Gracias a Santiago 2023 y “Fiu”, “Orgullo por Chile” alcanzó su máximo histórico en 2023

La nueva edición del “Orgullo Chileno”, medición que desde 2019 evalúa la percepción que los chilenos tenemos sobre diferentes indicadores que sostienen nuestra identidad reveló que 46% de los encuestados siente un alto orgullo por Chile, la cifra más alta desde que se realiza la medición.

En tanto, el nivel de orgullo de ser chileno continúa su tendencia al alza, llegando a un 63%.

“La diferencia entre el orgullo de ser chileno y el orgullo por Chile está en que el primero apunta a una parte subjetiva, emocional, de experiencias de vida en común: resiliencia, esfuerzo, alegría, en torno a eventos o sucesos importantes que han ocurrido en nuestro país. En cambio, el orgullo por Chile se refiere a un componente objetivo, de nación, asociado a lo institucional”, afirmó Rossana Dresdner, directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, quien realiza el estudio en colaboración con la Dirección de Estudios de la Universidad Católica (DESUC).

“Durante el estallido social ambos aspectos entraron en tensión: existió una alta adhesión a la idea de que el chileno es luchador y esforzado –que son categorías del estudio–, mientras que por otro lado, la dimensión institucional –es decir el orgullo por Chile– fue cuestionada. A pesar de no haber transcurrido tanto tiempo desde 2019, creo que los chilenos vemos que el país está saliendo adelante. Hoy Chile está siendo destacado internacionalmente por su seriedad, consecuencia y empuje. Y eso por supuesto influye en el orgullo que sentimos por el país”, agregó.

Entre las iniciativas que más orgullo generaron durante el año pasado, destacó la realización de los Panamericanos Santiago 2023, con un 75% de “alto orgullo”. Dentro del legado de este mega evento deportivo los chilenos destacaron “despertar el interés en el deporte entre las nuevas generaciones” (74%), seguido de la capacidad nacional y regional de organizar eventos deportivos de mayor complejidad (62%), y la “nueva infraestructura deportiva en el complejo del Estadio Nacional (58%).

Otras de las iniciativas que más orgullo generaron fueron el “desarrollo de energías renovables” con un 67% de alto orgullo, “protección de áreas marinas y costeras” con un 64%, y “astronomía e investigación espacial” con un 62%.

De qué se enorgullecen los chilenos

En relación a los atributos de nuestro país, destacan opiniones como “tiene una naturaleza atractiva” con 63% de la opción muy de acuerdo, ¨exporta productos de calidad” (36%) y “sale adelante frente a adversidades (38%). Por otro lado, tres atributos negativos como es desigual en ingresos (45%), es corrupto (33%) y discriminatorio (16%) obtuvieron una medición “muy de acuerdo”. Esto muestra que existe una visión crítica de los chilenos acerca de la seguridad y estabilidad económica.

En otro ámbito, la producción de litio, de hidrógeno verde, el incentivo por la electromovilidad y ser un observatorio del cambio climático también generaron orgullo por sobre el 50%, lo que da cuenta que los chilenos se enorgullecen del activo rol que tiene Chile en la mitigación del cambio climático y la transición energética.

Estabilidad democrática chilena

Al comparar a Chile con países de la región como Brasil, Argentina, Perú y Colombia, los encuestados destacaron al país por el desarrollo científico y astronómico, calidad de sus productos de exportación, de sus profesionales y la estabilidad democrática, seguido por Brasil en todos esos aspectos.

Aunque la estabilidad democrática en Chile no es un atributo que los chilenos destacan particularmente, esto cambia al momento de comparar con esos cuatro países de Latinoamérica. “Creo que la valoración que hacemos los chilenos acerca de nuestra democracia al compararla con otras de la región es coherente con la percepción internacional existente, según los indicadores globales. Ahora, si en la evaluación interna no destacamos la democracia como un atributo sobresaliente, diría que existe la opinión de que, a pesar de que tenemos la tercera democracia mejor evaluada de la región, hay aspectos que mejorar. Y me parece muy valorable que los chilenos seamos exigentes con nuestra democracia”, finalizó la directora ejecutiva de Imagen de Chile.