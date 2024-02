Monitor de Liderazgos: muerte de Piñera no tendría efectos políticos en liderazgos de su sector

Tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quedó en duda quién era el nombre dentro de la derecha que ocuparía su lugar como referente para ese sector. Y si bien, según los últimos datos del estudio “Monitor de Liderazgos Políticos” de Datavoz, su figura no era sinónimo de liderazgo, hay un nombre que comienza a ocupar ese lugar: la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Esto de la figura de Piñera es revelante, según el estudio, ya que la medición se hizo justo cuando se produjo el accidente aéreo que causó la muerte del expresidente. Sin embargo, y contrario a las notas de prensa, su nombre no figuraba ni en las menciones espontáneas de la gente, por lo que concluyen que “su deceso no debería tener efectos políticos en los liderazgos de su sector”.

De hecho, en las últimas ediciones del estudio, Piñera sólo apareció en la medición de noviembre.

Jorge Fábrega, de Datavoz, explicó que “eventualmente, uno podría haber esperado que ello generara un impacto sobre sus menciones. Pero no hubo un efecto significativo. Ello sugiere que el evento de su trágica muerte, contrario a algunos comentarios que surgieron en los días siguientes al hecho, no tendrá impactos de largo plazo sobre la dinámica y liderazgos internos de su sector político”.

En esa línea, agrega que “las menciones del expresidente Piñera no aumentaron significativamente, por lo que la hipótesis más probable es que las personas no lo estaban viendo como un liderazgo activo. Y, por ese motivo, su fallecimiento no cambia –desde la perspectiva del ciudadano común– como se perciben los liderazgos en su sector. Naturalmente, en la élite política la lectura puede ser diferente pues impacta directamente en sus relaciones y en la construcción de sus relatos comunicacionales. Pero parece quedar bastante claro que ello está alejado de lo que está en la mente de los ciudadanos”.

Matthei se mantiene

En este contexto, donde la muerte de Piñera no movió la aguja en la derecha, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei sigue como la líder mejor perfilada en la oposición.

Detrás de ella, están el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Según Paulina Valenzuela, de Datavoz, esto se debe a que “la fortaleza de los liderazgos de la derecha han estado instalados en ciertos personajes, en particular en Evelyn Matthei”. En esa línea, sus atributos son de “un liderazgo bien ejecutivo, como tener las ideas claras, experiencia, mano dura; los que son bien similares o probablemente parecidos a los que tenía Piñera en algún momento”.

“Piñera representa un montón de cosas en la derecha, pero desde la lógica de los liderazgos, Evelyn Matthei hace mucho rato que está bien instalada. De hecho, incluso en aquellos que se declaran opositorios al gobierno tiene buena evaluación, o una buena percepción”, agregó.

Además, Matthei se mantiene como la persona más central en conectar distintos grupos de líderes en las menciones positivas. Por otro lado, en esta medición es el Presidente Gabriel Boric quien lo hace entre las menciones negativas.

La vocera Camila Vallejo ocupa el segundo lugar en las menciones positivas y José Antonio Kast en las negativas.