácil. Una ola de violencia vinculada a las bandas de narcotraficantes ha transformado a Ecuador de un destino turístico pacífico a un actor clave en el comercio mundial de narcóticos.

Los primeros días de enero, el país andino vivió el secuestro en vivo de periodistas de televisión a punta de pistola, un fiscal asesinado a tiros, la toma de un hospital, amenazas de bomba y personal penitenciario tomado como rehén por los reclusos después de que un notorio criminal desapareciera de su celda.

El presidente Daniel Noboa declaró el estado de emergencia y le dijo a la BBC que la nación estaba “luchando todos los días para no convertirse en un narcoestado”.